"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2025 PAZAR - YIL: 55

Leyle-i Mi’rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmünde

Risale-i Nur'dan
26 Ocak 2025, Pazar
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Leyle-i Mi’rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket-i maneviye sırrıyla, inşaallah, her biriniz kırk bin dille tesbih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisanla bu kıymettar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz. Ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil, bu gecedeki ibadetle şükredersiniz. Hem sizin tam ihtiyatınızı tebrik ile beraber, hakkımızda inayet-i Rabbaniye pek zâhir bir surette tecelli ettiğini tebşir ederiz.

Şualar, s. 524

«««

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Sizin Mi’racınızı tebrik ve Mi’rac Sahibinin (asm) Sünnet-i Seniyyesine sizi ve bizi tam muvaffak eylemesine rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz.

Kastamonu Lahikası, s. 261

«««

Doksan dokuz gün içinde yalnız Leyle-i Regaib ve Leyle-i Mi’rac’a yağmur rahmetinin tevafuku ve o iki gece ve güne mahsus olması, daha evvel ve daha sonra olmaması ve ihtiyac-ı şedidin tam vaktine muvafakati ve Mi’raciye Risalesi’nin burada çoklar tarafından şevkle kıraat ve kitabet ve neşrine rast gelmesi; ve o iki mübarek gecenin birbiriyle birkaç cihette tevafuk etmesi; ve mevsimi olmadığı için acib gürültülerle, söylenmeyecek maddî mânevî zemin gürültüleriyle feryadlarına tehditkârâne ve tesellidarâne tevafuk etmesi ve ehl-i imanın me’yusiyetinden teselli aramalarına ve dalâletin savletinden gelen vesvese ve za’fiyetine karşı kuvve-i maneviyenin takviyesini istemelerine tam tevafuku, “Bu geceler gibi, şeâir-i İslâmiyeye karşı hürmetsizlik edenlerin hatalarına bir tekdir olarak, kâinat, bu gecelere hürmet eder. Neden siz etmiyorsunuz?” diye manasında, kesretli rahmetle şeâir-i İslâmiyeye karşı, hatta semavat ve feza-i âlem hürmetlerini göstermekle tevafuk etmesi, zerre miktar insafı olan bilir ki, bu işte hususi bir kasd ve irade ve ehl-i imana hususi bir inayet ve merhamettir; hiçbir cihetle tesadüf ihtimali olamaz. Demek hakikat-i Mi’rac, bir mu’cize-i Ahmediye (asm) ve keramet-i kübrası olduğu ve Mi’rac merdiveni ile göklere çıkması ile zat-ı Ahmediyenin (asm) semavat ehline ehemmiyetini ve kıymetini gösterdiği gibi; bu seneki Mi’rac da zemine ve bu memleket ahalisine kâinatça hürmetini ve kıymetini gösterip bir keramet gösterdi.

Emirdağ Lahikası, s. 68

«««

...Mi’rac Gecesi birden bire öyle bir rahmet yağdı ki, dinsizlerde şüphe bırakmadı ki, Sahibü’l-Mi’rac, Rahmeten li’l-Âlemîn olduğu gibi, onun Mi’rac Gecesi de bir vesile-i rahmettir.

Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 238

LÛ­GAT­ÇE:

inayet-i Rabbaniye: Allah’ın inayeti; Cenab-ı Hakkın mahlûkatın terbiye, tedbir ve idaresinde onlara yapmış olduğu lütuflar, himayeler.

keramet-i kübra: en büyük keramet.

Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi, Kur’ân-ı Kerîm’in nazil olmaya başladığı gece.

Leyle-i Mi’rac: Mi’rac Gecesi, Hz. Muhammed’in (asm) Mi’rac’a çıktığı gece, Receb ayının 27. gecesi.

şeair-i İslâmiye: İslâm’a ait işaretler, İslâm’a sembol olmuş iş ve ibadetler.

şirket-i maneviye: manevî şirket, manevî ortalık, birbirinin sevabından hissedar olmak.

tebşir etmek: müjdelemek.

Okunma Sayısı: 321
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MEB: Formalar istenilen yerden alınabilir

    Başkanlık devrinden bir gün önce siyahi Mason Locası'na kabul edilmiş

    Güney Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi

    Sudan'da hastaneye dron saldırısı: 70'ten fazla kişi öldü

    Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir asker daha serbest bırakıldı

    Trump: Los Angeles "bombayla vurulmuş gibi"

    Yangın faciasıyla ilgili 7 zanlı daha tutuklandı

    Konya'da çöken binanın enkazında 2 kişi öldü, 3 kişi enkazdan sağ kurtarıldı - 4 şüpheli gözaltına alındı

    Değerlerimiz cayır cayır... Kâr hırsı, denetim eksikliği ve ihmal...

    Konya'da çöken 3 katlı binada arama kurtarma çalışması sürüyor

    BM ateşkesten umutlu

    Uyuşturucuyu bırakana iş imkânı

    Gazze'de 38 bin çocuk yetim kaldı! - 1 milyon çocuğun psiko-sosyal desteğe ihtiyacı var!

    Tarım alanlarımız azalıyor

    Yargı reformu lafta kaldı

    İcra dosya sayısı 22 milyonu geçti

    Nebenzia: Gazze turnusol kağıdı vazifesi gördü

    Los Angeles'ta çıkan yeni yangın kısa sürede 4 bin hektar alana yayıldı

    İsrail ateşkese uymuyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ömür sermayesi azalırken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Said YÜKSEKDAĞ

    Dikkat! Bu fırsat kaçmaz!
    Risale-i Nur'dan

    Leyle-i Mi’rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmünde
    Ahmet BATTAL

    İktidar değişikliği şart
    Misbah ERATİLLA

    Şam’dan davet
    Süleyman KÖSMENE

    İsra ve Mi’rac mu’cizesi üzerine
    Genel

    Mi’rac’dan iner gibi gel
    Faruk ÇAKIR

    AB’den yine hukuk hatırlatması
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlıklı hayat prensipleri (9)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.