Siirt’te yoksulluğun insana öğrettiklerini, Cizre’de kardeşliğin aynı sofrada nasıl buluştuğunu yazmıştık. Bu defa yolumuz, Hz. İbrahim’in (as) misafirperverliğiyle anılan Şanlıurfa’nın evlerine düştü.

Geçen yıl başlattığımız “Sofrada Ekmek” çalışması kapsamında ziyaret ettiğimiz ailelerin kapısını, bir yıl sonra yeniden çaldık. Bu kez geçen zamanın hayatlarında neleri değiştirdiğini anlamaya çalışıyorduk.

Her kapının ardında başka bir hikâye vardı. Durumu iyileşip kendi evine kavuşanlar da olmuştu, desteğe hâlâ ihtiyaç duyanlar da. Yokluk herkesi aynı yerde tutmamış; kimi biraz yol almış, kimi aynı yokuşu tırmanmayı sürdürmüştü.

Birkaç evde duyduğumuz sözler ise ziyaretlerin en unutulmaz tarafı oldu: “Allah razı olsun. Geçen yıl ne hâldeydik, şimdi ne hâldeyiz! İnşallah bir gün biz de sizin gibi veren el oluruz. Şimdi alan eliz ama bunun için çalışıyoruz.”

Başka ailelerde de benzer temennilerle karşılaştık. İsteklerini sorduğumuzda yalnızca kendi ihtiyaçlarını anlatmadılar; bir gün başkalarının ihtiyacına yetişebilmeyi de dilediler.

Bunu söylemelerini biz istememiştik. Belki de bu yüzden sözleri daha derinden dokundu.

İnsan, eline uzatılan yardımı hatırlarken bir başkasına el uzatacağı günü düşünebiliyorsa, orada ekmekten fazlası paylaşılmış demektir: Ümit.

Bu ziyaretlerde yalnız değildik. Vakıftan beş gönüllü arkadaşımız, cumartesiden pazartesiye üç gün boyunca kendi işlerini, mesailerini ve şahsî meşguliyetlerini bir kenara bırakarak ailelerin kapısını bizimle birlikte çaldı. Her birinin ayrı bir mesleği, ayrı bir hayat telaşı vardı. Fakat bir başkasının derdine ortak olmayı tercih ettiler. Rabbim gayretlerini kabul, hizmetlerini bereketli eylesin.

Elbette ailelerin hayatındaki değişim yalnızca bir kurumun desteğiyle açıklanamaz. Kendi gayretleri, yakınlarının dayanışması, başka kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının katkıları da bu yolculuğun parçalarıdır.

İyilik, tek bir elin eseri değil; birbirine yetişen ellerin bereketidir.

“Bana balık verme, balık tutmayı öğret” sözü sıkça tekrarlanır. Haklı bir tarafı vardır: İnsanın kendi geçimini sağlayabilmesi, yardımın ötesinde bir imkândır. Ama balık tutmayı öğrenene kadar aç kalmaması da gerekir. Bazen bir somun ekmek, yarına hazırlanabilmenin ilk şartıdır.

Üstad Bediüzzaman’ın Urfa için söylediği şu sözler, bu ziyaretlerin ardından daha da anlam kazandı: “Urfa ise, İbrahim Halilullah’ın bir menzilidir. İnşaallah hıllet-i İbrahimiye parlayacaktır.”¹

Üstadın Urfa halkına, çocuklarına ve mezarda yatanlarına her sabah dua ettiğini bildirmesi de bu şehre duyduğu muhabbetin güzel bir ifadesidir.²

Şanlıurfa’nın Hz. İbrahim’den (as) miras bildiği sofra anlayışı burada yeniden anlam kazanıyor. Sofra yalnızca karnı doyurmaz; yabancılığı azaltır, insanı insana yaklaştırır. Bir sofranın bereketi, oradan kalkanın gönlünde de devam edebiliyorsa büyür.

Ziyaretlerin ardından aklımızda en çok şu temenni kaldı: “İnşallah biz de veren el oluruz.”

Çünkü iyiliğin en güzel meyvesi, yalnızca bir ihtiyacın giderilmesi değil, bir gönülde başka gönüllere yetişme arzusunun yeşermesidir.

Ve belki de kardeşliğin en güzel hâli, bir gün kapısını çaldığımız insanın başka bir kapıyı iyilik için çalacağını hayal edebilmektir.

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası II, Yeni Asya Neşriyat, 2. Baskı, İstanbul, 2017, s. 517 (333. mektup).

2- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası II, Yeni Asya Neşriyat, 2. Baskı, İstanbul, 2017, s. 518 (334. mektup).