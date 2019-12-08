Dünya, ahirete bir fihriste hükmündedir

Dünya, âlem-i ahirete bir fihriste hükmündedir. Bu fihristede, âlem-i ahiretin mühim meselelerine olan işaretlerden biri, cismânî olan rızıklardaki lezzetlerdir.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Senin önünde çok korkunç büyük meseleler vardır ki, insanı ihtiyata, ihtimama mecbur eder.

Birisi, ölümdür ki, insanı dünyadan ve bütün sevgililerinden ayıran bir ayrılmaktır.

İkincisi, dehşetli, korkulu ebed memleketine yolculuktur.

Üçüncüsü, ömür az, sefer uzun, yol tedariki yok, kuvvet ve kudret yok; acz-i mutlak gibi elîm elemlere maruz kalmaktır.

Öyle ise bu gaflet ü nisyan nedir? Devekuşu gibi başını nisyan kumuna sokar, gözüne gaflet gözlüğünü takarsın ki, Allah seni görmesin veya sen Onu görmeyesin.

Ne vakte kadar zâilât-ı fâniyeye ihtimam ve bâkiyat-ı daimeden tegafül edeceksin?

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Cenab-ı Hakka hamdler, şükürler olsun ki, mesâil-i nahviyeden isim ile harf arasındaki manevî fark ile çok mühim meseleleri bana öğretmiştir. Şöyle ki:

Harf, gayrın manasını izah için bir alet, bir hâdim olduğu gibi; şu mevcudat da Esma-i Hüsnanın tecelliyatını izhar, ifham, izah için birtakım İlâhî mektuplardır ki, içlerinde yazılı delâil, berâhin, havârık, mu’cize-i kudrettir. Mevcudat bu vecihle nazara alınması, ilim, iman, hikmettir. Şayet, isim gibi müstakil ve maksud-u bizzat cihetiyle bakılırsa, küfran ve cehl-i mürekkeb olur.

Ve keza, mesâil-i mantıkıyeden küllî ile küll arasındaki fark ile, rububiyete dair çok meseleleri öğrenmiş bulunuyorum. Cemal ile ehadiyet, “Külliyyün zû cüz’iyyâtin” [Cüz’iyat sahibi küllîdir.] şümulüne dâhildir. Celâl ile vâhidiyet “Küllün zû eczâin” [Ecza sahibi külldür.] ünvanına dâhildir.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Dünya, âlem-i ahirete bir fihriste hükmündedir. Bu fihristede, âlem-i ahiretin mühim meselelerine olan işaretlerden biri, cismânî olan rızıklardaki lezzetlerdir. Bu fânî, rezil, zelil dünyada bu kadar nimetleri ihsas ve ifaza etmek için insanın vücudunda yaratılan havâs, hissiyat, cihazat, âzâ gibi âlât ve edevatından anlaşılır ki, âlem-i ahirette de “Altlarından ırmaklar akar. (Bakara Suresi: 25.)” kasırların altında, ebediyete lâyık cismânî ziyafetler olacaktır.

Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale, s. 234

LÛ­GAT­ÇE:

acz-i mutlak: mutlak zayıflık, güçsüzlük.

bâkiyat-ı daime: daimî kalacak olan sonsuzluklar.

berâhin: bürhanlar, deliller.

cehl-i mürekkeb: bilmemekle beraber, bilmediğini de bilmemek, katmerli cahillik.

cüz’iyat: bütünün tüm özelliklerini taşıyan cüz’ler, parçalar.

delâil: deliller.

ecza: bütüne ait cüz’ler, parçalar.

ehadiyet: Allah’ın her bir şeyde birliğinin tecelli etmesi, görünmesi.

havârık: harikalar.

havâs: hisler, duygular.

ifaza etmek: bol bol dağıtmak ve akıtmak, feyizlendirmek.

ifham: anlatma, bildirme.

ihtimam: önem vermek.

kasır: saray, köşk.

küll: bir şeyin tamamı, bütünü, hepsi; bütün.

küllî: hepsini kapsayan, bütününü içine alan; bütüne ait, bütünle ilgili.

mesâil-i mantıkıye: mantık ilmine dair meseleler.

mesâil-i nahviye: nahiv meseleleri, Arapça dil bilgisi meseleleri.

nisyan: unutma; gaflet.

tegafül: görmezlikten gelme, önemsememe.

vâhidiyet: Cenab-ı Hakkın isim ve sıfatlarının birliği ve kâinatı kuşatması.

zâilât-ı fâniye: zeval bulan gelip geçiciler.