Yaratıcı ile kalp arasındaki bağ

Fazilet Kırmızı
06 Mayıs 2026, Çarşamba
İnsan, çoğu zaman yaptığı işin kime yönelik olduğunu; kendine mi, insanlara mı yoksa Allah’a mı ait bulunduğunu ayırt edemez.

Görünürde ibadet eder, iyilik yapar, güzel söz söyler; fakat kalbin derinliklerinde gizli bir beğenilme arzusu sessizce büyür. Oysa ihlâs, yapılan amelin yalnızca Allah’a ait olmasıdır. Ne övgü beklemek, ne takdir aramak, ne de görünmek istemek… İhlâs, kalbin yalnızca Hakk’a dönmesidir.

İnsan, çoğu zaman ameline bakar; fakat Allah, niyete nazar eder. Çünkü ameli büyüten de küçülten de kalbin yönüdür. Aynı namaz, biri için yakınlık; diğeri için yalnızca bir alışkanlık olabilir. Aynı yardım, biri için sadaka; diğeri için gösterişe dönüşebilir. Bu yüzden ihlâs, amelin dışından değil, içinden başlar.

İnsan neden gösterilmek ister? Çünkü nefis görünmek ister. Nefis, alkışla beslenir; övgüyle büyür; takdirle kuvvet bulur. Kul ise ihlâs ile nefsinin bu gizli arzusunu terbiye eder. Çünkü hakikî kulluk, insanların bilmesiyle değil, Allah’ın kabul etmesiyle anlam kazanır.

İnsan bazen en sessiz iyiliğiyle Allah’a yaklaşır, bazen en gösterişli ibadetiyle kendinden uzaklaşır. İhlâs, sadece ibadette değil; hayatın her hâlinde aranır. Bir ilim öğrenirken, bir kalbi kırmamaya çalışırken, birine yardım ederken, hatta susarken bile…

İnsan, yaptığı şeyi neden yaptığını kendine sormalıdır. Çünkü bazen dil susar ama niyet konuşur; bazen amel görünür ama samimiyet kaybolur. İhlâs, görünmeden sevebilmektir. Karşılık beklemeden verebilmektir. Bilinmeden iyilik yapabilmek, unutulmayı göze alabilmektir. Çünkü samimiyet, insanın kendisini değil, Rabbini merkeze almasıdır. İnsan ne kadar görünmek isterse o kadar yorulur; ne kadar Allah için yaşarsa o kadar huzur bulur.

Riya, ihlâsın en sessiz düşmanıdır. İnsan bazen gösteriş yaptığını fark etmez; hatta kendi nefsine bile samimi görünür. Bu yüzden ihlâs, bir kere kazanılan değil, her gün yeniden korunması gereken bir hâlidir. Kalp sürekli temizlenmek ister; niyet sürekli yenilenmek ister. Çünkü ihlâs, kalbin Allah ile arasında kurduğu en mahrem bağdır.

İnsan ne zaman samimî olur? Kimse görmediğinde de aynı kaldığında. Ne zaman ihlâsa yaklaşır? Alkış sustuğunda da yoluna devam ettiğinde. Ne zaman huzur bulur? İnsanların değil, Allah’ın rızasını öncelediğinde.

Çünkü ihlâs, görünmenin değil; hakikatin arayışıdır.

İnsan, amellerini çoğaltarak değil; niyetini arındırarak Allah’a yaklaşır. Büyük görünen işler değil, samimiyetle yapılan küçük ameller insanı yüceltir. Bir dua, bir gözyaşı, gizlice yapılan bir iyilik… Belki de kulun kurtuluşu, kimsenin bilmediği o ihlâsta saklıdır.

Çünkü insan, ameliyle değil; ihlâsıyla değer kazanır. Ve hakikî kulluk, yalnızca Allah için yaşayabilmektir.

