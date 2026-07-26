Hileli hipotezin topluma en büyük faturası: Ahlâkî değerlerin tahribatı

- Nebî-i Zîşân'ın kemâlâtının kaynağı ile aynası arasındaki farkın vurgulandığı bu bölümde materyalist şüphe tuzaklarına karşı duruş sergileniyor. - Kuantum fiziğinin bulgularıyla maddenin her an yeniden yaratıldığı hakikati vurgulanırken, hileli hipotezlerin aile, toplum ve ahlâkî değerler üzerindeki yıkıcı sosyolojik faturası gözler önüne seriliyor.

DİZİ: BİLİM MASKELİ İLLÜZYON: HİLELİ HİPOTEZ VE SÖZDE TARAFSIZLIK-4

KAYNAK İLE AYNAYI KARIŞTIRMAK VE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Bu yanılgının temelinde felsefî bir körlük yatar: Kaynak ile aynayı birbirine karıştırmak. Nebî-i Zîşân, üzerindeki o muazzam kemâlâtın ve nurların bizzat kaynağı değil; yalnız ve yalnız Rahmân-ı Rahîm’in tecellilerinin en mükemmel bir aynasıdır. Eğer kişi, o eşsiz kemâlâtı Peygamber Efendimizin (asm) kendi beşeriyetinin zâtî malı zannederse; hakikati o daracık kabuğun içine sığdıramadığı için dipsiz bir şüpheye düşer. İşte Risale-i Nur, bu felsefi körlüğe ve materyalist şüphe tuzaklarına karşı mümine şu sarsılmaz ölçüyü verir: "Nebî-i Zîşân’ın mebde'-i hayatına ait ahvâl-i sûriyesinden zayıf bir şey işitildiği zaman, üstünde durmamalı, derhal başını kaldırıp etrâf-ı âleme neşrettiği nurlara bakmalı." İnsanı cüz'iyatın dehlizlerinde boğup bütünü unutturan materyalist aklın bu sinsi hilesine karşı yapılması gereken en hayâtî hamle; meseleleri birbirinden koparan parçacı mantığı reddedip, kâinata bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmaktır.

SIRR-I TEKLİF VE AÇIK ARAYAN ŞÜPHECİLİK

Sıfır hipotezini peşinen inkâr ve tesadüf üzerine kuran bu hastalıklı zihniyetin en bâriz bir vasfı da, hakikati anlamak için değil, açık bulmak için sürekli şüphe üretmesidir. İnkârcı akıl, kâinattaki %99’luk muazzam nizamı, rahmeti, İlâhî tasarrufu görmezden gelip; izahını o an için laboratuvarda veya kendi aklında tam kavrayamadığı %1’lik bir boşluğu bahane ederek bütün o kusursuz nizamı inkâr etmeye cüret gösterir. Hakikati aramak niyetiyle değil, "Nasıl çürütürüm?" saplantısının lüzumsuz ısrarı arkasında, imtihan sırrını anlamamak cehaleti yatar. Çünkü din, iradeyi test eden bir imtihan müessesesidir. Risale-i Nur, dinin mühim bir prensibi olan teklif sırrı gereğini; "Akla kapı açılır, fakat ihtiyarı elinden alınmaz." prensibi ile açıklar.

KUANTUM FİZİĞİ VE YENİDEN YARATILIŞ HAKİKATİ

Ayrıca ters yüz edilmiş mantığın cesaret aldığı 19. yüzyılın o mekanik, determinist ve maddenin ezelî olduğuna inanan katı fizik anlayışı, bugün bilimin bizzat kendi laboratuvarlarında çökmüştür. Kuantum fiziği, kâinatın bir kere kurulup kendi kendine tıkır tıkır işleyen devâsâ bir saat olmadığını kanıtlamıştır. Kuantum mekaniği, parçacıkların her an var olup yok olan enerji paketçikleri olduğunu ispatlamıştır. Bu ilmî keşif, Risale-i Nur’un ispat ettiği her an yeniden yaratılış ve maddenin ancak Allah’ın dilemesiyle ayakta kalabileceği hakikatinin modern bilim tarafından tasdikidir. Madde artık kendi başına kaîm değildir; her saniye Kayyûm-u Zülcelâl’in müdâhalesiyle anlık olarak var edilmektedir. Devir tersine dönmüş, bilimin hakikate ayna olduğu nurlu bir şafak başlamıştır.

HİLELİ HİPOTEZİN TOPLUMA FATURASI VE ÇÖZÜM YOLU

Zihinlere kurulan bu hileli hipotez ve "tarafsızlık" tuzağı, sadece zihnî bir hatadan ibaret bir nazariye değildir; sokaklarımıza, cemiyetimize, âile yapımıza, İslâmî ve insanî değerlerimize kasteden küresel bir sosyolojik yıkım projesidir. Beşinci Şua’da, hadis-i şeriflerin haber verdiği o âhirzaman komitelerinin en bâriz vasfı kaba kuvvet değil; hakikati ters yüz edip aldatarak iş görmektir. Bu değerleri bilimsel maskeyle "tarafsız" bir alana attığınızda, artık onun mutlak bir bağlayıcılığı kalmaz. Mukaddesatını "tarafsızca" sorguladığını zannederek kaybeden toplumlar; cemiyeti ayakta tutan bir arada yaşamak azmini kırarak, hiçbir ortak kurala uymayan bencil kalabalıklara dönüşür. Hareket tarzımız şeytanın vesvesesiyle elimizdeki arşî pırlantanın mıhlarını söküp onu yere atmak değil; o mıhları ilmin verileri ışığında daha da derin bir şuurla kalbimize çakmak olmalıdır.

—SON—