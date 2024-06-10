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10 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Kabir, âlem-i nurun kapısıdır

Risale-i Nur'dan
10 Haziran 2024, Pazartesi
(Dünden devam)

Hem iman, ileride gözünü açıp bana bakan kabri ve kabrin arkasında ebede giden caddeyi, nur-u Kur’ân ile gösterdi ki, o kabir, kuyu kapısı değil, belki âlem-i nurun kapısıdır. Ve o yol ise, hiçliğe

ve ademistana değil, belki vücuda, nuristana ve saadet-i ebediyeye giden yol olduğunu, tam kanaat verecek bir derecede gösterdiğinden, dertlerime hem derman, hem merhem oldu.

Hem iman, o elinde pek cüz’î bir kesb bulunan cüz’î bir cüz-i ihtiyârî yerine, o hadsiz düşman ve zulmetlere karşı, gayr-i mütenahi bir kudrete istinad etmek ve hadsiz bir rahmete intisab etmek için o cüz-i ihtiyârînin eline bir vesika veriyor; belki de iman, o cüz-i ihtiyârînin elinde bir vesika oluyor. Hem o cüz-i ihtiyârî olan silâh-ı insanî, gerçi zatında hem kısa, hem âciz, hem noksandır. Fakat, nasıl ki bir asker, cüz’î kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit, binler derece kuvvetinden fazla işler görür; öyle de, sırr-ı imanla o cüz’î cüz-i ihtiyârî, Cenab-ı Hak namına, Onun yolunda istimal edilse, beş yüz sene genişliğinde bir Cenneti dahi kazanabilir.

Hem iman, geçmiş ve gelecek zamana nüfuz edemeyen o cüz-i ihtiyârînin dizginini cismin elinden alıp kalbe ve ruha teslim eder. Ruh ve kalbin daire-i hayatı ise cisim gibi hâzır zamana münhasır olmadığından, pek çok seneler maziden, pek çok seneler istikbalden daire-i hayatına dahil olduğundan; o cüz-i ihtiyârî, cüz’iyetten çıkıp külliyet kesb eder. Zaman-ı mazinin en derin derelerine kuvvet-i imanla girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi, nur-u imanla istikbalin en uzak dağlarına kadar çıkar, korkuları izale eder.

İşte, ey benim gibi ihtiyarlık zahmetini çeken ihtiyar ve hemşire ihtiyareler!

Madem, elhamdülillâh, biz ehl-i imanız; ve madem imanda bu kadar nurlu, lezzetli, sevimli, şirin defineler var; ve madem ihtiyarlığımız bizi bu definenin içine daha ziyade sevk ediyor; elbette imanlı ihtiyarlıktan şekva değil, belki binler teşekkür etmeliyiz.

Gençlik Rehberi, s. 71-73; Lem’alar, 26. Lem’a, 7. Rica

LÛ­GAT­ÇE:

ademistan: yokluk ülkesi.

cüz’-i ihtiyârî: az bir irade, dilediği gibi hareket edebilme serbestliği.

gayr-i mütenahi: sonsuz, nihayetsiz.

intisab etmek: bağlanmak.

kesb: kazanma, edinme.

külliyet: çokluk, büyüklük.

nuristan: nur ülkesi, nurlu ve aydınlık yer.

saadet-i ebediye: ebedî saadet, sonsuz mutluluk.

şekva: şikâyet.

zulmet: karanlık.

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