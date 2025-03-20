Ey yaratılmışların Yaratıcısı - Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-20-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

RİSALE-İ NUR TEFSİRLİ AYET MEÂLİ

Yine hatırlayın ki, Biz Mûsâ’ya kırk gece Tûr’da kalmasını emredip ona Tevrat’ı vaad etmiştik. Sonra da siz, Mûsâ’nın arkasından buzağıyı ilâh edinerek zâlimlerden oldunuz. (Bakara Sûresi: 51)

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“Mısır kıt’ası, kumistan olan Sahrâ-i Kebîrin bir parçası olduğundan Nil-i mübarekin feyziyle gayet mahsuldar bir tarla hükmüne geçtiğinden, o cehennemnümun sahrâ komşuluğunda şöyle cennetmisal bir mevki-i mübarekin bulunması, felâhat ve ziraatı, ahalisinde pek mergub bir sûrete getirmiş ve o sekenenin seciyesine öyle tesbit etmiş ki ziraatı kudsiye ve vasıta-i ziraat olan ‘bakar’ı ve ‘sevr’i mukaddes, belki ma’bud derecesine çıkarmış. Hatta o zamandaki Mısır milleti sevre, bakara, ibadet etmek derecesinde bir kudsiyet vermişler. İşte o zamanda benî İsrail dahi o kıt’ada neş’et ediyordu ve o terbiyeden bir hisse aldıkları, ‘icl’ [buzağı] meselesinden anlaşılıyor.”

(Sözler, 20. Söz, 2. Nükte)

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Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

- Ey tasayı kaldıran,

- Ey gamı gideren,

- Ey günahı affeden,

- Ey tevbeyi kabul eden,

- Ey yaratılmışların yaratıcısı,

- Ey vaadinde sâdık olan,

- Ey yavrulara rızık veren,

- Ey sözünü yerine getiren,

- Ey gizliyi ve sırları bilen,

- Ey tohumu yarıp sümbüllendiren,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.