Yeni Asya’nın gücü, ortak akılla hareket eden insanların gayretinden doğuyor.

Gençlik çalışmalarımız, dijital dönüşüm hazırlıklarımız, neşriyat faaliyetlerimiz ve yayınlarımız bu anlayışla devam ediyor. Her çalışmada istişareyi esas almayı, gençlerin tekliflerine kulak vermeyi ve hizmetlerimizi birlikte geliştirmeyi önemsiyoruz.

GENÇLİK ŞÛRÂSI ANKARA’DA BULUŞTU

21–22 Kasım’da Ankara’da düzenlenen 7. Gençlik Şûrâsı, farklı şehirlerden üniversiteli gençleri bir araya getirdi. “Gençlik Şûrâsı Geleceğin Köprüsü” anlayışıyla gerçekleştirilen buluşmada, Risale-i Nur ve Yeni Asya’nın daha geniş kitlelere ulaştırılması için fikirler müzakere edildi.

İlk toplantısı Mart 2022’de İzmit’te yapılan Gençlik Şûrâsı, bugüne kadar Yeni Asya Fidanlık Eki, Gençlik ve İnanç Kongresi ve yabancı dilde tanıtım broşürleri gibi çalışmalara öncülük etti. Ankara programında dijital hizmet, eğitim, sosyal faaliyetler ve yurt dışı hizmetleri komisyonları çalışmalarını değerlendirdi; illerden gelen gençler yeni proje tekliflerini paylaştı. Bu katılım, hizmetin geleceği bakımından ümit vericidir. Beşinci yılında yedinci buluşmasını yapan Şûrâ, farklı şehirlerdeki gayretleri ortak hedeflerde birleştiriyor.

5 ARALIK’TA İKİ ÖNEMLİ TOPLANTI

5 Aralık Cumartesi günü İstanbul’daki Yeni Asya Gazetesi binasında iki toplantı yapılacak. Saat 10.00’da Yeni Asya A.Ş., Yeni Asya Vakfı, dijital yönetim ve bilişim sorumluları buluşacak. Yaklaşık iki aydır hazırlanan dijital projeler değerlendirilecek; yeni ihtiyaç ve teklifler ele alınacak. Yapay zekâ destekli çözümlerle faaliyetlerimizin verimli, koordineli ve erişilebilir hâle getirilmesi hedefleniyor. Temsilciliklerin ve okuyucuların ihtiyaçları da bu çalışmaların önemli bir parçası olacak.

Saat 14.00’te yazı işleri çalışanları ve dergi editörleri, yayın esasları, makale tetkik sistemi ve mobil uygulaması, editoryal işleyiş, yazı kalitesi ve dergilerin geliştirilmesini görüşecek. Amaç, teknolojiyi insan emeğinin ve editoryal sorumluluğun hizmetine sunmak.

KİTAP FUARLARI VE 2027 TAKVİMLERİ

Yeni Asya Neşriyat, 20–29 Kasım’da Şanlıurfa Fuar Merkezi’nde, 21–28 Kasım’da ise Kastamonu Belediyesi Kuzeykent Etkinlik Alanı’nda okuyucularını bekliyor. Temsilcilerimizin bu buluşmaları duyurmasını ve gençleri stantlarımıza yönlendirmesini diliyoruz. Fuarları yalnızca satış değil, okurlarımızla yüz yüze görüşme ve yeni gönül köprüleri kurma fırsatı olarak görüyoruz.

1980’den beri sürdürdüğümüz takvim yayıncılığında 2027 ürünlerimiz de hazır ( https://www.yeniasyakitap.com/yeni-asya-takvimi ):

Yeni Asya 365 Günlük Duvar Takvimi 140 TL, Bediüzzaman 365 Günlük Duvar Takvimi 350 TL. Her iki takvim, günlük hayata bilgi, tefekkür ve mânevî değerler taşıyor. Yeni Asya Takvimi dört, Bediüzzaman Takvimi iki farklı karton seçeneğiyle hazırlandı.

YENİ ASYA TV’DE YENİ YAYINLAR

“COP31, Bir Sincap, Bir Tohum” bölümünde Caner Kutlu ile Prof. Dr. İbrahim Özdemir çevre ve insanın sorumluluğu üzerinde duruyor:

İzlemek için tıklayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=k6KuJL_7AFE

Ahmet Dursun’un KÖPRÜ programı, “21. Yüzyılın Epistemolojik ve Ekonomik Bunalımı” başlığıyla iktisat ahlâkını, kanaati, zekâtı ve toplumsal dayanışmayı tartışıyor:

İzlemek için tıklayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=MzpQJOjVqd4

“Yarının Gündemi” programında Caner Kutlu ve Mustafa Akca ideolojilerin geleceğini sorguluyor.

İzlemek için tıklayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=IJdTVYGY0Cc

“Akıl Misafiri” programında İbrahim Aktaşçı ve Prof. Dr. Ahmet Battal dünya siyasetindeki değişimleri, barışı ve hürriyeti değerlendiriyor.

İzlemek için tıklayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=5L7SZkWyDWQ

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