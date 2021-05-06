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6 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Cenab-ı Hak, açlıkla nimetin lezzetini hissettiriyor

Risale-i Nur'dan
06 Mayıs 2021, Perşembe 00:16

BEŞİNCİ NÜKTE

Cenab-ı Hak, kemal-i kereminden, en fakir adama en zengin adam gibi ve gedaya, yani fakire, padişah gibi, lezzet-i nimetini ihsas ettiriyor. Evet, bir fakirin, kuru bir parça siyah ekmekten açlık ve iktisad vasıtasıyla aldığı lezzet, bir padişahın ve bir zenginin israftan gelen usanç ve iştahsızlıkla yediği en a’lâ baklavadan aldığı lezzetten daha ziyade lezzetlidir.

Cây-ı hayrettir ki, bazı müsrif ve mübezzir insanlar, böyle iktisadçıları hısset ile itham ediyorlar. Hâşâ! İktisad, izzet ve cömertliktir. Hısset ve zillet, ehl-i israf ve tebzirin zâhirî merdane keyfiyetlerinin iç yüzüdür. Bu hakikati teyid eden, bu risalenin telifi senesinde Isparta’da hücremde cereyan eden bir vakıa var. 

Şöyle ki: Kaideme ve düstur-u hayatıma muhalif bir surette, bir talebem iki buçuk okkaya yakın bir balı, bana hediye kabul ettirmeye ısrar etti. Ne kadar kaidemi ileri sürdüm, kanmadı. Bilmecburiye, yanımdaki üç kardeşime yedirmek ve Şaban-ı Şerif ve Ramazan’da o baldan iktisadla otuz kırk gün üç adam yesin ve getiren de sevap kazansın ve kendileri de tatlısız kalmasın diyerek, “Alınız” dedim. Bir okka bal da benim vardı. O üç arkadaşım, gerçi müstakim ve iktisadı takdir edenlerdendi. Fakat her ne ise, birbirine ikram etmek ve her biri ötekinin nefsini okşamak ve kendi nefsine tercih etmek olan, bir cihette ulvî bir hasletle iktisadı unuttular. Üç gecede iki buçuk okka balı bitirdiler. 

Ben gülerek dedim: “Sizi otuz kırk gün o bal ile tatlandıracaktım. Siz otuz günü üçe indirdiniz. Afiyet olsun!” dedim. Fakat ben, kendi o bir okka balımı iktisadla sarf ettim. Bütün Şaban ve Ramazan’da hem ben yedim, hem lillâhilhamd, o kardeşlerimin her birisine iftar vaktinde birer kaşık (HÂŞİYE) verip, mühim sevaba medar oldu.

Benim halimi görenler, o vaziyetimi belki hısset telâkki etmişlerdir. Öteki kardeşlerimin üç gecelik vaziyetlerini bir civanmertlik telâkki edebilirler. Fakat hakikat noktasında, o zâhirî hısset altında ulvî bir izzet ve büyük bir bereket ve yüksek bir sevap gizlendiğini gördük. Ve o civanmertlik ve israf altında, eğer vazgeçilmeseydi, bir dilencilik ve gayrın eline tamahkârâne ve muntazırâne bakmak gibi, hıssetten çok aşağı bir hâleti netice verirdi. 

HÂŞİYE: Yani, büyükçe bir çay kaşığı iledir.

Lem’alar, On Dokuzuncu Lem’a, s. 254-255

LÛ­GAT­ÇE:

a’lâ: Çok iyi, pek güzel, çok nefis.

cây-ı hayret: Hayret edilecek nokta.

civanmertlik: Mertlik, özü sözü sağlam olmak, iyilik severlik.

ehl-i israf ve tebzir: İsraf edenler, saçıp savuran kişiler.

geda: Dilenci, yoksul.

hısset: Hasislik, cimrilik, pintilik.

ihsas ettirmek: Hissettirmek.

iktisad: Haddi aşmama, aşırı gitmeme; tasarruf etme, tutumluluk.

kemal-i kerem: Cömertliğin mükemmelliği.

muntazırâne: Bekleyerek, beklenti içinde.

mübezzir: Lüzumsuz, gereksiz, yersiz harcayan.

tamahkârâne: Aç gözlülük yaparak.

zâhirî merdane: Görünüşte mertçe, yiğitçe.

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