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1 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Emek ile sermaye nasıl barışır?

Risale-i Nur'dan
01 Mayıs 2021, Cumartesi 00:29

- “Şu âlemin ihtilâli nedir?”

- “Sa’yin sermaye ile mücadelesidir.”

- “Acaba ikisini barıştırmak çaresi yok mudur?”

- “Evet, vücub-u zekât ve hurmet-i ribâ, karz-ı hasen şerâit-i sulhiyedir. Şu riba taşını altından çeksek, şu zalim medeniyet kasrı çökecektir.”

Eski Said Dönemi Eserleri, Rumuz, s. 369 

***

Bu devirde su-i istimalât o dereceye vardı ki bir sermayedar, kendi yerinde oturup bankalar vasıtasıyla bir günde bir milyon kazandığı halde; bir bîçare amele, sabahtan akşama kadar tahte’l-arz madenlerde çalışıp kût-u lâyemut derecesinde on kuruşluk bir ücret kazanıyor. Şu hal, müthiş bir kin, bir iğbirar verdi ki avam tabakası havassa ilân-ı isyan etti. Şu asrın tabiriyle sosyalistlik, Bolşeviklik suretinde, evvel Rusya’yı zîr ü zeber edip geçen Harb-i Umumîden istifade ederek her yerde kök saldılar. 

Mektubat, s. 431 

***

Arkadaş!

Hey’et-i içtimaiyenin hayatını koruyan intizamın en büyük şartı, insanların tabakaları arasında boşluk kalmamasıdır. Havas kısmı avamdan, zengin kısmı fukaradan hatt-ı muvasalayı kesecek derecede uzaklaşmamaları lâzımdır.

Bu tabakalar arasında muvasalayı temin eden, zekât ve muavenettir. Halbuki, vücub-u zekât ile hurmet-i ribaya müraat etmediklerinden, tabakalar arası gittikçe gerginleşir, hatt-ı muvasala kesilir, sıla-i rahim kalmaz.

İşârâtül-İ’caz, s. 64

*** 

İşârâtü’l-İ’câz’da ispat edildiği gibi, bütün ihtilâlât-ı beşeriyenin madeni bir kelime olduğu gibi, bütün ahlâk-ı seyyienin menbaı dahi bir kelimedir.

Birinci kelime: “Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse, bana ne.”

İkinci kelime: “Sen çalış, ben yiyeyim.”

Evet, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede havas ve avâm, yani zenginler ve fakirler, muvazeneleriyle rahatla yaşarlar. O muvazenenin esası ise, havas tabakasında merhamet ve şefkat; aşağısında, hürmet ve itaattir. Şimdi birinci kelime havas tabakasını zulme, ahlâksızlığa, merhametsizliğe sevk etmiştir; ikinci kelime avâmı kine, hasede, mübarezeye sevk edip, rahat-ı beşeriyeyi birkaç asırdır selbettiği gibi; şu asırda, sa’y, sermaye ile mübareze neticesi, herkesçe malûm olan Avrupa hâdisat-ı azîmesi meydana geldi.

İşte medeniyet, bütün cemiyat-ı hayriye ile ve ahlâkî mektepleriyle ve şedid inzibat ve nizâmâtıyla, beşerin o iki tabakasını musalâha edemediği gibi, hayat-ı beşerin iki müthiş yarasını tedavi edememiştir. Kur’ân, birinci kelimeyi esasından vücub-u zekât ile kal’ eder, tedavi eder; ikinci kelimenin esasını hurmet-i riba ile kal’ edip, tedavi eder. Evet, âyet-i Kur’âniye, âlem kapısında durup, ribaya “Yasaktır!” der. “Kavga kapısını kapamak için banka kapısını kapayınız!” diyerek, insanlara ferman eder. Şakirdlerine, “Girmeyiniz!” emreder.

Sözler, s. 459-460

LÛ­GAT­ÇE:

ahlâk-ı seyyie: Kötü ahlâk. 

avam: Halkın alt tabakası, fakirler. 

hatt-ı muvasala: Kavuşma hattı. 

havas: Üst tabaka, zenginler.

hey’et-i içtimaiye: Sosyal yapı, sosyal bünye.

hurmet-i ribâ: Faizin haram oluşu. 

ihtilâlât-ı beşeriye: Beşerdeki ihtilâller. 

karz-ı hasen: Güzel borç, faizsiz verilen borç. 

kasr: Saray. 

muavenet: Yardım, yardımlaşma. 

muvâzene: Denge. 

mübâreze: Çekişme, çarpışma. 

müraat: Uyma, riayet etme. 

riba: Faiz. 

say: Emek, gayret, çalışma. 

sıla-i rahim: Akrabayı ziyaret etme, alâkayı devam ettirme. 

şerâit-i sulhiye: Barış şartları. 

vücûb-u zekât: Zekâtın farz olması.

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