"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Ne kadar teşekkür etsek azdır...

Rifat OKYAY
14 Mayıs 2026, Perşembe
Kalplerimiz, yaratılış ve varoluş emrini Hâlık-ı Rahîm’imizden aldıktan sonra hayatiyetini devam ettirmekte ve vücut bulmaktadır.

Ancak ve ancak Yaratıcısını zikretmekte, tesbih etmekte ve tahmid etmekte huzur bulmuş; sürur ve saadet içerisine girmiştir…

Gözlerimiz, görmeyi bilen ve yaratan Rabbimizin bir hediyesidir. Biz bu gözlerle yalnızca sevdiğimiz, hoşumuza giden ve nefsimize sevimli gelen şeylere değil; gözümüzün Yaratıcısının bak dediklerine, gör dediklerine nazar etmeli ve bunu lezzetli, hazlı bir tefekkür içerisinde yapabilmeliyiz…

Aklımız ise akıllı olmanın kıymetini, aklın değerini ve onun hakiki vazifesini; aklı bize veren, kuvvet ve kudret sahibi Rabbimizin bildirdiği tercih ve ölçüler doğrultusunda kullanabilmelidir. Aklın her hâlinin üstünde kudretli bir akıl ve mutlak bir irade bulunduğu idraki içerisinde olmalıyız… Akıllı insan, aklını kendisine veren Zât’ın yolunda kullanabilen insandır… Bunun dışında kalan her tercih ve yol, neticede akılsızlığa çıkar…

Yaratılışımızın ilk incisi ve ebedî yoldaşımız olan ruhumuz ise daima, Yaradan’ına verdiği söz üzere O’nu tanımamızı ve O’na itaat etmemizi bekler… Ruhlarımız, eğer Yaratıcının istediği şekilde bir ubudiyet ve itaat içerisinde bulunabilirse her zaman mesrur, her zaman huzurlu ve saadet içerisinde olur…

Kalplerimizi, aklımızı, gözümüzü ve ruhumuzu sırat-ı müstakim üzere tahkim ve tanzim edecek olan ubudiyet yoluna girebilirsek diğer bütün organlarımız da onlara uyacak ve mutmain olmuş bir şekilde vazifelerini yerine getirecektir…

Bizlere bir ihsan ve hediye olarak verilen bütün uzuvlarımızın ve organlarımızın vazifelerini tahkikî iman ile donatıp onları ihtimam ve dikkatle muhafaza edebilirsek; bütün hâl ve hareketlerimizle Yaratıcının istediği yolda bulunmuş oluruz…

Bizlere bu vücut nimetini, hamd etme ve şükretme fırsatını veren Rabbimize ne kadar teşekkür etsek, ne kadar zikir ve tesbihte bulunsak yine de azdır…

Okunma Sayısı: 313
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Demokratik cumhuriyete hasretiz - 14 Mayıs: Tek partiden demokrasiye

    Emekliye bayram tatili de hayal

    Havza, sular altında kaldı

    İhtiyarlar baş tacımız olması gerekirken...

    "Çatışmaların durdurulması için ordusuna Donbas'tan çekilme emri vermeli"

    2 mayın gemisini bölge yakınlarına konuşlandırmaya hazırlanıyor

    Kürt’ün Türk’e, Türk’ün Kürt’e ihtiyacı var

    Ani sıcaklık değişimleri göçmen kuşların yolculuğunu etkiledi

    "Suriye'nin İçişleri ve Savunma bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık"

    Kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları 14-20 Mayıs arasında

    Eğitimde asıl mesele tek tipçi sistem

    Çağın utancı: Transhumanizm

    İnsanın bir gayesi varsa Allah yolunu gösteriyor

    Yamal’dan Filistin bayraklı kutlama

    Kültürel tahakküm - Kemal Sayar: Ruhlar da işgal ediliyor

    Japon şirketten “namaz odası”

    İslâm’ı seçip Ahmet ismini aldı

    Ukrayna ordusu 8-11 Mayıs'ta ilan edilen ateşkesi 30 bin 383 kez ihlal etti

    "Küba, bizden yardım istiyor ve biz de (onlarla) konuşacağız"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İhtiyarlar baş tacımız olması gerekirken...
    Genel

    Havza, sular altında kaldı
    Genel

    Emekliye bayram tatili de hayal
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    4 bin TL’yle torunlara harçlık bile veremeyiz
    Genel

    Şekerli mamul ihracatında 10 milyar dolarlık hedef

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.