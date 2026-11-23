Silvan’da hayatın durma noktasına geldiği o karanlık günlerde, ölüm adeta sokaklarda dolaşıyordu.

PKK ile Hizbullah arasındaki çatışmalar öyle bir noktaya ulaşmıştı ki insanlar gündüz vakti, sokak ortasında ve iş yerlerinde birbirlerini öldürür hâle gelmişti. Öldürmek, sanki sıradan bir hadise gibi görülmeye başlanmıştı.

Bir tarafta PKK ve Hizbullah’ın oluşturduğu korku, diğer tarafta JİTEM’le ilişkilendirilen fail-i meçhul cinayetler ve kaybolan insanlar... Askerlerin köylere yaptığı baskınlar da eklenince halkın üzerindeki baskı dayanılmaz bir hâl almıştı. İnsanlar korkudan evlerinden çıkamaz, başlarına ne geleceğini bilemeden yaşamaya çalışırlardı.

Münasebet gelmişken o günlerden hafızamda kalan bir anekdotu anlatmak isterim.

Bir gece, Silvan’dan bir askerî cemse dolusu asker bir köye gider. Askerlerden biri muhtarın evinin kapısını çalar.

Asker: “Muhtar, komutan seni istiyor,” der.

Muhtar, “Tamam,” diye cevap verir; ancak korkudan bir türlü dışarı çıkamaz. Hanımı da ona dönerek: “Komutan seni çağırıyor, niçin gitmiyorsun?” diye sorar.

Muhtarın verdiği cevap, o dönemin insanlarda meydana getirdiği korkuyu anlatmaya yeter:

“Ben geceleri Türkçe konuşmasını bilmiyorum. Gidip ne diyeceğim?”

Bu söz, yalnızca bir muhtarın korkusunu değil, yıllarca baskı altında yaşamış bir toplumun ruh hâlini de gözler önüne seriyordu. 1980 askerî darbesinin halk üzerinde bıraktığı korku henüz silinmemişti. Şimdi buna PKK’nın, Hizbullah’ın ve JİTEM’le ilişkilendirilen olayların korkusu da eklenmişti. İnsanlar kime güveneceklerini, kime sığınacaklarını bilemez durumdaydı.

Bir başka gün, iş yerimize bağlı bir ekibi denetlemek üzere bir personelle birlikte yola çıkmıştık. Çarşının ortasında bir grup kadın ve çocuk önümüzü kesti. Bize yardım etmeye çalışmamızı istiyorlardı. Hizbullah saldırısında iki kişi yaralanmıştı; biri başından, diğeri kolundan yara almıştı. Yaralılar yerde yatıyordu.

Bizi durduranlar, onları arabayla hastaneye götürmemizi istediler. Fakat büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyaydık. Yaralıları götürsek başka bir tehlikeyle karşılaşabilir, götürmesek vicdanen ağır bir sorumluluk altında kalabilirdik.

O anki korkuyu ve çaresizliği bugün bile unutamıyorum. Sonunda arabanın anahtarını onlara verdik. Kendilerinin götürmesini söyledik. Yaralıları steyşın aracın bagajına üst üste koydular. Daha sonra, kolundan yaralanan kişinin bagajdan sertçe düşmesi sonucu aynı gün hayatını kaybettiğini duyduk.

İşte Silvan’da yaşananlar böyleydi. İnsanlar perişandı. Her gün yeni bir ölüm haberi alıp almayacağımızı düşünerek yaşıyorduk. Kulaklarımız ölüm haberlerindeydi. Üzülüyorduk, acı çekiyorduk; fakat elimizden ne geliyordu?

Bu hadiseleri yeniden anlatmak, hele o günleri tekrar hatırlamak hiç kolay değil. Ancak geçmişte yaşananları unutmak, çekilen acılardan ders çıkarmamak demektir.

Bu hatıraları yazmaktaki maksadım, geçmişin acılarını yeniden yaşatmak değil; terörün bir topluma neler kaybettirdiğini hatırlatmaktır. Çünkü terör yalnızca canları almaz; güveni, huzuru, kardeşliği ve insanların yarına dair umutlarını da yok eder.

Silvan’ın o karanlık günleri bize önemli bir hakikati gösteriyor: Bir ülkede huzurun kıymeti, huzur kaybedildiğinde daha iyi anlaşılır. Geçmişin acılarından ders çıkarmak, aynı felaketlerin yeniden yaşanmaması için hepimizin sorumluluğudur.

Silvan hatıralarımı yazmaya devam edeceğim. Çünkü geçmişi hatırlamak, geleceği daha sağlam kurabilmenin ilk adımıdır.