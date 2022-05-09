Londra’da bayram coşkusu

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl aranın ardından düzenlenen Ramazan Bayramı kutlamasına pek çok şehirden binlerce kişi katıldı.

Londra Belediyesinin katkısıyla Trafalgar Meydanı’nda düzenlenen “Eid in the Square (Meydanda Bayram)” programına İngiltere’deki Müslümanların yanı sıra farklı dinlere mensup çok sayıda kişi ve başkenti ziyaret eden turistler ilgi gösterdi. Etkinlikte spor, sanat ve edebiyat alanlarında tanınmış başarılı Müslümanların hikayeleri anlatıldı. Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Mehmet Karakuş, Ramazan Bayramı’nın kutlandığı etkinlikte standı ziyaret edenlere geleneksel Türk sanatlarına ilişkin bilgi verdiklerini, ebru, hat ve tezhip konularındaki soruları yanıtladıklarını ve çok fazla ilgi gördüklerini ifade etti. AA

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