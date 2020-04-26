"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Evrad ve ilmî derslerimizle meşgul olmalı

Risale-i Nur'dan
26 Nisan 2020, Pazar
Ramazan-ı Şerifte hayrı birden bine çıkan evradlarımızla meşgul olup, ilmî derslerimizle bu cüz’î, geçici sıkıntılara ehemmiyet vermemeye çalışmak büyük bir bahtiyarlıktır.

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bu Ramazan-ı Şerifin Leyle-i Kadr’ini umumumuza bin aydan hayırlı eylesin, âmin. Ve seksen sene bir ömr-ü makbul hükmünde hakkınızda kabul eylesin, âmin.

Sâniyen: Bayrama kadar burada kalmamızın bizlere çok faydası ve hayrı olduğuna kanaatim var. Şimdi tahliye olsaydık, bu medrese-i Yusufiyedeki hayırlardan mahrum kaldığımız gibi, sırf uhrevî olan Ramazan-ı Şerifi dünya meşgaleleriyle huzur-u manevîmizi haleldar edecekti. “El-hayrü fî ma’htârahullah” [Hayır, Allah’ın seçtiğindedir.] sırrıyla, inşaallah, bunda da hayırlı büyük sevinçler olacak.

Mahkemede siz de anladınız ki; hatta kanunlarıyla da hiçbir cihette bizi mahkûm edemediklerinden, ehemmiyetsiz, sinek kanadı kadar kanunla teması olmayan cüz’î mektupların cüz’î hususiyatı gibi cüz’î şeyleri medar-ı bahis edip, büyük ve küllî mesail-i Nuriyeye ilişmeye çare bulamadılar. Hem gayet küllî ve geniş Nur Talebeleri ve Risale-i Nur’un bedeline, yalnız şahsımı çürütmek ve ehemmiyetten ıskat etmek bizim için büyük bir maslahattır ki, Risale-i Nur ve talebelerine kader-i İlâhî iliştirmiyor; yalnız benim şahsımla meşgul eder.

Ben de size, bütün dostlarıma beyan ediyorum ki:

Bütün ruh u canımla, hatta nefs-i emmaremle beraber Risa­le-i Nur’un ve sizlerin selâmetine, şahsıma gelen bütün zahmetleri manevî sevinç ve memnuniyetle kabul ediyorum. Cennet ucuz olmadığı gibi, Cehennem de lüzumsuz değil. Dünya ve zahmetleri fânî ve çabuk geçici olduğu gibi, bize gizli düşmanlarımızdan gelen zulüm de mahkeme-i kübrada ve kısmen de dünyada yüz derece ziyade intikamımız alınacağından, hiddet yerinde onlara teessüf ediyoruz.

Madem hakikat budur; telâşsız ve ihtiyat içinde kemal-i sabır ve şükürle, hakkımızda cereyan eden kaza ve kader-i İlâhî ve bizi himaye eden inayet-i İlâhiyeye karşı teslim ve tevekkülle ve buradaki kardeşlerimizle de hâlisâne ve tesellikârâne ve samimâne ve mütesanidâne hakikî bir ülfet ve muhabbet ve sohbetle Ramazan-ı Şerifte hayrı birden bine çıkan evradlarımızla meşgul olup ilmî derslerimizle bu cüz’î, geçici sıkıntılara ehemmiyet vermemeye çalışmak büyük bir bahtiyarlıktır. Ve Nurun pek ehemmiyetli bu imtihanındaki tesirli dersleri ve muarızlara kendini okutturması, ehemmiyetli bir fütuhat-ı Nuriyedir. HÂŞİYE

Said Nursî

HÂŞİYE: Bazı kardeşlerimizin, lüzumsuz, talebeliğini inkâr, hususan ... eskide ehemmiyetli kendi hizmet-i Nuriyelerini lüzumsuz setretmeleri, gerçi çirkin, fakat onların sâbık hizmetleri için affedip gücenmemeliyiz.

Şuâlar, On Dördüncü Şuâ, s. 533-534

LÛ­GAT­ÇE:

evrad: Virdler, okunması âdet olan duâlar.

fütuhat-ı Nuriye: Nur’un zaferleri, Risale-i Nur ile yapılan iman ve Kur’ân hizmetinin akıl ve kalpleri fethetmesi.

inayet-i İlâhiye: Allah’ın yardımı, ihsanı.

medrese-i Yusufiye: Yusuf’un medresesi, Hz. Yusuf’un (as) iftira, haksızlık ve zulüm ile hapiste kalmasından kinaye olarak, iman ve Kur’ân’a hizmetinden dolayı tevkif edilenlerin hapsedildiği yer manasında, hapishane.

mesail-i Nuriye: Risale-i Nur’a ait meseleler.

mütesanidâne: Mütesanid olarak, birbirine dayanıp kuvvet vererek.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 850
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devasa sistemler virüse yenildi

    Zamlar sofralara yansıdı

    Ramazan’da kenetlenmeliyiz

    İdlib'de tansiyon yine yükseliyor

    İsrail Sağlık Bakanı istifa etti

    İlk defa Ramazan’a ‘süssüz’ girdi

    Şampiyon dövüşçü Müslüman oldu

    Koronavirüs salgınında ölü sayısı 200 bini geçti

    Almanya’da virüse karşı alınan önlemler protesto edildi

    Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü

    Karamsarlık bağışıklık sistemimize zarar verir

    ‘Ramazan Amca’ iyilik dağıtıyor

    Türkiye'de koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 25 bini geçti

    Almanya salgında ikinci dalgaya karşı hazırlık yapıyor

    Fener Rum Patriğinden ramazan mesajı

    Bilim insanları, hava kirlilliğine yol açan parçacıklarda koronavirüs tespit etti

    ABD'deki 346 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

    ABD'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 52 bine yaklaştı

    Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması

    Birkaç hafta sonra yasaklar gevşeyebilir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Devletin üç direği
    Ahmet BATTAL

    Bayrağı M. Kemal’e bağlamak
    Genel

    Devasa sistemler virüse yenildi
    Risale-i Nur'dan

    Evrad ve ilmî derslerimizle meşgul olmalı
    Mehmet KARA

    Korona’dan alınacak dersler!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Hizmetkâr devletten, efendi devlete
    Abdil YILDIRIM

    Korona, Kur’ân Ayı’na gölge düşüremez
    Genel

    Zamlar sofralara yansıdı
    Genel

    İdlib'de tansiyon yine yükseliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.