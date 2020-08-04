"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Kur’ân, beşere tam bir bayram getirecek inşaallah

Risale-i Nur'dan
04 Ağustos 2020, Salı

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Evvelâ: Umum Nurcuların mübarek bayramlarını ve haccü’l-ekberde bulunan Nur Şakirdleriyle ve hacdaki Nur taraftarlarının bayramlarını tebrik içinde ve çok zamandan beri esaret altında kalmış ve istiklâliyetini kaybetmiş Hindistan, Arabistan gibi âlem-i İslâm’ın büyük memleketleri birer devlet-i İslâmiye şeklinde Hind’de yüz milyon bir devlet-i İslâmiye, Cava’da elli milyondan ziyade bir devlet-i İslâmiye ve Arabistan’da dört beş hükûmet bir cemahir-i müttefika gibi Arap birliği ile İslâm birliğini birleştirmesindeki âlem-i İslâm’ın bu büyük bayramının mukaddemesini tebrik ile bu bayram bize müjde veriyor.

Emirdağ Lâhikası, s. 307

***

Aziz, Sıddık, Sadık, Muhlis ve Hâlis Kardeşlerim ve Hemşirelerim!

Bütün ruh u canımızla bayramlarınızı, hem bu sene serbestçe hâlisâne hacca gidenlerin bayramlarını, hem bu vatandaki istibdadın kırılmasıyla hürriyet-i şer’iyeye bu milletin mazhariyete başlamasını ve bu milletin bu mânevî bayramını ve âlem-i İs­lâm’ın ittifakkârâne intibahlarının mânevî bayramlarını ve Risa­le-i Nur’un hakikat-i Kur’âniyeye dair verdikleri haberlerini zamanın tasdik etmelerini ve en geniş bir dairede o mânevî envar-ı Kur’âniyeye, beşer ihtiyacını hissetmesini tebrik ediyoruz.

Emirdağ Lâhikası, s. 377

***

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Ruh u canımızla mübarek bayramınızı tebrik ediyoruz. İnşaallah âlem-i İslâm’ın da büyük bir bayramına yetişirsiniz. Cemâhir-i müttefika-i İslâmiyenin kudsî kanun-u esasiyelerinin menbaı olan Kur’ân-ı Hakîm istikbale tam hâkim olup beşeriyete tam bir bayramı getireceğine çok emareler var.

Emirdağ Lâhikası, s. 408

***

Aziz, Sıddık, Fedakâr Kardeşlerim!

Çok yerlerden telgraf ve mektuplarla bayram tebrikleri aldığım ve çok hasta bulunduğum için vârislerim olan Medresetüzzehra erkânları benim bedelime hem kendilerini, hem o has kardeşlerimizin bayramlarını tebrik etmekle beraber, âlem-i İslâm’ın büyük bayramının arefesi olan ve şimdilik Asya ve Afrika’da inkişafa başlayan ve dört yüz milyon Müslümanı birbirine kardeş ve maddî ve mânevî yardımcı yapan İttihad-ı İslâm’ın, yeni teşekkül eden İslâmî devletlerde tesise başlamasının ve Kur’ân-ı Hakîm’in kudsî kanunlarının o yeni İslâmî devletlerin kanun-u esasîsi olmasından dolayı büyük bayram-ı İslâmiyeyi tebrik ve dinler içinde bütün ahkâm ve hakikatlerini akla ve hüccetlere istinad ettiren Kur’ân-ı Hakîm’in, zuhura gelen küfr-ü mutlakı tek başıyla kırmasına çok emareler görülmesi ve beşer istikbalinin de, bu gelen bayramını tebrikle beraber, Medresetüzzehra’nın ve bütün Nur Tale- belerinin hem dâhil, hem hariçte, hem Arapça, hem Türkçe Nurlar’ın neşriyatına çalışmalarını ve dindar Demokratların bir kısm-ı mühimmi Nurlar’ın serbestiyetine taraftar çıkmalarını bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz.

Bu sene hacıların az olmasına çok esbab varken, 180 binden ziyade hacıların o kudsî farizayı ve din-i İslâm’ın kudsî ve semavî kongresi hükmünde olan bu hacc-ı ekberi büyük bir bayramın arefesi noktasında olarak bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz.

Emirdağ Lâhikası, s. 433

LÛ­GAT­ÇE:

cemahir-i müttefika: Birleşmiş cumhuriyetler, birleşik devletler.

cemâhir-i müttefika-i İslâmiye: Birleşik İslâm cumhuriyetleri, devletleri.

emare: İz, alâmet, işaret.

envar-ı Kur’âniye: Kur’ân nurları.

hemşire: Bacı, ahiret kardeşi; hanım Nur Talebesi.

hüccet: Delil.

intibah: Uyanma, uyanış.

kanun-u esasiye: Temel kanun, anayasa.

küfr-ü mutlak: Kesin bir inkâr, tam dinsizlik.

Medresetüzzehra erkânları: Risale-i Nur’la iman-Kur’ân hizmetinde bulunanlar.

mukaddeme: Başlangıç.

Okunma Sayısı: 887
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin, Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Hindistan'dan son gelişmeler

    Artan vakalar Belçika'yı yeniden alarma geçirdi

    Malatya 5,2 ile sallandı

    Vaka sayısının 861 bini geçtiği Rusya'da son durum?

    Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı

    Aydın'daki yangın kontrol altına alındı

    Halı sahalar da açıldı

    ABD'de Isaias Kasırgası alarmı

    Manisa'daki yangın 3 gün sürdü

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    İşsizlik can acıtıyor: Üniversite mezunlarının yüzde 42'si iş bulamıyor

    AB, Türkiye’den vazgeçmemeli

    AKP’de İstanbul Sözleşmesi çatlağı büyüyor

    Küresel salgının son 24 saati

    "50 senelik emeklerim gitti"

    MSB'den Abu Dabi yönetimine tepki

    İspanya'dan ayrılma kararı aldı

    'Artışların ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz'

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'i yüz binleri ağırladı: "Çok mutluyuz"

    ABD'deki vaka sayısı 5 milyona yaklaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mehmet Özkan'ın ardından
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Ah Mehmed Özkan ah!...
    Ahmet BATTAL

    Hükümet ve cemaatler - 2
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    İlm-i Ledün Sultanlarının sırları
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, beşere tam bir bayram getirecek inşaallah
    Cevher İLHAN

    Sosyal medyaya da “devlet ve iktidar kıskacı”
    Nejat EREN

    Mehmet Özkan Ağabeyin aziz hatırasına
    Ali FERŞADOĞLU

    Gençliğim geri gelse hiçbir şey istemem!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.