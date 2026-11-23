“Umumî Risâle-i Nur derslerine düzenli katılım olmaması şahs-ı maneviyi etkiler mi? Okuma yapmazsak şahs-ı maneviye dâhil olur muyuz?”

Risâle-i Nur zaviyesinden bakıldığında, şahs-ı manevî sadece bir isim veya âidiyetle değil; ihlâs, sadâkat, sebat, ders, meşveret, uhuvvet, muhabbet ve hizmete fiilî iştirakle kuvvet bulan manevî bir ortaklıktır.

Umumî Risâle-i Nur dersleri, şahs-ı manevînin en mühim tezahürlerinden birisidir. Çünkü derslerde sadece kitap okunmaz; ihlâs kuvvetlenir, uhuvvet inkişaf eder, fikirler birleşir ve kalpler aynı hakikat etrafında toplanır. Bediüzzaman’ın sıkça temas ettiği tesânüd ve şahs-ı manevî ancak bu birlik ve beraberlik içinde daha güçlü şekilde ortaya çıkar.

Bu sebeple, düzenli olarak umumî derslere katılmamak, kişinin şahsî imanına mutlaka zarar verir denilemez; ancak şahs-ı manevî ile olan bağını zayıflatabilir. Nasıl ki bir bedenin uzvu, diğer uzuvlarla irtibatını azaltırsa bedenin kuvvetinden daha az istifade eder; aynı şekilde derslerden uzak kalan kimse de şahs-ı manevînin feyiz, bereket ve kuvvetinden daha az istifade eder diyebiliriz.

Diğer taraftan, Risâle-i Nur okumamak veya hiç mütalâa etmemek, şahs-ı manevînin aktif bir unsuru olma noktasında ciddi bir eksikliktir. Çünkü Risâle-i Nur hizmeti, iman hakikatlerini anlamak, yaşamak ve neşretmek üzerine kuruludur. Okumayan, kendini yenilemeyen ve hakikatlerle sürekli beslenmeyen bir kimsenin bu hizmete gereken ciddiyette katkı sunması zordur.

Ancak bu, “Derse devam etmeyen veya az okuyan kimse şahs-ı manevîden tamamen çıkar.” mânâsına gelmez. Böyle kesin bir hüküm Risâle-i Nur’da yoktur. Çünkü Risale-i Nur dairesi geniştir. Müntesipleri çoktur. Kişinin samimiyeti, ihlâsı, hizmete olan sadâkati ve mazeretleri de mühimdir. Fakat şahs-ı manevînin feyzinden tam istifade etmek isteyen bir Nur Talebesi, umumî derslere mümkün olduğunca devam etmeli, Risâle-i Nur’u her gün mütalâa etmeli ve hizmetin müşterek hayatına fiilen iştirak etmelidir.

Risâle-i Nur’un ortaya koyduğu ölçüleri şöyle tasnif edebiliriz.

*Şahs-ı manevî, ortak iman hizmetiyle kuvvet kazanır.

*Umumî Risâle-i Nur dersleri, şahs-ı manevîyi besleyen en mühim vesilelerdendir.

*Risâle-i Nur Derslerine devam etmemek ve Risâle-i Nur müzâkere ve mütalâasını ihmal etmek, şahs-ı manevî ile irtibatı zayıflatabilir.

*Şahs-ı manevîye hakikî mânâda dâhil olmanın yolu; ihlâsla okumak, Risâle-i Nur derslerine iştirak etmek, uhuvveti muhafaza etmek, meşverete bağlı kalmak ve hizmetin yükünü imkânı ve mesai müsaitliği nispetinde omuzlamaktır.

Bu vaziyet ise şahs-ı manevîyi mukâvim kılar, şahs-ı maneviden kuvvet almak ve şahs-ı maneviye kuvvet vermek ile devam eder.

Bediüzzaman’ın ifade ettiği gibi, bu zamanda ferdî kahramanlık değil, şahs-ı manevînin kuvveti esastır. O kuvvet ise, birlikte ders, birlikte hizmet, birlikte duâ ve hep birlikte ihlâs ile inkişaf eder. Çünkü zaman ahirzaman ve cemâat zamanı olduğundan ferdî hizmetler değil, cemâatî birliktelikler şarttır. Yoksa şahsî ibadet ve hizmetler bu asrın dehşetli cereyanlarına karşı mukâvemet edemez. Şirket-i manevîye; cemâat şuuru, derslere müdâvim olmak ve cemâat ile hareket etmeyi zaruri kılıyor. Böylece bir cemâatin kevser-i Kur’âniye havuzuna dâhil olarak selamette kalmak çok mühimdir. Bu kârlı ticareti kaçırmamak için umumî Risâle-i Nur derslerine katılmak ve müdâvim olmak en selametli yoldur diyebiliriz.