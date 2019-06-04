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4 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Bazı ülkeler bugün kutluyor, bazıları ise yarın kutlayacak... İhtilaflar nasıl çözülecek?

04 Haziran 2019, Salı 07:47
Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Lübnan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Bahreyn ve Cezayir olmak üzere 10 ülke bugün Ramazan Bayramı'nı kutluyor.

Adı geçen 10 ülkede yetkili merciler tarafından yapılan açıklamalarda, ramazan ayının son günü olarak 3 Haziran Pazartesi gününün tespit edildiği ve 4 Haziran Salı günü ise şevval ayının ilk günü, yani bayram olduğu duyuruldu.

Mısır, Filistin, Ürdün, Libya, Tunus, Suriye ve Sudan'da bayram çarşamba günü

Şevval ayının hilalinin pazartesi günü görülmediğini açıklayan Mısır, Filistin, Ürdün, Libya, Tunus ve Suriye, bayramı 5 Haziran Çarşamba günü kutlayacak.

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Konuyla ilgili olarak daha önceden kaleme alınan yazıyı okumak için tıklayınız:

Ramazan Bayramındaki ihtilaflar nasıl çözülecek?

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Siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de hükümet güçleriyle çatışan ve başkent Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduran Husiler de çarşamba gününün bayramın birinci günü olduğunu açıkladı.

İstikrar sorunları, mezhep farklılıkları ve ciddi muhalefet yapılarının olduğu bazı ülkelerde yönetimlerle muhalif kanatlar arasında farklı zamanlarda bayram ilanları yapıldı. Irak'ta Sünni ve Şii mercilerin farklı açıklamaları olurken, Suriye'de Esed rejiminin aksine muhalif güçler bayramın salı günü olduğunu ilan etti.

Bazı İslam ülkeleri, hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil, kendi ülkelerinde görülmesini esas alıyor ve bu nedenle ramazan ayının veya bayramın başlangıç gününde farklılık yaşanabiliyor.

Mali Cumhuriyeti ise pazar gününün ramazanın son günü, pazartesinin ise bayramın ilk günü olduğunu duyurmuştu.

AA

Etiketler: bayram
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