"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Gençlere verilen bir tembih, bir ders

Risale-i Nur'dan
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Birkaç Bîçare Gençlere Verilen Bir Tembih, Bir Ders, Bir İhtardır

Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere, ben de, eskiden Risale-i Nur’dan meded isteyen gençlere dediğim gibi, dedim ki:

Sizdeki gençlik kat’iyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belâlar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslâmiye ile, o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak, iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik manen bâkî kalacak ve ebedî bir gençlik kazanmasına sebeb olacak.

Hayat ise, eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse, hayat zâhirî ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber, binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir.

Çünkü, insanda akıl ve fikir olduğu için, hayvanın aksine olarak, hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alâkadardır; o zamanlardan dahi hem elem, hem lezzet alabilir.

Hayvan ise, fikri olmadığı için, hazır lezzetini, geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor.

İnsan ise, eğer dalâlet ve gaflete düşmüş ise, hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz’î lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor; hususan gayr-i meşru ise, bütün bütün zehirli bir bal hükmündedir. Demek, hayvandan yüz derece, lezzet-i hayat noktasında, aşağı düşer. Belki ehl-i dalâletin ve gafletin hayatı, belki vücudu, belki kâinatı, bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve kâinatlar, onun dalâleti noktasında madumdur, ölmüştür. Akıl, alâkadarlığı ile ona zulmetler, karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise, itikadsızlığı cihetiyle yine madumdur. Ve ademle hâsıl olan ebedî firaklar, mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyorlar.

Eğer iman hayata hayat olsa; o vakit hem geçmiş, hem gelecek zamanlar, imanın nuruyla ışıklanır ve vücud bulur; zaman-ı hazır gibi, ruh ve kalbine iman noktasında ulvî ve manevî ezvâkı ve envâr-ı vücudiyeyi veriyor. Bu hakikatin, İhtiyar Risalesi’nde, Yedinci Rica’da izahı var; ona bakmalısınız.

İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.

Gençlik Rehberi, s. 37

LÛ­GAT­ÇE:

adem: yokluk.

daire-i meşrua: meşru daire, şeriatın sınırlarını çizdiği helal daire.

dalâlet: sapkınlık, hak yoldan sapma.

envâr-ı vücudiye: varlık nurları.

ezvak: zevkler.

feraiz: farzlar.

fıtraten: yaradılışı gereğince.

firak: ayrılık, ayrılma.

iffet: dürüstlük, temizlik.

madum: yok, ölü.

mütemadiyen: sürekli, devamlı.

taat: Allah’a itaat, ibadet.

zaman-ı hazır: şimdiki zaman.

Okunma Sayısı: 311
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vergide de 'muhbirlik' dönemi

    Gazze’de çocukların ölüm riski artıyor

    BM, Srebrenitsa'da soykırımı kabul etti

    İl birincisi öğretmen mülakatta elendi

    Dışişlerine paralel yapı tepkisi

    Helikopterin düşüşü araştırılmalı

    'Felaket geliyorum der'

    Personel servislerinin kaldırılmasına dava

    Gençler güvenlik duygusunu kaybetti

    4 gün okul, 3 gün tatil mi?

    Avrupa’dan daha pahalı ülke olduk

    Yeni müfredat kabul edildi

    Çin Tayvan'ın çevresinde askeri tatbikat yapıyor

    Papua Yeni Gine'de toprak kayması: 100'den fazla ölü

    Ermenistan, 4 köyü Azerbaycan'a iade etti

    Filistin’i tanımalar barış yolunda adım - Tüm ülkelere Filistin’i tanıma çağrısı

    Türkiye Kupası 11. kez Beşiktaş'ın oldu

    ‘Kiracılar bu yükü kaldıramaz, davalar artacak’

    Sokak hayvanlarını öldürmek çare mi?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluğa yeni ve riskli bir kılıf
    Ahmet BATTAL

    Başörtülü Atatürkçüler!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Çifte maaş çarkı” çarpıklığı
    Risale-i Nur'dan

    Gençlere verilen bir tembih, bir ders
    Ali FERŞADOĞLU

    Mizan’daki sorgulama!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Vergide de 'muhbirlik' dönemi
    Faruk ÇAKIR

    İsrail’deki “insan”lar
    Halil ELİTOK

    İstikamet şehidi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.