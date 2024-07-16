"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

Hz. Hasan ve Hüseyin’in Emevîler ile mücadelesi

Risale-i Nur'dan
16 Temmuz 2024, Salı
(Dünden devam)

Eğer desen: Hilâfet-i İslâmiye noktasında İmam-ı Ali’nin fevkalâde iktidarı, harikulâde zekâsı ve yüksek liyakatiyle beraber, seleflerine nisbeten muvaffakıyetsizliği nedendir?

Elcevap: O mübarek zat, siyaset ve saltanattan ziyade, daha çok mühim başka vazifelere lâyık idi. Eğer tam muvaffakıyet-i siyasiye ve tamam saltanat olsaydı, “Şah-ı Velâyet” ünvan-ı manidarını bihakkın kazanamayacaktı. Halbuki zâhirî ve siyasî hilâfetin pek çok fevkinde, manevî bir saltanat kazandı ve üstad-ı küll hükmüne geçti; hatta kıyamete kadar saltanat-ı manevîsi bâkî kaldı.

Amma Hazret-i İmam-ı Ali’nin Vak’a-i Sıffin’de Hazret-i Muaviye’nin taraftarlarıyla muharebesi ise, hilâfet ve saltanatın muharebesidir. Yani Hazret-i İmam-ı Ali, ahkâm-ı dîni ve hakaik-ı İslâmiyeyi ve ahireti esas tutup, saltanatın bir kısım kanunlarını ve siyasetin merhametsiz mukteziyatlarını onlara feda ediyordu. Hazret-i Muaviye ve taraftarları ise, hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeyi saltanat siyasetleriyle takviye etmek için, azimeti bırakıp, ruhsatı iltizam ettiler, siyaset âleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler, hataya düştüler.

Amma Hazret-i Hasan ve Hüseyin’in Emevîlere karşı mücadeleleri ise, din ile milliyet muharebesi idi. Yani Emevîler, devlet-i İslâmiyeyi Arap milliyeti üzerine istinad ettirip, rabıta-i İslâmiyet’i rabıta-i milliyetten geri bıraktıklarından, iki cihetle zarar verdiler.

Birisi: Milel-i saireyi rencide ederek tevhiş ettiler.

Diğeri: Unsuriyet ve milliyet esasları, adaleti ve hakkı takip etmediğinden, zulmeder, adalet üzerine gitmez. Çünkü unsuriyetperver bir hâkim, millettaşını tercih eder, adalet edemez.

“İslâm, Cahiliyetten kalma ırkçılık ve kabileciliği ortadan kaldırmıştır”; “Müslüman olduktan sonra, Habeşli bir köle ile Kureyşli bir efendi arasında hiçbir fark yoktur.” ferman-ı kat’îsiyle, rabıta-i dîniye yerine rabıta-i milliye ikame edilmez; edilse adalet edilmez, hakkaniyet gider.

İşte Hazret-i Hüseyin, rabıta-i dîniyeyi esas tutup, muhik olarak onlara karşı mücadele etmiş, tâ makam-ı şehadeti ihraz etmiş.

Mektubat, Y.A.N.-2023, s. 68

LÛ­GAT­ÇE:

azimet: kulların, Allah tarafından kendilerine yüklenen görevlere tam bir kararlılıkla uymaları.

milel-i saire: diğer milletler.

muhik: haklı.

rabıta-i İslâmiyet: İslâmiyet bağı.

Şah-ı Velâyet: velîliğin şahı; velîlik makamının başı.

tevhiş: korkutma, ürkütüp kaçırma.

unsuriyet: ırkçılık.

üstad-ı küll: herkesin üstadı, her çeşit ilimde ileri bilgisi olan üstad, öğretici.

Okunma Sayısı: 366
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze Kerbela oldu

    Kan kokusuyla doldu

    Emekliler fazlasını değil, haklarını istiyor

    Sıcaklık kaynaklı tehlikeler kapıda

    Cumhuriyetçi Parti, adaylarının Trump olduğunu duyurdu

    Katliamdan önce iyi şanslar dilemiş!

    Kepenkler bir bir kapanıyor

    Bu katliam durmalı - Bağımsız bir 'Filistin Devleti'ne ihtiyaç var

    Çok çalış, az kazan

    Rusya: ABD'de suikast girişimi "gelenek" oldu

    İsrail'in Gazze'deki ateşkes müzakerelerini ağırdan almasının 2 sebebi var

    Nepal'de kayıp 62 kişiden 11'inin cesedine ulaşıldı

    Biden: Çok kızışan siyaseti soğutmanın zamanı geldi

    Çeşme'deki yangında 3 kişi öldü - Yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

    Kuveyt: Feyleke Adası yakınında büyük miktarda petrol ve gaz bulduk

    Suikast girişimi seçimi Trump'ın lehine çevirdi

    İsrail'in saldırıları gece boyunca da devam etti

    AB için kritik haftada önemli oylamalar yapılacak

    Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın hâlâ kontrol altına alınamadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15-20 Temmuz: Kemalizmi tahkim projesi
    Risale-i Nur'dan

    Hz. Hasan ve Hüseyin’in Emevîler ile mücadelesi
    Yasemin YAŞAR

    Babalar yuvalarına dönmeli-1
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Kendimi kendimden çıkarsam sıfır kalmaz!
    Genel

    Kan kokusuyla doldu
    Genel

    Emekliler fazlasını değil, haklarını istiyor
    Süleyman KÖSMENE

    Köpeklerin yaşama hakkı
    M. Latif SALİHOĞLU

    ABD’de siyasî sûikastler
    Cevher İLHAN

    TÜİK’in enflasyon skandalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.