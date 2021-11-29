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29 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Arkadaş!

Ramazan Çalışan
29 Kasım 2021, Pazartesi
Tabiat ve esbab, bazı insanlara şükür kapısını kapatıp şirk ve küfür kapısını açmıştır.

Halbuki şirkin temeli sayısız muhalattan kurulmuş olduğundan haberleri yok. 1

Arkadaş!

Her bir mevcudun üstünde, Sâni-i Ehad ve Samed’in bir sikkesi, bir hâtemi olup o mevcudun Sâni-i Ehad ve Samed’in mülkü ve eser-i sanatı olduğuna şehadet ediyorlar.  2

Arkadaş!

Nefsin vücudunda bir körlük vardır.

O körlük vücudunda zerre-miskal kaldıkça hakikat güneşinin görünmesine mani bir hicab olur. 3

Arkadaş!

Küfür yolunda yürümek, buzlar üzerinde yürümekten daha zahmetli ve daha tehlikelidir.

İman yolu ise suda, havada, ziyada yürümek ve yüzmek gibi pek kolay ve zahmetsizdir. 4

Arkadaş!

İslâmiyet, bütün insanlara bir nur bir rahmettir.

Kâfirler bile onun rahmetinden istifade etmişlerdir.

Çünkü İslâmiyet’in telkinatıyla küfr-ü mutlak, inkâr-ı mutlak; şek ve tereddüde inkılâb etmiştir. 5

Ey arkadaş!

İnsan da başıboş, serseri, sahipsiz bir hayvan değildir.

Ancak onun da bütün harekât ve ef’ali yazılıyor, tesbit ediliyor ve a’malinin neticeleri hıfzediliyor ki muhasebe-i kübrada ona göre derece alsın. 6

 Kezalik bu dünya menzilinin ve içinde oturan insanların ahvaline dikkat edilirse anlaşılıyor ki: Bu dünya ebedî kalmak için yaratılmış bir menzil değildir.

Ancak Cenab-ı Hakk’ın ebedî ve sermedî olan “Dârü’s-selâm” menziline dâvetlisi olan mahlûkatın içtimaları için bir han ve bir bekleme salonudur. 7

Bak o parlak yaver-i ekrem, bak o yüksekte ta’lik edilmiş ferman-ı a’zamı ahaliye bildiriyor ve diyor ki: “Hazırlanınız; başka, daimî bir memlekete gideceksiniz.

Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nisbeten bir zindan hükmündedir. 8

Ve keza bu âlemin mâliki, kendi kudretine pek kolay ve pek ehven ve ibadına fevkalâde mühim ve pek şedidü’l-ihtiyaç olan haşrin tekrar be-tekrar vaadinde bulunmuştur.

Malûmdur ki hulfü’l-vaad kudretin izzetine, rububiyetin merhametine zıttır.

Zira vaadin hilâfını yapmak, cehlin veya aczin alâmetidir. 9

Sâni-i Âlem’in pek yüksek, celâlli, izzetli bir haysiyeti vardır ki; ubudiyetle Sâni’i tazim etmeyenlerin veya istihfaf edenlerin te’diplerini, tehir ve imhal etse bile, ihmal etmez. 9

Ey arkadaş!

Demek, bu muvakkat memleket bir tarla hükmündedir.

Bir talimgâhtır, bir pazardır.

Elbette arkasında bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzma gelecektir. 11

Şimdi ey arkadaş!. Söz senindir, söyle.

Ne diyorsan de! 12

Dipnotlar:

1/2/6/7/9/10 Mesnevî-i Nuriye (Lâsiyyemalar)

3/4/5. Mesnevî-i Nuriye (Katrenin Zeyli)

8/11/12. Sözler (10. Söz)     

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