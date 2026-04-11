"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Rızana muhtaç muradım

Harun SÖZLER
11 Nisan 2026, Cumartesi
ŞİİR

Bu gönül meftun sana Cevad’ım,

Rızana muhtaçtır muradım.

Zâtına hâlimi beyâna ne hacet,

Sendedir gizli devası yaramın.

 

Bana hiç ışık verme istersen Şah’ım,

Ben seni karanlıkta da çok severim.

Kudretim, şanım senindir Sultan’ım,

Ben seni acizken daha çok severim.

 

Çıksa vuslata bir bahane Cebbar’ım,

Sana koşmazsam yansın ayaklarım.

Korkarım lafıma mübalağa karışmasın,

Hâlim konuşsun, ben susayım.

 

Belki de ahvâlim nazarda değersiz kalır,

En küçük ihtimal bile gönlüme çok ağır.

Kendimi kaybederim, içim titrer Rahman’ım,

Ruhum can havliyle merhametine sarılır.

 

Lütfüna hakkım yok, lakin sen Ganisin,

Haketmesem de istersen verirsin.

Gözümün yaşını ziyan etme Vehhâb’ım,

Kulunun istediği bir tek sen varsın.

Harun Sözler 


    İspanya, Netanyahu'nun tehditlerine sert karşılık verdi

    Volker Türk: Ateşkesin ilanından 6 ay sonra dahi Gazzeliler güvende değil!

    İran: İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok

    Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

    BM’de Lübnan endişesi

    Sosyalist Grup: İsrail’e a’zamî baskı kurulsun

    Akaryakıtta tabela yine değişti

    “Sumud Filosu”na silâhlı müdahaleye iddianame

    "Gemileri yapılmış en iyi silahlarla yüklüyoruz" diye tehdit etti

    "Bağımlılığımız sürdükçe, başkalarının savaşlarının bedelini ödeyeceğiz"

    Cuma namazında “Ramazan Bayramı” sevinci

    Sırbistanlı David “Mehmet” oldu

    İstanbul’a dolu sürprizi

    Emekliler: Yılların emeği gasp edildi

    İsrail’e silâh ambargosu çağrısı

    Merkez Bankası’ndan trilyonluk zarar

    Trump’tan Netanyahu’ya: Sakin ol

    Yeni Giriş-Çıkış Sistemi (EES) yürürlüğe girdi

    Haber alma hakkı engelleniyor

