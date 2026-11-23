Geçti aradan bak çok uzun yıllar
Nerde hani nerde gayretle zikir
Neden hâlâ neden uzaksın ondan
Yeter artık uyan vakt-i seherde
Erdi yaşın çoktan kemâle burda
Düşün hâli düşün âtiyi dur da
Uyma nefse uyma bırakma bârda
Davran artık davran vakt-i seherde
Eksiliyor her gün bir bir günlerin
Düştü saça aklar yok mu haberin?
Neler sõyler neler o saç tellerin
Kalk haydi kalk uyan vakt-i seherde
Uyan İsa uyan geçmede zaman
Kaçarsa fırsatlar olur çok ziyan
Vermez fayda vermez hiç inan
Uyan artık uyan,vakt-i seherde...