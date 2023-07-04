Kur’ân ve kâinat aynı kalemden

KÂİNATI TANZİM EDEN KİM İSE, ŞU DİNİ TANZİM EDEN YİNE ODUR

Altıncı Esas: Hem o, melek, cin ve beşerin seyyidi olan zat, şu kâinat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi ve rahmet-i İlâhiyenin timsali ve muhabbet-i Rabbaniyenin misali ve hakkın en münevver bürhanı ve hakikatin en parlak siracı ve tılsım-ı kâinatın miftahı ve muamma-i hilkatin keşşafı ve hikmet-i âlemin şârihi ve saltanat-ı İlâhiyenin dellâlı ve mehasin-i sanat-ı Rabbaniyenin vassâfı; ve camiiyet-i istidad cihetiyle, o zat mevcudattaki kemâlâtın en mükemmel enmuzecidir. Öyle ise, o zatın şu evsafı ve şahsiyet-i maneviyesi işaret eder, belki gösterir ki o zat kâinatın ille-i gaiyesidir. Yani “O zata şu kâinatın Hâlıkı bakmış, kâinatı halk etmiştir. Eğer onu icad etmeseydi, kâinatı dahi icad etmezdi” denilebilir. Evet, cin ve inse getirdiği hakaik-ı Kur’âniye ve envâr-ı imaniye ve zatında görünen ahlâk-ı âliye ve kemâlât-ı samiye, şu hakikate şahid-i kàtı’dır.

Yedinci Esas: Hem o bürhan-ı hak ve sirac-ı hakikat, öyle bir din ve Şeriat göstermiştir ki iki cihanın saadetini temin edecek desâtiri câmi’dir. Ve câmi’ olmakla beraber, kâinatın hakaikını ve vezaifini ve Hâlık-ı Kâinat’ın esmasını ve sıfâtını, kemâl-i hakkaniyetle beyan etmiştir.

İşte o İslâmiyet ve Şeriat, öyle bir tarzda muhit ve mükemmeldir ve öyle bir surette kâinatı kendiyle beraber tarif eder ki onun mahiyetine dikkat eden elbette anlar ki o din, bu güzel kâinatı yapan Zatın, o kâinatı kendiyle beraber tarif edecek bir beyannamesidir ve bir tarifesidir. Nasıl ki bir sarayın ustası, o saraya münasip bir tarife yapar, kendini vasıflarıyla göstermek için bir tarife kaleme alır; öyle de din ve Şeriat-ı Muhammediyede (asm) öyle bir ihata, bir ulviyet, bir hakkaniyet görünüyor ki kâinatı halk ve tedbir edenin kaleminden çıktığını gösterir. Ve o kâinatı güzelce tanzim eden kim ise, şu dini güzelce tanzim eden yine Odur. Evet, o nizam-ı ekmel, elbette bu nazm-ı ecmeli ister.

Mektubat, s. 232



LÛ­GAT­ÇE:

bürhan: delil.

enmûzec: numune, örnek, model.

Hâlık-ı Kâinat: kâinatın yaratıcısı, Allah.

halk: yaratmak.

ihata: kuşatma, sarma.

ille-i gaiye: asıl sebep, asıl gaye ve netice.

keşşaf: keşfeden, sırları çözen, gizli manaları ortaya çıkaran.

miftah: anahtar.

muamma-i hilkat: yaratılıştaki sır ve gizlilikler.

nazm-ı ecmel: en güzel tertip, en güzel söz, diziliş (Kur’ân, Şeriat).

sirac: lamba, meş’ale, ışık.

şârih: şerh eden, açıklayan, izah eden.

tılsım-ı kâinat: kâinatın tılsımı, sırrı, şifresi.

vassâf: vasıflandıran, bir şeyin vasıflarını, özelliklerini bildiren.