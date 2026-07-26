...Hayali cihan çökertir! - 1

“Geçmiş zaman olur ki hayâli cihan değer.”

Adını bilmeyenlere dahi bu güzel mısrâını 16. yüzyıldan günümüze ulaştırabilmiştir Hayâlî.

Şimdi ne Hayâlî gibi “tevriye” sanatını bu ustalıkta icra edebilecek şâirimiz kaldı ne de hatırladığımızda “Hayâli cihan değer” diyebileceğimiz yaşanmışlıklar.

Cihan değer olmasından geçtik, bâri “cihan çökertesi” olmasalardı.

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“İnsan nisyandan alındığı için, nisyâna mübtelâdır. Nisyânın en kötüsü de nefsin unutulmasıdır.” (Mesnevî-i Nûriye)

“Nefsini ittiham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder. İstiğfar eden, istiâze eder. İstiâze eden, şeytanın şerrinden kurtulur.” (Lem’alar) Nefs-i emmâreyle el ele veren şeytan, kişiye kusurlarını unutturuyor. İnsanın kendi kusurlarını görüp hatırlaması “en zor” şeylerdendir. Daha kolayı, başkalarının hatalarını hatırlamaktır; hele ucu bize dokunuyorsa.

Görünüşte kendimizle alâkalı sanmadığımız hatalı icraatları ise çabuk unutmak gibi bir zaafımız mevcut. Hatta Üstadın ifadesiyle dehşetli cânileri âlicenâbâne affetmek, mânevî ve maddî hukuk-u ibâdı mahveden adamlara bir tek hasenesi için bir nevi taraftar olmak suretiyle musibet-i âmmenin devamına kader-i İlâhiyeye fetva vermek “Biz buna müstehakız.” demek gibi fevkalâde safderunluklarımız da var. (Sikke-i Tasdik-i Gaybî)

Hâfıza-i beşer nisyan ile mâlüldür. Geçmiş hatâları unutmak, bunların tekrarına “dâvetiye”dir. Ne demiş Âkif:

Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey!

Beş bin senelik kıssa, yarım hisse mi verdi?

"Tarih"i "tekerrür" diye tarif ediyorlar;

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?

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2002 Kasım’ında iktidara gelen AKP, devir-teslim, tebrik, kabul sonrasında, ilk ciddî icraat olarak -alelacele- ne yapmıştı?

-Irak’ı işgal için gelen 65 bin Amerikan askerinin silâh ve mühimmatlarıyla, 255 uçak ve 65 helikopterden oluşan yabancı hava unsurlarının Türkiye’de konuşlanmasını öngören “1 Mart 2003 hükûmet tezkeresi”ni Meclis’e sunmuştu. O zamanlar -daha devre dışı bırakılmamış- bir Meclis’imiz vardı.

-Meclis ne mi yaptı?

-Tezkereyi reddetmişti tabi. Vesâyet altına alınmamış bir meclisten farklı bir karar çıkabilir mi?

-Eee, iktidar armut mu topladı?

-Hiç olur mu öyle şey, “Coniler gücendirilir mi?” diyeceğim ama Meclisimiz gücendirmiş oldu şükür ki. Bütün o askerler ve hava unsurları, iktidar Meclis’e söz geçiremeyince tası tarağı toplayıp ülkemizden ayrılmak zorunda kalmışlardı.

Meclis’in bu hatasını(!) telâfi için iktidar hemen gerekeni yapmıştı tabiî:

Bakanlar Kurulu kararıyla (1Eylül 2004) “İncirlik üssünün yanı sıra Türkiye’nin yedi deniz, altı havalimanı, gizli mahiyetteki silâh, mühimmat ve askerî teçhizatın ithali, daimî nakil ve tevzîi ile ihracı” için, Amerikan gemi ve uçaklarına açıldı. Böylece Irak’ın işgalle bölünmesine zemin hazırlandı.

Millî Savunma Bakanı’nın dış basına elindeki kâğıttan okuyarak İngilizce naklettiğine göre böylece “Tezkerenin açığı telâfi edildi.”

Bakan Vecdi Gönül, ABD uçaklarının sadece İncirlikten Irak’a 4900 sorti yaptığını açıklamıştı.

İsrail Devleti’nin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacaktır, diyerek İsrail cesaret madalyasının hakkını veren BOP eş başkanı Sayın Erdoğan, Amerika muhabbetini de WallStreet Journal'a yazdığı makalede şöyle ifade etmişti:

"Kahraman genç kadın ve erkek Amerikan askerlerinin anavatana en az kayıpla dönmesini umuyor ve dua ediyoruz..."

Geçmiş zaman olur ki…