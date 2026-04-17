Bursa, Bediüzzaman Mevlidine hazır

Her sene geleneksel hale gelen Bursa Bediüzzaman Said Nursî mevlidine, maddî ve manevî olarak Bursa ve Bursalılar hazır…

Daha şimdiden Kur'ân hatimlerinin sayısı iki binleri geçmiş durumda inşallah

Bursa'mızda önemli yerlerde 50x70 bez afişler yerlerine asıldı, asılıyor… Büyük bez afişlerimizde hazır asılmayı bekliyor…

Dışarıdan Bediüzzaman mevlidi için gelecek olan misafirlerimiz için kalacak misafirhanelerimiz ve yatacak yerlerimiz hazır…

Bursa Yeni Asya Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin destek ve katkıları ile mevlid gününde ikram edilecek çorba kazanımız en az beş yüz kişi için kaynamaya başlayacak…

Yeşil ve tarihî Bursa’mıza dışarıdan gelecek misafirlerimiz için gezi ve bilgi rehberlerimiz hazır…

Bursa Bediüzzaman mevlidi için vasıtalarla gelecek ve otobüslerine park yerleri için görevleri rehberlerimiz ve park yerleri hazır…

Erken gelecekler için Bursa Yeni Asya Derneğinin üst salonunda Cumartesi Nur sohbetine iştirak etmek mümkün olacaktır…

Velhasıl Bursa ve Bursalı Nur talebeleri bağırlarını açmışlar hasret ve muhabbet duyguları ile sizleri dört gözle bekliyorlar…

Her sene yapılan Bursa Bediüzzaman hayallerinin Bursa Ulu Cami gibi beşinci makam sayılan bir camide icra edilmesi ise ayrı bir bahtiyarlıktır… Ulu Caminin manevî hazından Şam Emevî Camii'ne, oradan mescid-i Aksa'ya, oradan mescid-i Nebevî ‘ye ve oradan da Harem-i Şerife Kâbe-i Muazzama etrafında başlayan namazın kudsî manevî halkalarına manevî feyiz ve bereketlerine inşallah mazhar olabiliriz…

Sözün kısası ve sonu Bursa Yeni Asya Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin tertiplemiş olduğu Bursa Ulu Cami Bediüzzaman mevlidine bütün nuranî mü’min ve Müslümanları davet ediyor ve bekliyoruz

