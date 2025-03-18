İftar yaparken israf yapmayalım

Yapılan istatistiklere göre, Ramazan ayında Müslüman ülkelerde gıda israfı artıyor.

BM Çevre Teşkilâtının raporuna göre, Müslümanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde gıda israfı Ramazan ayında artıyor. Hazırlanan yemeklerin Suudi Arabistan’da yüzde 30-40’ı, BAE’de yüzde 40’ı, Katar’da yüzde 25’i israf ediliyor. Türkiye’de ise normalde günde 5 milyon ekmek ziyan olurken, Ramazan’da bu rakam 8 milyona kadar çıkıyor. Ülkemizde sadece ekmek israfında dolayı yaklaşık 2,5 milyar dolar çöpe gidiyor.

Lüks iftar sofraları, restoranların fahiş fiyatlı iftar menüleri de Ramazan’daki israfı körüklüyor. Bu kadar israfın olması hem İslâmiyete, hem de Ramazan ayının manasına zıttır. Ramazan, iktisat etmektir.

Yardımlaşma ve dayanışmadır. İftarda herkes yiyebileceği kadar hazırlık yapmalı ve tüketmelidir. Bizim israf ettiğimiz her bardak su ve her lokma yemek, dünyada temiz suya ve gıdaya ulaşamayan, açlık çeken insanların ihtiyacını karşılayabilir. İftar sofrasına yenmeyecek kadar çok çeşit yemek konulmamalıdır.

“GREEN RAMADAN” HAREKETİ

ABD’de 10 yıl önce başlatılan Green Ramadan (Yeşil Ramazan) hareketi, Ramazan’da israfı azaltmayı, çevre ve kaynaklar üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyor.

Sosyal medya üzerinden koordine olan hareket, iftar sofralarında kalan gıdaların sahurda yeniden tüketilmesi, iftar organizasyonlarında tek kullanımlık plastiklerden uzak durulması, abdest alırken su israfından kaçınılması, karbon ayak izini azaltmak amacıyla yerel üreticilerden alışveriş yapılması ve enerji kullanımına dikkat edilmesi gibi önerileri gündeme taşıyor.

MEHTAP Y. YÜKSELTEN - İSTANBUL / YENİ ASYA