Çocuklar için yardım kampanyası

Kardeş Eli Derneği ‘Çocuk Çocuktur’ kampanyası ile çocuklara için yardım hareketi başlattı.

Dünyada zor durumda olan çocuklara yardım etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı bağış kampanyası ile ulaşabildikleri her çocuğa yardım edeceklerini duyuran dernek, ‘Her Çocuk, Çocuk Olmayı Hak Eder’ sloganı ile çalışmalarına başladığını duyurdu. Dernek, “Bugün dünyada milyonlarca çocuk açlık, hastalık, bakımsızlık ve maddi sıkıntılar sebebiyle hayatla mücadele etmekte ve bu sayı her geçen gün artmakta. Yüz milyonlarca çocuğa bu dünyada âdil bir yaşam şansı tanınmaması yalnızca bu çocukların geleceğini tehdit etmekle de kalmıyor bu durum kuşaktan kuşağa geçerek dezavantaj döngüleriyle toplumların da geleceğini tehlikeye düşürüyor. Bağışçılarımızın da destekleri ile yardımlarımızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

İstanbul – Yeni Asya