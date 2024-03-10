ON BİR AYIN SULTANI RAMAZAN-I ŞERİFİ, TAŞIDIĞI GÜZELLİKLERLE BİR KEZ DAHA KARŞILAMAYA HAZIRLANIYORUZ.

Paylaşmak, bir olmak

Prof. Dr. Emine Yeniterzi: “Ramazan güzel ahlâk ayıdır. Gerek maddî, gerek manevî boyutta paylaşmayı, bir ve birlik olmayı öğretir. Halden anlamayı, empatiyi, toleransı anlatır. Oruç ve zekât insanı manevî ve ahlâkî yönden eğitir.”

Oruç ve zekât der ki...

“Mevlana’nın ‘Oruç der ki: Bu kendi helal malını yemiyor, bil ki artık harama el uzatmasına imkân yok. Zekât der ki; Kendi malını bile veriyor, artık başkasından nasıl çalar?’ sözleri bunu anlatıyor ve Ramazan’da suçlar azalıyor.”

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Güzel ahlâk ayı başlıyor

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI PROF. DR. EMİNE YENİTERZİ, “RAMAZAN GÜZEL AHLAK AYIDIR. GEREK MADDİ GEREK MANEVİ BOYUTTA PAYLAŞMAYI, BİR VE BİRLİK OLMAYI ÖĞRETİR” DEDİ.

Ramazan ayında beş duyu organının beşinin de haramdan uzak durmak üzere terbiye edildiğini ifade eden Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Emine Yeniterzi, “Ramazan güzel ahlak ayıdır. Gerek maddi gerek manevi boyutta paylaşmayı, bir ve birlik olmayı öğretir” dedi. Manevi aylarda suça yönelimin azalması konusunu değerlendiren Prof. Dr. Yeniterzi, araştırmaların yoksulluk ile suç oranı arasında doğrusal bir ilişki bulunduğunu gösterdiğini ifade ederek, “Dayanışma ve sosyal adalet, İslam dininin temel esaslarındandır ve dinimizin manevi kapsayıcılığı içinde sadece belirli aylar ve günler değil geleneğe sinmiş bir devamlılık esastır. Ancak Recep, Şaban ve tüm Müslümanları manevi huzura erdiren Ramazan ayı gerek bireysel gerek toplumsal anlamda farklı dinamikleri ile sosyal yaşamı olumlu yönde etkiler. Manevî aylarda suç ve suça eğilimin azalması yönünde beklenti temelsiz değildir. Ramazan ayı bunun en güzel örneğini verir. Geçmiş yıllarda suça eğilimin, Ramazan ayı boyunca yüzde 15 ile 20 arasında düşüş gösterdiği bilinmektedir. ” dedi.

Düşüşteki sebep

Bu düşüşün nedenini iki boyutta ele almak mümkün olduğunu kaydeden Prof. Dr. Emine Yeniterzi, “Maddi boyut; Ramazan boyunca en temel ihtiyaçlara erişim kolaylaşır. Aş evleri, belediyeler, kamu kurumları, özel sektör sofralar kurar, yemek dağıtır. Sokaklara taşan masalar kurulur. Mahallede aç açıkta kalan, normal bir günde yanından geçmeye korkacağınız bir düşkün ile mahallenin muhtarı aynı sofrada buluşur. En yakın çevreden başlayarak hiç tanımadığınız köylere kadar uzanan yardımlar bu aylarda yapılır. Zekât, komşusu açken kendi tok yatmayan Müslümana en azından yılda bir kez bu fırsatı verir. Fitreler aynı şekilde akmasa da damlar. Çok ufak gözüken maddî bir destek, ihtiyaç sahibi için dev bir yardıma dönüşür. Az çok demeden paylaşımın en fazla yapıldığı ay Ramazan ayıdır. Bereketi, bolluğu içinde saklı bu ayın maddî anlamda da zenginliği getirdiği bilinir.” şeklinde ifade etti.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

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İlk teravih, ilk sahur bu akşam

İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan Ramazan ayı başlıyor. Müslümanlar, yarın günü oruç tutmaya başlayacaklar.

Binlerce müslüman oruç tutabilmek için ilk sahuruna 10 Mart Pazar gününü, 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece uyanacak. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından her yıl bir önceki yıla göre daha erken başlıyor. 30 gün sürecek Ramazan ayının hemen ardından 3 günlük bayram tatili olacak.

Onbir Ayın Sultanı, Ramazan ayında Müslümanlar ibadetlerinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye dikkat edecek. Ramazan ayı içerisinde Kur’an’ı Kerim’in indirildiği gece olan Kadir Gecesi de idrak edilecek. Toplam 30 gün sürecek Ramazan ayı bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazanın ilk teravih namazı Türkiye genelindeki cami ve mescitlerde bu akşam kılınacak. Ayrıca ilk sahura da kalkılacak. Ayrıca Ramazan Bayramı 1. günü 10 Nisan Pazartesi; Ramazan Bayramı 2. günü 11 Nisan Salı; Ramazan Bayramı 3. günü ise 12 Nisan Çarşamba.

İstanbul - Mücahit Ak