"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

Ramazan ayı ve şükür

Süleyman KÖSMENE
01 Mart 2026, Pazar 01:21
Ramazan Fıkhı

Biz her şey için Allah’a karşı şükür borçluyuz. Öyle ki, her isteğimiz karşılanıyor. Her ihtiyacımız görülüyor. Her derdimiz derman buluyor. Her duamız cevaplanıyor. Her dileğimize bakılıyor. Her acımıza inayetle çare yetiştiriliyor. Gözümüz yollarda bırakılmıyor. Elimiz boş çevrilmiyor. Gönlümüz cevapsız terk edilmiyor. Hayatımız her saniye şefkatle ve ilgiyle kucaklanıyor.

Bediüzzaman Said Nursî’ye göre, çok kıymettar nimetleri elinden aldığımız tablacıya bir bahşiş verdiğimiz halde, asıl mal sahibini, asıl göndericisini, asıl yaratıcısını tanımamak, görmezden gelmek ve yok saymak akla ve insafa sığmaz. Nitekim Cenab-ı Hak hadsiz nimetlerini, tam zevkimize göre cins cins, tür tür, çeşit çeşit, her mevsimde ayrı ayrı, yeryüzüne yaymış ve sermiştir. Cenab-ı Allah o nimetlerin karşılığında şükür istiyor.

İşte Allah’a teşekkür etmek; o nimetleri doğrudan doğruya Allah’tan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını tam hissetmekle mümkündür. Ramazan-ı Şerifteki oruç da bize bunu tam sağlıyor. Hakikî, hâlis, içten, riyasız, gölgesiz, gösterişsiz, samimî, kapsamlı ve geniş bir şükrün anahtarını bize veriyor. Çünkü bu insanlar mecburî olarak aç ve susuz bırakılmazlarsa, hiç aç kalmadıklarından, hiç susuzluk nedir bilmediklerinden, nimetlerin yüksek ve hayatî kıymetini fark etmiyorlar, anlamıyorlar. Onlarsız olur zannediyorlar. Olmadığını görmeleri gerekiyor. Meselâ bir parça kuru ekmek, daima tok olan zenginin gözünde nimetten bile sayılmıyor. Oysa onda yüksek bir nimet derecesi vardır. Bunu ona göstermek gerekiyor ve hissettirmek gerekiyor. 

Ramazan-ı Şerifteki oruç da bize bunu tam sağlıyor. Hakikî, hâlis, içten, riyasız, gölgesiz, gösterişsiz, samimi, kapsamlı ve geniş bir şükrün anahtarını bize veriyor. İşte Ramazan-ı Şerifin orucu bu cihetiyle hakikî insanlık vazifesi olan şükrün anahtarı hükmüne geçmektedir.

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişi öldü, 747 kişi yaralandı

    İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı

    İsrail, yine Gazze'ye açılan tüm kapıları kapattı

    Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar sürüyor

    ABD’lilerin çoğunluğu Filistin devletini destekliyor

    THY’den 10 Orta Doğu ülkesine uçuş iptali

    Bolivya'da kargo uçağı düştü: En az 15 kişi öldü

    Ordu Ünye'de heyelan

    Bolu Belediyesine "irtikap" operasyonu: Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı - Başsavcılıktan açıklama

    Trump: İran'a büyük bir operasyon başlattık - IRNA: Bir ilkokula saldırıda 40 çocuk öldü - Pezeşkiyan suikast girişiminden kurtuldu

    ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılara dünya nasıl tepki verdi?

    Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar devam ediyor

    İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı

    İran saldırılara karşılık olarak onlarca balistik füze ateşledi

    Babacan’dan iktidara ‘ikramiye’ çağrısı: Emekli ikramiyesi kurban parası kadar olsun

    İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu

    Hukuk işlerse 28 Şubatlar olmaz - Post-modern darbenin 29. yılı

    Müslümanlığı seçti, Hafız oldu

    Japonya’da yeni akım: Ölüm meditasyonu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı
    Genel

    Can Kardeş Bayramı! - Mart Sayısı Çıktı!
    Genel

    Camide Ramazan sevinci
    Genel

    Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar sürüyor
    Genel

    İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişi öldü, 747 kişi yaralandı
    Genel

    İsrail, yine Gazze'ye açılan tüm kapıları kapattı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.