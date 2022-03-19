"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Alem-i İslâm içinde mühim ve inkılâbvârî iş görmek

Risale-i Nur'dan
19 Mart 2022, Cumartesi
(Dünden devam)

Hâmisen: Enbiyanın ekseri Şarkta ve hükemanın ağlebi Garbda gelmesi kader-i ezelînin bir remzidir ki, Şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir, akıl ve felsefe değil. Şarkı intibaha getirdiniz, fıtratına muvafık bir cereyan veriniz; yoksa, sa’yiniz ya hebaen gider veya muvakkat, sathî kalır.

Sâdisen: Hasmımız ve İslâmiyet düşmanı olan Frenkler, dindeki lâkaytlığınızdan pek fazla istifade ettiler ve ediyorlar. Hatta diyebilirim ki hasmınız kadar İslâm’a zarar veren, dinde ihmalinizden istifade eden insanlardır. Maslahat-ı İslâmiye ve selâmet-i millet namına, bu ihmali a’male tebdil etmeniz gerektir. Görülmüyor mu ki, İttihadçılar o kadar harika azm ü sebat ve fedakârlıklarıyla, hatta İslâm’ın şu intibahına da bir sebep oldukları halde, bir derece dinde lâubalîlik tavrını gösterdikleri için, dâhildeki milletten nefret ve tezyif gördüler. Hariçteki İslâmlar, dindeki ihmallerini görmedikleri için hürmeti verdiler.

Sâbian: Âlem-i küfür, bütün vesaitiyle, medeniyetiyle, felsefesiyle, fünunuyla, misyonerleriyle âlem-i İslâm’a hücum ve maddeten uzun zamandan beri galebe ettiği halde, âlem-i İslâm’a dinen galebe edemedi. Ve dâhilî bütün fırak-ı dâlle-i İslâmiye de birer kemmiye-i kalile-i muzırra suretinde mahkûm kaldığı ve İslâmiyet metanetini ve salâbetini Sünnet ve cemaatle muhafaza eylediği bir zamanda, lâubaliyâne, Avrupa medeniyet-i habise kısmından süzülen bir cereyan-ı bid’atkârâne, sinesinde yer tutamaz. Demek âlem-i İslâm içinde mühim ve inkılâbvârî bir iş görmek, İslâmiyetin desatirine inkıyad ile olabilir, başka olamaz, hem olmamış; olmuş ise de çabuk ölüp sönmüş.

Sâminen: Zaaf-ı dine sebep olan Avrupa medeniyet-i sefihâ­nesi yırtılmaya yüz tuttuğu bir zamanda ve medeniyet-i Kur’ân’ın zuhura yakın geldiği bir anda, lâkaydâne ve ihmalkârâne müsbet bir iş görülmez. Menfîce, tahripkârâne iş ise; bu kadar rahnelere maruz kalan İslâm, zaten muhtaç değildir.

Mesnevî-i Nuriye, s. 113

LÛ­GAT­ÇE:

a’mal: ameller, işler.

ağleb: çoğunlukla, ekseriyetle.

desatir: düsturlar, kaideler.

enbiya: peygamberler.

fırak-ı dâlle-i İslâmiye: İslâmiyetten sapan fırkalar, gruplar.

fıtrat: yaratılış.

hamisen: beşinci olarak, beşincisi.

hebaen: boşu boşuna.

inkılâbvârî: inkılâba benzer değişim, inkılâb gibi.

inkıyad: boyun eğme, bağlanma, teslim olma.

intibah: uyanış.

kemmiye-i kalile-i muzırra: zararlı azınlık grup.

remiz: işaret.

sa’y: iş, çalışma, çabalama.

Okunma Sayısı: 339
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı

    Kievliler metro istasyonlarına sığınıyor

    "Rus ordusu 14 bin 400 asker, 95 uçak, 115 helikopter, 466 tank kaybetti"

    Zelenskiy'den 'müzakere' açıklaması

    BM, Güney Sudanlı mülteciler için yardım çağrısı yaptı

    "Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi büyük ölçüde durdu"

    Otoriterleşme mi? Demokratikleşme mi?

    DUYURU

    Ucuz et kuyruğu

    Ekonomik krize dayanamadılar

    İstanbul'da işsizlik endişe verici seviyede

    Türkiye’nin önündeki riskler arttı

    Yoksulluk araştırılsın önergesine ret

    Rusya’da “vatan haini” avı

    Putin, Zelensky ile yüz yüze görüşme istemiş

    Ramazan pidesi 7 liraya satılacak

    AKP erimeye devam ediyor

    İstanbul'da yarın için turuncu alarm verildi

    "Ukrayna'daki savaş kıtlık getirebilir" uyarısı

    Putin, halkın karşısına çıktı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nimet iktidara, külfet millete
    Genel

    DUYURU
    Ahmet BATTAL

    Anayasa Mahkemesi Valisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Eleştirirken dikkatli olmalı
    İlknur Maraş Çalık

    Hizmet ve aile arasında denge
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Hekimler de adalet istiyor
    Cevher İLHAN

    Çarpık “tarım politikası”
    Sebahattin YAŞAR

    Henüz hayat devam ederken…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.