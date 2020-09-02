"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ehl-i İslâm, dâhilî düşmanlıkları unutmalı

Risale-i Nur'dan
02 Eylül 2020, Çarşamba 00:12
(Dünden devam)

İşte bu sır içindir ki, Yeni Said’in hususî üstadı olan İmam-ı Rabbanî, Gavs-ı A’zam ve İmam-ı Gazalî, Zeynelâbidin (ra)—hususan Cevşenü’l-Kebir münacatını bu iki imamdan ders almışım—ve Hazret-i Hüseyin ve İmam-ı Ali Kerremallahü Veche’den aldığım ders, otuz seneden beri, hususan Cevşenü’l-Kebir’le daima onlara mânevî irtibatımda geçmiş hakikati ve şimdiki Risale-i Nur’dan bize gelen meşrebi almışım. Zalimlerin gaddarlıklarını değil deşmek, bakmak, belki düşünmek de meşrebimize gelmiyor. Çünkü onlar mücazatını ve mazlumlar mükâfatını, aklımızın fevkinde görmüşler. O meseleler ile meşgul olmak, şimdiki bu hazır musîbet-i diniyeye karşı mükellef olduğumuz vazife-i Kur’âniyeye zarar verir.

Ulema-i ilm-i kelâmın ve usûlü’d-din allâmelerinin ve Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin dâhî muhakkiklerinin İslâmî akîdelere dair çok tetkik ve muhakematla ve âyât ve hadisleri muvazene ile kabul ettikleri usûlü’d-din düsturları, şimdiki Risale-i Nur’un meşrebini muhafazaya emrediyor, kuvvet veriyor. Hatta hiçbir yerde, hatta ehl-i bid’a kısmı da bu meşrebimize ilişemiyorlar. Hakikat-i ihlâs tam muhafaza edildiği için her nevi ehl-i İslâm içine giriyor. Şialıkta mutaassıp ve Vehhabîlikte de müfrit, feylesofların en maddîsi ve mütefennini ve mutaassıp hocaların en enaniyetlisi, beraber Nur dairesine girmeye başlamışlar ve kısmen şimdi de kardeşçe bulu- nuyorlar. Hatta bazı misyonerler de, din-i İsa’nın (as) hakikî ruhânîsi de o daireye gireceklerine emareler var. Birbirine hücum değil, belki bir tesanüd, bir musalâha lüzumunu hissedip medar-ı münakaşa meseleleri ortaya atmıyorlar. De- mek İmam-ı Ali’nin (ra) otuz kırk işaretiyle sarahat derecesinde ha- ber verdiği Risale-i Nur, bu zamanın müthiş yaralarına tam bir ilâçtır. Onun için o daire bize kâfi gelmiş, harice çıkmıyoruz.

İmam-ı Ali Kerremallahü Veche’nin şahsına ve hayatına ve adalet-i hakikî üzerine giden siya- setine ilişmek, darbe vurmak başkadır. Şahsiyet-i zâhirîsinden ve hayat-ı dünyeviyesinden ve siyaset-i içtimaiyesinden binler derece daha yüksek olan şahsiyet-i mâne- vîsine ve kemâlât-ı ilmiyesine ve makamat-ı velâyetine ve vârisliğine darbe gelmez ve gelmemiş ve gelemiyor. Kimin haddi var? Onun için iki ciheti birleştirmek tevehhümüyle karşısında muarazaya çalışanların taarruzu pek dehşetli görünüyor. Ehl-i iman ortasında nasıl böyle vukuat olabilir diye hayret veriyor. Halbuki Yezid ve Velid gibi habis herifler müstesna, ötekilerin kısm-ı a’zamı, İmam-ı Ali’nin (ra) harika kemâlâtına ve kerametlerine ve verasetine ilişmek değil, belki yalnız hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye ait idaresine darbe vurmaya çalışmışlar, hata etmişler.

Hâricî ve büyük bir düşmanın hücumu zamanında, dâhilî küçük düşmanlıkları bırakmak elzemdir. Yoksa hücum eden büyük düşmana yardım hükmüne geçer. Bunun için daire-i İslâmiyede eskiden beri tarafgirâne birbirine mukabil, muarız vaziyetini alan ehl-i İslâm o dâhilî düşmanlıkları muvakkaten unutmak maslahat-ı İslâmiye muktezasıdır.

Emirdağ Lâhikası, s. 153. mektup, s. 246-47

LÛ­GAT­ÇE:

makamat-ı velâyet: Velilik makamları.

maslahat-ı İslâmiye: İslâmiyet’e ait fayda; İslâmiyet lehinde, ona yakışan durum.

muarız: Muhalefet eden, karşı çıkan, muhalif.

musalâha: Barış, uzlaşma.

muvakkaten: Geçici olarak.

sarahat: Tam ve kesin biçimde belirli olma durumu, açıklık.

Şia: Şiîlik, Alevîlik, Hz. Ali’ye (ra) sevgi ve bağlılıkta aşırı gidenler.

tesanüd: Dayanışma.

usulü’d-din: Dinin usulleri, metodolojisi; kelâm ilminin diğer bir adı.

Vehhabîlik: Muhammed bin Abdülvehhab tarafından 18. asırda meydana getirilen, İslâmî bazı meselelerde ifrat eden mezhep; bu mezhebe bağlı olmak.

Okunma Sayısı: 92
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AİHM Başkanına çağrı

    Türkmenistan zulüm kaynıyor

    Adli yıl tartışmalı açıldı

    Küresel salgında son 1 günde yaşanan önemli gelişmeler

    BM'den İsrail'e sert tepki

    Dışişleri: ABD'nin GKRY kararı müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır

    'BAE, İsrail-ABD mandası haline geldi'

    İsrail askerleri yaşlı Filistinliyi yerlerde sürükleyerek darbetti

    Koca: Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor

    Afrika’da ezan yasağına tepki yağdı

    Hakkari'de araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Erbil dualarla uğurlandı

    Hava yine kirlendi

    Ali Babacan: Yakın izlem amacıyla hastanede olacağım

    Hamaney: BAE, İslam dünyasına ihanet etti

    AB'den Türkiye ile diyalog çağrısı

    MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı

    'Virüs gücünü kaybetmedi'

    İngiltere'de okullar yeniden açıldı

    Soylu: DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri yakalandı

    İsrail ile Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese vardı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AİHM Başkanına çağrı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Savunma sanayii projeleri ve sorular
    Ahmet BATTAL

    AİHM Başkanıyla Türkiye’de hasbihal
    Genel

    Türkmenistan zulüm kaynıyor
    Genel

    Adli yıl tartışmalı açıldı
    Süleyman KÖSMENE

    Allah kalpleri neden mühürler?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Sosyal hayatta gelişme
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Macaristan’dan fıtrat haberleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.