Avustralya Nur Vakfı’nda iftar

Avustralya Nur vakfı tarafından organize edilen Ramazan ayı yardımları, bu sene de ihtiyaç sahiplerine iftar yemekleri vermeye devam ediyor.

Yakup Çetiner - İstanbul

Avustralya Nur vakfı tarafından organize edilen Ramazan ayı yardımları, bu sene de ihtiyaç sahiplerine iftar yemekleri vermeye devam ediyor. Sponsorluğunu Avustralya Nur Vakfı’nın bağışçılarının üstlendiği iftarlarda; Somali’de Lübnan’da ve çeşitli ülkelerde aileler bir araya geldi.

Somali’de verilen iftarda orucunu açan davetliler; “Allah kardeşlerimizin iftarlarını kabul etsin. Allah onların ihtiyaçlarını karşılamayı ve hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırsın. Allah evlatlarını onlara karşı nazik ve saygılı kılsın. Allah Avustralyalı kardeşlerimizin iftarlarını kabul etsin” diye dua ettiler.

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan yardımlar, Avustralya Nur Vakfı ekibi tarafından iftar paketlerini araçlarla evlere, birçok muhtaç aileye dağıtmaya devam ediyor.