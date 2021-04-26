Avustralya Nur Vakfında iftar sevinci

Aynı günde iki farklı yerde iftar veren Avustralya Nur Vakfı’nda iftar sevinci yaşandı.

Vakıf Sorumlusu ve Yeni Asya AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Yargı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Cumartesi akşamı vakfımızın Avustralya’daki merkezindeki resepsiyon salonunda verilen iftar yemeğine dışarıya duyuru yapmamamıza rağmen 350 kişi katıldı. Cemaatimizin toplu iftar yemeğine olan özlemi gözlerinden okunuyordu. Aynı gün Etiyopya’da Yeni Asya Vakfı’yla beraber, bir kaç yüz kişi için verdiğimiz iftar yemeği de duâlara vesile oldu. Bu hafta Sudan’da iftar programlarımız devam edecek.”

AVUSTRALYA 'NORMAL'E DÖNDÜ SAYILIR"

Maske-mesafe tedbirleri niye yok?" diye soran olabilir. Avustralya ülke olarak kovid vaka sayısı sıfıra yakın. Bir yıldır sınır kapıları kapalı. Sadece yurtdışından ülkesine geri dönen vatandaşlarını sınırlı şekilde alıyor. Gelenler 14 gün çok sıkı şekilde otellerde karantinada kalıyorlar. Avustralya pandemiyle mücadelede bu şekilde başarılı oldu. Avustralya normale döndük sayılır.