"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Bursa ve Osmanlı İmparatorluğu...

Rifat OKYAY
29 Nisan 2026, Çarşamba
Tarihler, insanlar için ders alınacak bir ayna olarak kabul edilip; hatalar, eksikler ve fazlalıklar giderildiğinde kıymet ifade eder… Yoksa sürekli övülen veya sürekli kötülenen, tarafgirâne yazılan tarihler, tarih literatüründe yok hükmünde kabul edilir…

Tarihe yön veren Osmanlı İmparatorluğu’nun ömrü altı yüz yirmi sene, hatta uzatmalarıyla yedi yüz seneyi bulur… Bu yönüyle dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ve en uzun ömürlü imparatorluklarından biridir…

Söğüt’te, Yenişehir’de ve Bursa’da temelleri atılan, büyüyen ve genişleyen Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundaki özellikler, Osmanlılara bu büyüklüğü ve uzun ömrü kazandırmıştır…

İmparatorluğun temeli, mayası ve kökleri manevîdir; din ve inanışlar, kuruluşundaki en büyük etken ve aynı zamanda besleyici, tamir edici bir kaynaktır…

Yenişehir, Söğüt ve Bursa’nın başkentlik dönemlerinde en önemli unsur; Osmanlı Beyliği’nin başında bulunanların dindar olması ve dinin emrinde hareket etmeleridir… İ‘lâ-yı kelimetullah ve cihad aşkı denen kuvvetli manevî kaynak ve temel, Osmanlı Beyliği’nin kuruluşunda kurucuların bağlı kaldığı en önemli unsurlardan biridir…

Unutulmaması gereken bir diğer gerçek ise; Osmanlı’nın tarih sahnesine çıkışında, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu tecrübesine sahip, dindar ve cihad aşkıyla dolu askerlerin, ilim ve irfan ehlinin Osmanlı bayrağı altında toplanmaları ve samimiyetle hizmet etmeleridir…

Tarihin aynasında Süleyman Şah’ın, Ertuğrul Gazi’nin, Osman Gazi’nin, Orhan Gazi’nin ve I. Murad’ın dindarlıkları, teşkilâtçılıkları ve cihad aşkları en belirgin vasıfları olmuştur…

Din unsurunun gölgesinde; Allah korkusu ve İlâhî emirlere inkıyat noktasında sergilenen adalet anlayışı ve adaletli uygulamalar, Osmanlı Beyliği’ni, Osmanlı Devleti’ni ve Osmanlı İmparatorluğu’nu şüphe götürmez şekilde dünyanın en uzun ömürlü ve en büyük imparatorluklarından biri hâline getirmiştir…

Bursa’nın fethinin konuşulduğu ve kutlandığı şu günlerde; Osmanlı’nın Bursa’yı yaklaşık yüz seksen yıl başşehir olarak kullanması ve devletin en sağlam temellerinin burada teşekkül etmesi de unutulmamalıdır… 

Bursa, Osmanlı İmparatorluğu’nun dibacesidir ve sağlam temeller üzerine oturmasının en önemli unsurlarından biridir…

Okunma Sayısı: 655
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Genel

    Genel

    Genel

    Genel

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.