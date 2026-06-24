"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Hz. Hasan ve Hüseyin’in Emevîlere karşı mücadeleleri

Risale-i Nur'dan
24 Haziran 2026, Çarşamba 00:04
(Dünden devam)

Eğer desen: Hilâfet-i İslâmiye noktasında İmam-ı Ali’nin fevkalâde iktidarı, harikulâde zekâsı ve yüksek liyakatiyle beraber, seleflerine nisbeten muvaffakıyetsizliği nedendir?

Elcevap: O mübarek zat, siyaset ve saltanattan ziyade, daha çok mühim başka vazifelere lâyık idi. Eğer tam muvaffakıyet-i siyasiye ve tamam saltanat olsaydı, “Şah-ı Velâyet” ünvan-ı manidarını bihakkın kazanamayacaktı. Halbuki zâhirî ve siyasî hilâfetin pek çok fevkinde, manevî bir saltanat kazandı ve üstad-ı küll hükmüne geçti; hatta kıyamete kadar saltanat-ı manevîsi bâkî kaldı.

Amma Hazret-i İmam-ı Ali’nin Vak’a-i Sıffin’de Hazret-i Muaviye’nin taraftarlarıyla muharebesi ise, hilâfet ve saltanatın muharebesidir. Yani Hazret-i İmam-ı Ali, ahkâm-ı dîni ve hakaik-ı İslâmiyeyi ve ahireti esas tutup, saltanatın bir kısım kanunlarını ve siyasetin merhametsiz mukteziyatlarını onlara feda ediyordu. Hazret-i Muaviye ve taraftarları ise, hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeyi saltanat siyasetleriyle takviye etmek için, azimeti bırakıp, ruhsatı iltizam ettiler, siyaset âleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler, hataya düştüler.

Amma Hazret-i Hasan ve Hüseyin’in Emevîlere karşı mücadeleleri ise, din ile milliyet muharebesi idi. Yani Emevîler, devlet-i İslâmiyeyi Arap milliyeti üzerine istinad ettirip, rabıta-i İslâmiyet’i rabıta-i milliyetten geri bıraktıklarından, iki cihetle zarar verdiler.

Birisi: Milel-i saireyi rencide ederek tevhiş ettiler.

Diğeri: Unsuriyet ve milliyet esasları, adaleti ve hakkı takip etmediğinden, zulmeder, adalet üzerine gitmez. Çünkü unsuriyetperver bir hâkim, millettaşını tercih eder, adalet edemez. ["İslâm, Cahiliyetten kalma ırkçılık ve kabileciliği ortadan kaldırmıştır."; "Müslüman olduktan sonra, Habeşli bir köle ile Kureyşli bir efendi arasında hiçbir fark yoktur."] ferman-ı kat’îsiyle, rabıta-i dîniye yerine rabıta-i milliye ikame edilmez; edilse adalet edilmez, hakkaniyet gider.

İşte Hazret-i Hüseyin, rabıta-i dîniyeyi esas tutup, muhik olarak onlara karşı mücadele etmiş, tâ makam-ı şehadeti ihraz etmiş.

Eğer denilse: Bu kadar haklı ve hakikatli olduğu halde, neden muvaffak olmadı. Hem neden kader-i İlâhî ve rahmet-i İlâhiye onların feci bir akıbete uğramasına müsaade etmiş?

Elcevap: Hazret-i Hüseyin’in yakın taraftarları değil, fakat cemaatine iltihak eden sair milletlerde, yaralanmış gurur-u milliyeleri cihetiyle, Arap milletine karşı bir fikr-i intikam bulunması, Hazret-i Hüseyin ve taraftarlarının sâfî ve parlak mesleklerine halel verip, mağlûbiyetlerine sebep olmuş.

Mektubat, s. 68

LUGATÇE:

azimet: kulların, Allah tarafından kendilerine yüklenen görevlere tam bir kararlılıkla uymaları.

ihraz etmek: nâil olmak, erişmek, kazanmak.

milel-i saire: diğer milletler.

muhik: haklı.

rabıta-i İslâmiyet: İslâmiyet bağı.

rabıta-i milliyet: milliyet bağı.

ruhsat: İslâm’ın, meşakkat ve zarûret gibi sebeplere bağlı olarak, ibadetlerde ve diğer işlerde tanıdığı izin ve kolaylık; azimetin zıttı.

selef: öncekiler, önce geçen halifeler.

Şah-ı Velâyet: velîliğin şahı; velîlik makamının başı.

tevhiş: korkutma, ürkütüp kaçırma.

üstad-ı küll: herkesin üstadı, her çeşit ilimde ileri bilgisi olan üstad, öğretici.

Okunma Sayısı: 352
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adil bir bakışa ihtiyaç var

    Özel okul ücretleri rekor seviyeye ulaştı

    Emekliye tatil hayal oldu

    Avrupa kavruluyor

    Bediüzzaman Van’da yâd edilecek

    İnsanlığın ölmediğini gösterdiler - Avrupa ırkçılık ve ayrımcılığa karşı yürüdü

    Elektrikli otomobil sayısı yarım milyona yaklaştı

    Fransa'da son 5 günde 40 kişi boğuldu

    İran: İsviçre'deki görüşmeler "çalışma grupları" uzlaşısıyla sona erdi

    İsrail basını: ABD'nin İsrail'e verdiği Lübnan'da "sınırsız hareket" yetkisi sona erdi

    YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme sistemi erişime açıldı

    "6 ay-6 bin kilometre" ve ''ilan kısıtlaması'' uygulamaları 6 daha ay uzatıldı

    Her gün 10 kişi silahla katlediliyor

    'Sürecin yüzde 85’i gerçekleşti'

    Asgari ücretli insanca yaşayabilmeli - Bedeli vatandaşa ödetmeyin

    Bu anlaşma dünya için de önemli

    Dünyayı büyük felâket bekliyor

    Dünya Kupası ve siyaset ilişkisi

    “Süreçlerin dışında kalmayın”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adil bir bakışa ihtiyaç var
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.