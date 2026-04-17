"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2026 CUMA - YIL: 57

Bursa, Bediüzzaman Mevlidine hazır

Rifat OKYAY
17 Nisan 2026, Cuma
Her sene geleneksel hale gelen Bursa Bediüzzaman Said Nursî mevlidine, maddî ve manevî olarak Bursa ve Bursalılar hazır…

Daha şimdiden Kur'ân hatimlerinin sayısı iki binleri geçmiş durumda inşallah 

Bursa'mızda önemli yerlerde 50x70 bez afişler yerlerine asıldı, asılıyor… Büyük bez afişlerimizde hazır asılmayı bekliyor… 

Dışarıdan Bediüzzaman mevlidi için gelecek olan misafirlerimiz için kalacak misafirhanelerimiz ve yatacak yerlerimiz hazır… 

Bursa Yeni Asya Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin destek ve katkıları ile mevlid gününde ikram edilecek çorba kazanımız en az beş yüz kişi için kaynamaya başlayacak… 

Yeşil ve tarihî Bursa’mıza dışarıdan gelecek misafirlerimiz için gezi ve bilgi rehberlerimiz hazır…

Bursa Bediüzzaman mevlidi için vasıtalarla gelecek ve otobüslerine park yerleri için görevleri rehberlerimiz ve park yerleri hazır… 

Erken gelecekler için Bursa Yeni Asya Derneğinin üst salonunda Cumartesi Nur sohbetine iştirak etmek mümkün olacaktır… 

Velhasıl Bursa ve Bursalı Nur talebeleri bağırlarını açmışlar hasret ve muhabbet duyguları ile sizleri dört gözle bekliyorlar… 

Her sene yapılan Bursa Bediüzzaman hayallerinin Bursa Ulu Cami gibi beşinci makam sayılan bir camide icra edilmesi ise ayrı bir bahtiyarlıktır… Ulu Caminin manevî hazından Şam Emevî Camii'ne, oradan mescid-i Aksa'ya, oradan mescid-i Nebevî ‘ye ve oradan da Harem-i Şerife Kâbe-i Muazzama etrafında başlayan namazın kudsî manevî halkalarına manevî feyiz ve bereketlerine inşallah mazhar olabiliriz… 

Sözün kısası ve sonu Bursa Yeni Asya Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin tertiplemiş olduğu Bursa Ulu Cami Bediüzzaman mevlidine bütün nuranî mü’min ve Müslümanları davet ediyor ve bekliyoruz

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Acil tedbir alınmalı

    Veliler de öğrenciler de tedirgin

    Şiddet, “Beni gör” çığlığıdır

    Sistemin gayesi - Risale-i Nur Eğitim Merkezi (REM) - 4

    Küba: ABD'nin askeri saldırısı ihtimal dahilinde

    Yurt genelinde yağışlı hava kapıda

    10 günlük Lübnan-İsrail ateşkesi yürürlüğe girdi

    Şiddet çok boyutlu

    Yeni Asya Dijital Uygulaması Yayında!

    54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı

    Okul saldırısında vefat edenler dualarla ebediyete uğurlandı

    Eğit-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Eğitimciler şiddet karşısında korumasız bırakılmamalı

    Trump büyük yalan attı, Papa’yı yine eleştirdi

    ABD basını yazdı: Hürmüz geçilemez

    Çocukları sabah programlarından koruyun

    Eğitimciler Birliği Sendikası: Bu gidişe kim “dur” diyecek?

    Okullar şiddet yuvası olmasın

    AİHM’e başvuruda Türkiye ilk sırada

    Lübnan’dan acil yardım çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya Dijital Uygulaması Yayında!
    Genel

    Şiddet, “Beni gör” çığlığıdır
    Genel

    Acil tedbir alınmalı
    Genel

    Şiddet çok boyutlu
    Genel

    Veliler de öğrenciler de tedirgin
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    10 günlük Lübnan-İsrail ateşkesi yürürlüğe girdi
    Genel

    Küba: ABD'nin askeri saldırısı ihtimal dahilinde
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yurt genelinde yağışlı hava kapıda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.