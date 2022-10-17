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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İstibdat, cehalet cihetiyle şimdi hükümferma

Risale-i Nur'dan
17 Ekim 2022, Pazartesi
Sekizinci Sual: Bir fırka kendisine bir imtiyaz taksa, herkesin en hassas nokta-i asabiyesine daima dokundura dokundura zorla herkesi meşrutiyete muhalif gibi gösterse ve herkes de onların kendilerine taktığı ism-i meşrutiyet altında olan muannid istibdada ilişmiş ise, acaba kabahat kimdedir?

Dokuzuncu Sual: Acaba bahçıvan bir bahçenin kapısını açsa, herkese ibahe etse, sonra da zayiat vuku bulsa; kabahat kimdedir?

Onuncu Sual: Fikir ve söz hürriyeti verilse, sonra da muaheze olunsa; acaba bîçare milleti ateşe atmak için bir plân olmaz mı? Böyle olmasa idi, başka bahaneyle mevki-i tatbike konulacağı hayale gelmez mi idi?

On Birinci Sual: Herkes meşrutiyete yemin ediyor. Halbuki ya müsemma-i meşrutiyete kendi muhalif veya muhalefet edenlere karşı sükût etse, acaba keffaret-i yemin vermek lâzım gelmez mi? Ve millet yalancı olmaz mı? Ve masum olan efkâr-ı umûmiye; yalancı, bunak ve gayr-i mümeyyiz addolunmaz mı?

Elhâsıl: Şedid bir istibdat ve tahakküm, cehalet cihetiyle şimdi hükümfermadır. Güya istibdat ve hafiyelik tenâsuh etmiş. Ve maksat da Sultan Abdülhamid’den istirdad-ı hürriyet değilmiş. Belki, hafif ve az istibdadı, şiddetli ve kesretli yapmakmış!

Yarım Sual: Nazik ve zayıf bir vücud ki, sivrisineklerin ve arıların ısırmasına tahammül edemediği için, gayet telâş ve zahmetle onları def’e çalışırken; biri çıksa, dese ki: “Maksadı sivrisinekleri, arıları def’ etmek değil, belki büyük aslanı ikaz edip kendine musallat etmek ister.” Acaba böyle demekle hangi ahmağı kandıracaktır?

Sualin diğer yarısı çıkmaya izin yoktur.

Tarihçe-i Hayat, s. 85

LÛ­GAT­ÇE:

efkâr-ı umûmiye: kamuoyu.

gayr-i mümeyyiz: temyiz çağına gelmemiş, iyi ile kötüyü birbirinden ayıramayan.

hafiyelik: başkaları hakkındaki gizli işleri araştırıp haber verme işi.

hükümferma: hüküm süren, 

hükmünü geçiren.

ibahe: mübah kılmak, helâl etmek, sevap veya günah olmamak, bir şeyin yasak ve haram olmaktan çıkması, izin vermek.

istibdat: kanuna ve nizâma tâbî olmayan, keyfî, baskıcı yönetim; zulüm ve tahakküm.

istirdad-ı hürriyet: hürriyeti geri almak.

muaheze: sorgulama, hesaba çekme.

muannid: inatçı.

müsemma-i meşrutiyet: meşrutiyetin isim olduğu mana, meşrutiyet denilen şey.

şedid: şiddetli.

tahakküm: zorbalık etme; zorla hükmetme, manevî baskı.

tenâsuh: bir suret çıkarıp başka bir suret giyme, başka bir şekle bürünme.

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