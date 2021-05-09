"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

İnsanın en birinci üstadı annesidir

Risale-i Nur'dan
09 Mayıs 2021, Pazar 00:10
Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Bu münasebetle, ben kendi şahsımda kat’î ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum:

Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum validemden aldığım telkinat ve manevî derslerdir ki, o dersler fıtratımda, âdeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek, bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinatını, şimdi bu seksen yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek-i esasiye müşahede ediyorum.

Ezcümle: Meslek ve meşrebimin dört esasından en mühimi olan şefkat etmek ve Risale-i Nur’un da en büyük hakikati olan acımak ve merhamet etmeyi, o validemin şefkatli fiil ve halinden ve o manevî derslerinden aldığımı yakînen görüyorum.

Evet, bu hakikî ihlâs ile hakikî bir fedakârlık taşıyan validelik şefkati sû-i istimal edilip, masum çocuğunun elmas hazinesi hükmünde olan ahiretini düşünmeyerek, muvakkat fânî şişeler hükmünde olan dünyaya o çocuğun masum yüzünü çevirmek ve bu şekilde ona şefkat göstermek, o şefkati sû-i istimal etmektir.

Evet, kadınların şefkat cihetiyle bu kahramanlıklarını hiçbir ücret ve hiçbir mukabele istemeyerek, hiçbir fayda-i şahsiye, hiçbir gösteriş manası olmayarak ruhunu feda ettiklerine, o şefkatin küçücük bir numunesini taşıyan bir tavuğun yavrusunu kurtarmak için aslana saldırması ve ruhunu feda etmesi ispat ediyor.

Şimdi terbiye-i İslâmiyeden ve a’mâl-i uhreviyeden en kıymetli ve en lüzumlu esas, ihlâstır. Bu çeşit şefkatteki kahramanlıkta o hakikî ihlâs bulunuyor. Eğer bu iki nokta o mübarek taifede inkişafa başlasa, daire-i İslâmiyede pek büyük bir saadete medar olur. Halbuki erkeklerin kahramanlıkları mukabelesiz olamıyor; belki yüz cihette mukabele istiyorlar. Hiç olmazsa şan ve şeref istiyorlar. 

Fakat maatteessüf bîçare mübarek taife-i nisâiye, zalim erkeklerinin şerlerinden ve tahakkümlerinden kurtulmak için başka bir tarzda, zaafiyetten ve aczden gelen başka bir nevide riyakârlığa giriyorlar.

Lem’alar, Yirmi Dördüncü Lem’a, s. 321-22

LÛ­GAT­ÇE:

a’mâl-i uhreviye: Ahirete yönelik ameller.

çekirdek-i esasiye: Temel çekirdek.

fıtrat: Yaratılış.

inkişaf: Açılma, gelişme.

kasem etmek: Yemin etmek.

muallim: Öğretmen.

muvakkat: Geçici.

riyakârlık: İki yüzlülük; gösteriş.

sû-i istimal: Kötüye kullanma.

tahakküm: Zorla hükmetme, zorbalık.

taife-i nisâiye: Kadınlar taifesi.

telkinat: Telkinler, bir fikri aşılamalar.

yakînen: Kesin ve şüphesiz olarak.

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    'Herhangi bir zamanda ibadethaneye saldırmak kınanır, ancak Ramazan'da affedilemez'

    Kudüs'te İsrail'in saldırıları, tahrikleri artarak devam ediyor

    Fenerbahçe son dakikalarda sevindi

    Derbide 3 puan Galatasaray'ın

    Ayasofya'mız "La İlahe İllallah" mahyasıyla aydınlandı

    18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı

    ABD'nin salgın gündemiyle son 24 saati

    Rusya, İsrail'i sert şekilde kınadı

    Gürcistan’da Müslüman askerlere Kur’ân

    46 milyon kişi aşıya ulaşamıyor

    Gübre fiyatı bel büktü

    Hamas: İsrail bedel ödeyecek

    Filistin’den Mescid-i Aksa için acil toplanma çağrısı

    Yeni normalleşme takvimi önümüzdeki günlerde açılanacak

    İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı

    Japonya'da ramazan coşkusu devam ediyor

    Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı

    Halk pazarları açıldı

    AB: Harem-i Şerif'te statükoya saygı duyulmalı

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Zulmün yeni adı: Sen de onlardansın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kutlular Ağabeyden bir mektup
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    VAH dedirtenler VAR-2
    Risale-i Nur'dan

    İnsanın en birinci üstadı annesidir
    Mehmet KARA

    Bakmayın, görün!
    Misbah ERATİLLA

    Silvanlı Molla Ali Zila ve Bediüzzaman
    Faruk ÇAKIR

    Sistem arayışı
    Cenk ÇALIK

    Şifa hazımdadır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.