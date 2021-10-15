"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

İlimlerin en büyüğü, iman ilmi

Risale-i Nur'dan
15 Ekim 2021, Cuma
İman, yalnız icmâlî ve taklidî bir tasdike münhasır değil; bir çekirdekten tâ büyük hurma ağacına kadar ve eldeki âyinede görünen misalî güneşten tâ deniz yüzündeki aksine, tâ güneşe kadar mertebeleri ve inkişafları olduğu gibi, imanın o derece kesretli hakikatleri var ki, binbir esma-i İlâhiye ve sair erkân-ı imaniyenin kâinat hakikatleriyle alâkadar çok hakikatleri var ki “Bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemâlât-ı insaniyenin en büyüğü imandır ve iman-ı tahkikîden gelen tafsilî ve bürhanlı marifet-i kudsiyedir” diye ehl-i hakikat ittifak etmişler.

Evet, iman-ı taklidî, çabuk, şüphelere mağlûp olur. Ondan çok kuvvetli ve çok geniş olan iman-ı tahkikîde pek çok merâtib var. O merâtiblerden ilme’l-yakîn mertebesi, çok bürhanlarının kuvvetleriyle, binler şüphelere karşı dayanır. Halbuki taklidî iman bir şüpheye karşı bazen mağlûp olur.

Hem iman-ı tahkikînin bir mertebesi de ayne’l-yakîn derecesidir ki pek çok mertebeleri var. Belki esma-i İlâhiye adedince tezahür dereceleri var. Bütün kâinatı bir Kur’ân gibi okuyabilecek derecesine gelir. Hem bir mertebesi de hakka’l-yakîndir. Onun da çok mertebeleri var. Böyle imanlı zatlara şübehat orduları hücum da etse, bir halt edemez.

Ve ulema-i ilm-i kelâmın binler cilt kitapları, akla ve mantığa istinaden telif edilip, yalnız o marifet-i imaniyenin bürhanlı ve aklî bir yolunu göstermişler. Ve ehl-i hakikatin yüzer kitapları keşfe, zevke istinaden o marifet-i imaniyeyi daha başka bir cihette izhar etmişler. Fakat Kur’ân’ın mu’cizekâr cadde-i kübrası, gösterdiği hakaik-ı imaniye ve marifet-i kudsiye; o ulema ve evliyanın pek çok fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir.

İşte Risale-i Nur, bu câmi’ ve küllî ve yüksek marifet caddesini tefsir edip, bin seneden beri Kur’ân aleyhine ve İslâmiyet ve insaniyet zararına ve adem âlemleri hesabına tahribatçı küllî cereyanlara karşı Kur’ân ve iman namına mukabele ediyor, müdafaa ediyor. Elbette hadsiz tahşidâta ihtiyacı vardır ki o hadsiz düşmanlara karşı dayanıp, ehl-i imanın imanını muhafazasına Kur’ân nuruyla vesile olsun. Hadis-i şerifte vardır ki: “Bir adam seninle imana gelmesi, sana sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır.” Bazen bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlı olur. Hatta Nakşîlerin hafî zikre verdiği büyük ehemmiyet, bu nevi tefekküre yetişmek içindir. Umum kardeşlerime birer birer selâm ve duâ ediyoruz.

Emirdağ Lâhikası-I, s. 134

LÛ­GAT­ÇE:

adem: Yokluk, hiçlik.

aks: Yansıma.

ayne’l-yakin: Gözle görür derecede inanma; bir şeyi görerek ve seyrederek bilme.

bürhanlı: Delilli.

erkân-ı imaniye: İmana ait esaslar.

hafî: Gizli, açıktan olmayan.

hakka’l-yakin: Marifet mertebesinin en yükseği; bir şeyi yaşayarak, içine girerek, doğruluğundan şüpheye asla yer bırakmayacak biçimde kesin olarak bilme.

icmâlî: Kısaca, topluca, tafsilsiz.

ilme’l-yakin: Yakîn ile bilme, bir şeyi ilim ve delil ile kesin olarak bilme, tanıma, kabul etme; aksi mümkün olmayan açık, kesin ve sağlam bilgi.

iman-ı tahkikî: Tahkikî iman; inceleyip araştırarak delilleriyle inanmak; sarsılmaz, kuvvetli iman.

iman-ı taklidî: Taklidî iman, az şüphelere mağlûp olabilen, başkalarını takliden olan iman.

inkişaf: Ortaya çıkma, keşfolunma; gelişme.

marifet-i kudsiye: Kudsî bilgi, ilim, irfan; marifetullah.

meratib: Mertebeler.

tafsilî: Detaylı, açıklamalı.

tahşidat: Yığma, toplama..

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Keyfîliğin faturası millete

    İlan kesme cezaları kaldırılsın

    Soruşturma için gelmeyin!

    Ulusal seferberlik ilan edelim

    Okullarda temizlik büyük dert

    Türkiye'de son 24 saatte 30709 vaka ve 203 ölüm gözlemlendi

    Stagflasyon mu geliyor?

    Çimento sektöründe ihracat geriledi

    Dövizciler tedirgin ve tepkili

    Cezaevinde normalleşme yok

    '4 ay asgari ücretin altında maaş aldım'

    Doların çıkışı sürüyor

    S-400’ler en gereksiz alım

    İsrailli yetkililerden gün geçmiyor ki küstah bir açıklama gelmesin

    'İsrail Kudüs'ü küçük bir gettoya dönüştürdü'

    AB, Belarus'un komşularıyla göçmen meselesini görüşecek

    Japonya'da çocuk intiharı oranı son 40 yılın rekor seviyesinde

    ABD, BM İnsan Hakları Konseyi'ne geri dönüyor

    DSÖ, virüsün kökeninin araştırılması için danışma grubu kurdu

    Polonya'da göçmen geçişlerine karşı duvar kuruluyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim sürecine girerken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Kamu yarasına tügüverenler
    Genel

    Keyfîliğin faturası millete
    Risale-i Nur'dan

    İlimlerin en büyüğü, iman ilmi
    Genel

    İlan kesme cezaları kaldırılsın
    Süleyman KÖSMENE

    Sineklerdeki mu’cize
    İbrahim ERSOYLU

    Din adına siyasetin yol açtığı zararlar (2)
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocukların eğitimi üzerine
    M. Latif SALİHOĞLU

    NUTUK Kurultayı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.