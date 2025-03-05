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5 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali - 3 - Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

05 Mart 2025, Çarşamba 01:05
Elif lâm mim. 1

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“Surelerin başlarındaki huruf-u mukattaa, İlâhî bir şifredir; has abdine onlarla bazı işaret-i gaybiye veriyor. O şifrenin miftahı, o abd-i has’tadır, hem onun veresesindedir.” 2 

“...Surelerin başlarındaki hurufat daha ziyade o münasebat-ı hafiyenin uçlarının merkezî ukdeleri, düğümleri ve hassas düğmeleri hükmünde olduğundan, vücud-u havâîleri bu hasiyete mâlik olduğu gibi, vücud-u zihnîleri dahi, hatta vücud-u nakşiyeleri de bu hasiyetten hassaları ve hisseleri var. Demek o harflerin okunmasıyla ve yazılmasıyla, maddî ilâç gibi şifa ve başka maksatlar hâsıl olabilir.” 3 

Dipnotlar:

1. Bakara Suresi: 1.

2. Mektubat, 29. Mektup, 1. Kısım

3. Lem’alar, 28. Lem’a, 20. Nükte

***

Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

1. Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân, 

2. Ey hakîki iyilik ve ihsan sahibi Mennân, 

3. Ey kullarının hiçbir amelini zâyi etmeden karşılığını veren Deyyân, 

4. Ey bağışlaması bol olan Ğufrân, 

5. Ey kullarına yol gösteren Burhân, 

6. Ey gerçek saltanat sahibi Sultân, 

7. Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Sübhân, 

8. Ey kendisinden yardım istenen Müsteân, 

9. Ey nîmet ve beyân sahibi, 

10. Ey emn ü emân sahibi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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