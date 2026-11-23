ŞİİR

Geçti aradan bak çok uzun yıllar Nerde hani nerde gayretle zikir Neden hâlâ neden uzaksın ondan Yeter artık uyan vakt-i seherde Erdi yaşın çoktan kemâle burda Düşün hâli düşün âtiyi dur da Uyma nefse uyma bırakma bârda Davran artık davran vakt-i seherde Eksiliyor her gün bir bir günlerin Düştü saça aklar yok mu haberin? Neler sõyler neler o saç tellerin Kalk haydi kalk uyan vakt-i seherde Uyan İsa uyan geçmede zaman Kaçarsa fırsatlar olur çok ziyan Vermez fayda vermez hiç inan Uyan artık uyan,vakt-i seherde...

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