“Allah bu asrın gençlerine yardım etsin!” - Tahiri Mutlu

Sevgili Büyüklerim,

Bir genç olarak benim payıma da bu düştü: Ahirzamanın en dehşetli bir döneminde, dijital çağda yaşamak.

Yükselişler, düşüşler ve savruluşlar çağı. Ebedî hayatı kazanmak veya kaybetme riski. Ama Rabbimin hikmet, rahmet ve hidayetinden asla ümitsiz değili...

Bazen kendime şunu soruyorum: Telefon veya tableti gerçekten ben mi tutuyorum, yoksa dikkatimin ve ruhumun direksiyonu fark etmeden algoritmaların eline mi geçmiş?

Ekranı açarken kontrol bende sanıyorum ama; bir bakmışım saatler bitmeyen akışlar içinde eriyip gitmiş.

Binlerce takipçinin, anlık bildirimlerin ve sahte yakınlıkların ortasında insanın kendini nasıl bu kadar yalnız hissedebildiğini, iletişim çağında nasıl bu denli iletişimsiz kalabildiğimizi sorguluyorum.

Oysa ben de herkes gibi yalnızca anlık hazlar değil; kimlik, kabul görme ve sahici bir anlam arıyorum.

SORULAR VE CEVAPLAR...

“Ben kimim, niçin varım, vazifem ne, ölümden sonra ne olacak?” diye sorduğumda bu âlemde sahipsiz ve amaçsız bir yolcu olmadığımı hissediyorum.

İki hayatın sermayesinin Allah tarafından verildiğini bilmek bana umut ve yaşama sevinci, musibetlere karşı dayanma gücü veriyor.

Çünkü başkasının filtrelenmiş hayat kesitlerine bakıp kıyasladığımda içimde yetersizlik ve huzursuzluk büyüyor; anlık hazlar çabuk sönüyor.

Hayatın gerçek lezzeti ise imanla dirilen, sorumlulukla güzelleşen ve günahlardan sakınmakla korunan bir ömürde saklı.

Gençlik baharının; yazın güze, gündüzün geceye dönmesi gibi geçici olduğunu biliyorum. Onu iffetle, hayırla ve istikametle yaşadığımızda ebedî bir gençliğin kazanılabileceğine inanıyorum.

Ekranlardaki öfke, linç, kutuplaşma ve bireyselliğin bencilliğe kayan gölgesine karşılık; sanal arkadaşlıkla gerçek kardeşliği ayırarak sahici uhuvvet, muhabbet ve tesanüde tutunmak istiyorum.

ENGEL DEĞİL HİZMET ALANI

İşte bu yüzden dijital dünyayı sadece bir engel değil, doğru kullanıldığında yeni bir hizmet alanı olarak görüyorum.

Zihnî ve manevî savrulmaların arttığı çağda inancımızı, kimliğimizi ve ahlâkî değerlerimizi koruyarak Risale-i Nur’un tefekkür, tahkik ve irade sunan hakikatini kendi dilimle anlamaya ve arkadaşlarıma anlatmaya ihtiyacım var.

Aziz Üstadım Bediüzzaman’ın teksir makinesine “bin kalemli bir kâtip” ve “bin kalemli Nurcu” dediğini, teknolojik aletleri Allah’ın ihsanı ve rahmeti olarak değerlendirdiğini biliyorum.

Dijital çağın teknolojileri elbette Rabbimizin bizlere hediyesi ve emaneti. Nimet-külfet dengesi. Ben elimden geldiğince iyiye, güzele, hayırlı hizmetlere kullanmak istiyorum.

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Kısa içeriklerin hızıyla derinliğin hakikati arasında denge kurarak gençlerin bulunduğu mecralara bilinçli girmek, öfkeyi değil muhabbeti büyütmek istiyorum.

Yapay zekânın öğrenme biçimimizi kökten değiştirdiği bu dönemde, makinenin hızı ile insanın ruhu, vicdanı ve iradesi arasındaki farkı unutmamak gerekiyor.

Bilgiye saniyeler içinde ulaşmak kolaylaştı ama hakikati bulmak zorlaştı. Asıl mesele bilgi yığını içinde boğulmak değil, hakikati anlamak ve yaşamak.

Teknolojik aletleri beni uyuşturan değil; hakikati ve hayrı çoğaltan imkânlar olarak görmek istiyorum.

Pasif, yalnızca tüketen ve savrulan bir genç olmak yerine; düşünen, sorgulayan, kardeşliği büyüten ve faydalı içerikle hizmet üreten bir genç olarak geleceğe umutla bakmak istiyorum.

Sevgili büyüklerim, lütfen beni yargılamadan anlamaya çalışın. Duâlarınızı bekliyorum.

Evladınız bir genç.

(Not: Bu yazı için YZ’den istifade edilmiştir.)