"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Bu dünya, öteki dünyanın vücuduna delildir

Risale-i Nur'dan
12 Kasım 2021, Cuma
Ve keza, dikkat sahibi bir sultan ki, milletinin bütün a’mallerini, ef’allerini, hizmetlerini, hâcetlerini tamamıyla yazar ve yazdırır ve mülkünde cereyan eden her bir hâdise ve her bir vakıanın suretlerini, fotoğraflarını alıp tesbit ve hıfzederse, elbette bu vaziyet, bir muhasebenin, bir muhakemenin, bir mükâfat ve mücazatın vukua geleceğine kat’î bir surette delâlet eder.

• Ve keza, mükâfat ve mücazat hakkında tekrar ile pek çok vaadleri ve tehditleri olursa; ve o vaad ü vaîd edilen şeyler kudretine ağır gelmezse; ve o şeyler raiyeti için pek ehemmiyetli olursa, elbette söz verdiği şeylerde hilâf olmayacaktır. Çünkü hulfü’l-vaad kudretin izzetine zıttır.

• Ve keza, hadd-i tevatüre baliğ olan muhbirlerin ittifak ve icmalarına göre, o muhteşem ve azîm saltanatın medarı ve cevelângâhı ancak ahiret memleketidir. 

Bu küçük menziller, meydanlar o azamete daimî bir mekân olamaz. Çünkü bu gibi zâil, mütebeddil şeyler, o müstakar saltanata makar olamaz.

Evet, o Sultan şu küçük menzilde ve meydanda çok şeyleri, içtimaları, iftirakları gösteriyor. Fakat bizzat maksat o şeyler değildir; ancak ahiretin meydan-ı ekberinde vukua gelecek hallerin, emirlerin numunelerini göstermektir. Çünkü o mahşer-i azîmde yapılacak muameleler, bu küçücük numunelere göre cereyan edecektir. Demek bu menzilde gösterilen fânî, zâil haller, o âlemde bâkî ve daimî semereler verecektir.

Evet, o Sultanın, şu fânî menzillerde ve korkunç meydanlarda gösterdiği hikmet, inayet, adalet, rahmet ve şefkatin fevkinde bir derecenin tasavvuru imkân hâricidir. Elbette bu kadar yüksek ve geniş harika sanatlar, daimî mekânları, sabit meskenleri ve zevalsiz sâkinleri isterler ki, o büyük hikmet ve adaletin hakikatlerine mazhar olsunlar. Ve illâ, şu görünen hikmet, inayet ve merhametin inkârı lâzım gelir. Ve aynı zamanda, bu kadar hikmetinden ve inayetinden zuhur eden fiiller sahibinin –hâşâ– zalim, gaddar, sefih olduğuna zehab edilir. Bu ise inkılâb-ı hakaikı istilzam eder.

• Ve keza, şu muvakkat menzillerin saltanat-ı daimeye makar olacak bir şekle gireceğine pek çok deliller, bürhanlar vardır. Maahâzâ, bu âlemi icad edip, öteki âlemi icad etmemek ve bu kâinatı vücuda getirip, öteki kâinatı getirmemek, bu dünyayı yaratıp, öteki dünyayı yaratmamak imkânı yoktur. Çünkü rububiyetin saltanatı mükâfat ve mücazatı ister.

Mesnevî-i Nuriye, s. 52

LÛ­GAT­ÇE:

a’mal: Ameller.

ef’al: Fiiller.

hadd-i tevatür: Yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan bir cemaatin rivayet ettikleri hadisin derecesi.

hulfü’l-vaad: Sözünden dönme, verdiği sözü yerine getirmeme.

inayet: Allah’ın yardım, lütuf ve ihsanı.

inkılâb-ı hakaik: Hakikatlerin inkılâbı, değişimi, dönüşümü.

mücazat: Bir suça karşı verilen ceza.

rububiyet: Cenab-ı Hakk’ın her zaman, her yerde, her mahlûka muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onu terbiye etmesi ve idaresi altında bulundurma vasfı.

vaad ü vaîd: İyiliklere mükâfat vaadinde ve fenalıklara ise ceza verileceği tehdidinde bulunma.

Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uygur Babanın Feryadı

    Peygamberimizden (asm) etkilenerek Müslüman oldu

    İngiliz genç de İslam'ı tercih etti

    Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması

    AB, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların süresini uzattı

    Türkiye'de 24 bin 898 Kovid-19 vakası daha

    AB'den göçmen krizi nedeniyle havayolu şirketlerine yaptırım kararı

    İmamoğlu'ndan 'deprem' açıklaması

    Hindistan, Cammu Keşmir bölgesine takviye asker gönderiyor

    "Dünyada yerlerinden edilmiş kişilerin sayısı 84 milyonu geçti"

    Filistin: Üç diplomatın cep telefonu hacklendi

    Siber saldırılara karşı ikaz

    Dolar ve altında yeni rekor

    Kuzey Ege'de de görüldü

    Fatih Aydın da tutuklandı

    Hatırlatma dozlarına başlandı

    Atama başvuruları 12-16 Kasım'da alınacak

    Filistinli Nebil dedenin sabaha kadar gözüne uyku girmiyor!

    Ağaçlandırma seferberliği meyvesini verdi

    Okullarda ilk ara tatil başlıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP, Kemalizmin ömrünü nasıl uzattı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Cehennemin öfkeli kükreyişi ve La Palma...
    Osman ZENGİN

    Tayyibabi kanunları...
    Faruk ÇAKIR

    Bu konuşmayı kim yapmış olabilir?
    Ahmet BATTAL

    Çekek başı çayhane
    Ali FERŞADOĞLU

    Doğum günü kutlayak, ama nasıl?
    Genel

    Uygur Babanın Feryadı
    İbrahim ERSOYLU

    2002’den sonraki süreç ve dindar kimlikli siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yeni Türkiye’nin Lozan süreci

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.