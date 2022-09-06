"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

Cenab-ı Hak, insanın eline öyle bir anahtar vermiş ki...

Risale-i Nur'dan
06 Eylül 2022, Salı
Otuzuncu Söz

Ene ve zerreden ibaret bir elif, bir noktadır.

Şu Söz İki Maksattır. Birinci Maksat enenin mahiyet ve neticesinden, İkinci Maksat zerrenin hareket ve vazifesinden bahseder.

Birinci Maksad

“Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik; hepsi de onu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korktular. İnsan ise onu yüklendi. Gerçekten insan çok zalim, çok cahildir.” [Ahzab Suresi: 72]

Şu ayetin büyük hazinesinden tek bir cevherine işaret edeceğiz. Şöyle ki:

Gök, zemin, dağ, tahammülünden çekindiği ve korktuğu emanetin müteaddid vücuhundan bir ferdi, bir vechi, “ene”dir. Evet, “ene” zaman-ı Âdem’den şimdiye kadar âlem-i insaniyetin etrafına dal budak salan nuranî bir Şecere-i Tuba ile, müthiş bir Şecere-i Zakkumun çekirdeğidir. Şu azîm hakikate girişmeden evvel, o hakikatin fehmini teshîl edecek bir mukaddime beyan ederiz. Şöyle ki:

“Ene,” künuz-u mahfiye olan esma-i İlâhiyenin anahtarı olduğu gibi, kâinatın tılsım-ı muğlâkının dahi anahtarı olarak bir muamma-i müşkülküşadır, bir tılsım-ı hayretfezadır. O “ene,” mahiyetinin bilinmesiyle, o garib muamma, o acib tılsım olan “ene” açılır ve kâinat tılsımını ve âlem-i vücubun künuzunu dahi açar.

Şu meseleye dair Şemme isminde bir risale-i Arabiyemde şöyle bahsetmişiz ki:

Âlemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Kâinat kapıları zâhiren açık görünürken, hakikaten kapalıdır. Cenab-ı Hak, emanet cihetiyle insana “ene” namında öyle bir miftah vermiş ki, âlemin bütün kapılarını açar ve öyle tılsımlı bir “enaniyet” vermiş ki, Hallâk-ı Kâinatın künuz-u mahfiyesini onun ile keşfeder. Fakat “ene” kendisi de gayet muğlâk bir muamma ve açılması müşkül bir tılsımdır. Eğer onun hakikî mahiyeti ve sırr-ı hilkati bilinse, kendisi açıldığı gibi, kâinat dahi açılır. Şöyle ki:

Sâni-i Hakîm, insanın eline, emanet olarak, rububiyetinin sıfât ve şuunatının hakikatlerini gösterecek, tanıttıracak, işârât ve numuneleri câmi’ bir “ene” vermiştir; tâ ki, o “ene” bir vahid-i kıyasî olup, evsaf-ı rububiyet ve şuunat-ı ulûhiyet bilinsin. Fakat vahid-i kıyasî, bir mevcud-u hakikî olmak lâzım değil. Belki hendesedeki farazî hatlar gibi, farz ve tevehhümle bir vahid-i kıyasî teşkil edilebilir. İlim ve tahakkukla hakikî vücudu lâzım değildir.

Sözler, s. 605

LÛ­GAT­ÇE:

âlem-i vücub: varlığı zorunlu olan Allah’ın zatının, şuunatının, sıfatlarının, isimlerinin hükümran olduğu âlem.

enaniyet: benlik.

ene: ben, benlik.

evsaf-ı rububiyet: Allah’ın mahlûkatı yaratma, yaşatma, terbiye etme gibi vasıfları.

Hallâk-ı Kâinat: Kâinatın Yaratıcısı.

künuz-u mahfiye: gizli hazineler.

miftah: anahtar.

muamma-i müşkülküşa: çözülmesi, anlaşılması zor derin ve ince mesele.

Şecere-i Tuba: Tuba Ağacı, Cennet Ağacı.

Şecere-i Zakkum: Zakkum Ağacı, Cehennem Ağacı.

şuunat-ı ulûhiyet: bütün yaratılmışları emir ve idaresi altına alıp kendisine ibadet ettiren Allah’ın işleri, fiilleri.

teshîl: kolaylık.

vücuh: yönler, cihetler.

Okunma Sayısı: 399
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya kıskandırdı

    Seçim yaklaştıkça basına baskılar artıyor

    0,5 puan geriledi

    Nebati’nin enflasyon hedefi tutmuyor

    Uyuşturucuda korkutan artış

    Enerji zamları etiketlere yansımaya başladı

    Enflasyon TÜİK’in rakamlarına göre de 24 yılın zirvesinde

    Somali’de bu yıl sonunda kıtlık yaşanabilir

    İsrail Batı Şeria’da yine katletti

    İlk ders ‘ahlâk ve adalet’ olmalı

    'Yüksek sıcaklık kalbi dolaylı etkiliyor'

    Kremlin'den Batılı ülkelere 'Kuzey Akım' suçlaması

    Eylül ayında da teyakkuzda olmalıyız

    Meteoroloji'den Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

    Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

    Miniklerin uyum eğitimi ve veli seminerleri başladı

    MSB: Skorsky tipi bir helikopterimiz kaza kırıma uğramıştır

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

    THY, Şampiyonlar Ligi resmi sponsoru oldu

    TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 80,21 oldu

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    “Cemaat eşittir terör örgütü” mü? - 2
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbezede siyasetten tek adam siyasetine
    Faruk ÇAKIR

    Bu inat sizi yıkar
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak, insanın eline öyle bir anahtar vermiş ki...
    Süleyman KÖSMENE

    Tembelliği nasıl atarız?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Biz artık büyüdük; hayatımıza karışmayın!”
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Risale-i Nur klasik bir kelam eseri değildir
    Muhammet ÖRTLEK

    Rusya gazı kesti
    Muhammet Şahintürk

    Bir kardeşten bir kardeşe mektup
    Orhan GÜLER

    “‘Dünyânın en büyük gücü’ Risâle-i Nurlardır!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.