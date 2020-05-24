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Avustralya Nur Vakfı'nda tedbirler eşliğinde Bayram namazı coşkusu

24 Mayıs 2020, Pazar 23:15
Dünya genelinde ve ülkemizde Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde camilerin cemaatle ibadete kapalı olması sebebiyle evlerde kılınmak durumunda kalınan Bayram namazını, belirlenen tedbirler çerçevesinde gruplar halinde cemaatle eda eden cami ve mescitlerden birtanesi de Avustralya Nur Vakfı oldu.

Avustralya Temsilcimiz Fatih Yargı, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, takipçilerinin Ramazan Bayramını tebrik ettikten sonra Avustralya Nur Vakfı'nda, Bayram namazlarını, belirlenen tedbirler çerçevesinde gruplar halinde kıldıklarını ifade etti.

Yargı, Avustralya Nur Cemaatinin çok hassas davranarak, düzenli ve tertipli bir şekilde hareket ettiğini, her grubun belirlenen saatlerde gelip belirlenen saatlerde namazını tamamladığını ve dikkatli bir şekilde vakfın mescid alanına girip çıktıklarını söyledi.

Yargı'nın açıklamaları şu şekilde:

''Hayırlı Bayramlar diliyoruz!

Elhamdulillah, kurallara uyarak yirmişer dakika aralıklarla guruplar halinde cemaat olarak bayram namazımızı eda ettik. Cemaatimizle ne kadar iftihar etsek azdır. Herkes saatinde gelip saatinde camiden ayrıldı. Tertipli ve düzenli hareket etmeleri işimizi kolaylaştırdı. Bugün bayram namazı kılan cami ve mescit varsa eğer, belki bir kaçından biri de Avustralya Nur Vakfı oldu.

Herkesin bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-I Hakk’dan niyaz ederiz.

Avustralya Nur Vakfı''

Haber Merkezi

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