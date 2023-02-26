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26 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 54

Kalb ve kalb

Rifat OKYAY
26 Şubat 2023, Pazar
Kalp sıhhati ve afiyeti, vücudun sıhhatini ve afiyetini ifade eder. Maddi olarak vücudumuzun lokomotifi, ilk başta gelen uzvu/organı kalbimizdir.

Demek ki sıhhatli bir vücut görülse, bilinmelidir ki kalbinde, kalbinin çalışmasında herhangi bir sıkıntı, arıza yok demektir. Genel anlamda vücuda gıda, enerji pompalayan kalbin kuvvetli olması, sağlam ve dakik çalışması, bütün organlarımızı, bütün vücudumuzu etkiliyor. Kalp iyi çalışmadığında “Kalbiniz hasta. Kalpte hastalık var. Kalp çalışmasında şu noksanlık veya fazlalık var. Özetle, kalp hastalığına mazhar olmuşsunuz.” Bütün vücudun organları da bir bakıma hasta olmuştur.

Kalpte hastalık varsa, Kalbi Veren tarafından ilacı, devası, çaresi de verilmiştir. Maddi olan bu hastalığa, Allah’ın maddi olarak yarattığı kâinat eczanesinden maddi manada, tıp yoluyla müdahale edilebilir. Belki tedavi olur, belki olmaz. Lâkin kalpte maddi bir hastalık varsa, mücerreb ilaçları ve tedavileri de inşallah vardır. Hastaya, hekime ve ilaca bağlı bir tedavi serüveni başlar.

Gelgelelim manevi vecheye/tarafa. Kalp aynı zamanda ruhla ve akılla da bağlantılı olarak bizlere çok manevi şeyleri ifade etmiyor mu? İnsanlar: “Sevindim.” diyorlar, “Sevinçliyim.” diyorlar. “Üzüldüm, üzülüyorum.”, “Ağladım, kalben ağlıyorum.” diyorlar. “Acınacak haldeyim.”, “Kalben, ruhen sevdim.” diyorlar. Kalben, ruhen ferahlı, rahat, huzurlu, hüzünlü vs. olduklarını söyleyebiliyorlar. Yani illa ki kalbin de manevi bir yönü var. Eğer kalbin içi, manevi çeperi ve tarafları güzelliklerle, iyiliklerle, hoş ve tatlı hallerle kaplı ve dolu ise kalp de manen hoş, güzel, iyidir. Eğer kalp kinle, nefretle, hasedle, ihtilâfla, nifakla veya küfür ile kaplı, ya da bunlarla meşgulse, bunlar için maddi varlığını harcıyor, gayret ediyor, atıyorsa, işte o zaman insan, manevi kalp hastalığına, nifak ve nefret hastalığına yakalanmış demektir.

Maddi kalp hastalığı gibi bu manevi kalp hastalığının da ilacı, devası; Kur’an’da, imanda, İslamiyet‘te vardır. Eğer bu ilaçlar ve devalar yerli yerinde, zamanında ve tekrar ile kullanılırsa tedavi de mümkündür. İmanın gücüne ve imanî mevzuların kuvvetine inanmak ve bunları devamlı bir şekilde aksatmadan kullanmak/istimal etmek gerekmektedir.

Rabbim maddi-manevi kalp rahatsızlığından bizleri muhafaza etsin ve kalbimize huzur, sevinç, sıhhat ve afiyet versin. Kalbimizi imandan, Kur’an’dan ayrı bırakmasın.

Manevi olarak iman, sürur, sevinç, ferah, huzur dolu bir kalb maddi olarak da rahattır, sağlamdır, kuvvetlidir, sarsılmazdır, Allah yolunda yılmaz ve yorulmazdır...

Evet, herkes maddi ve manevi olarak sık sık kalbini kontrol etmelidir... Kalbi acaba nasıl bir yolda, halde, şekilde atmaktadır?

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