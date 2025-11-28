Müslümanların nurlu ve elmas kılıcı: Zülfikar

İtalya’da Papa’nın Zülfikar’ı alıp çok takdir ettiklerine dair melfuf mektubu da gönderiyoruz.

Said Nursî

(Gayr-i Münteşir Emirdağ-2 Mektuplarından)

«««

Papalık Makam-ı Âlîsi Kalem-i Mahsusu

Başkitabet Dairesi

Numara: 232247

22 Şubat 1951 - Vatikan

Efendim!

Zülfikar nam el yazısı olan güzel eseriniz İstanbul’daki Papalık makam-ı vekâleti vasıtasıyla Papa Hazretlerine takdim edilmiştir. Bu nazik saygınızdan dolayı gayet mütehassis olduklarını bildirirken, üzerinize Cenab-ı Hakkın lütuflarını dilediklerini tebliğe beni memur ettiklerini arza müsaraat eylerim. Bu vesile ile saygılarımı sunarım efendim.

İmza: Vatikan Bayn Başkâtibi

(Emirdağ Lahikası, 279. mektup, s. 394)

«««

Aziz, şefkatli, fedakâr Üstadımız ve Efendimiz Hazretleri!

Âlem-i İslâm’ın merkezleri olan Türkiye, Mısır, Pakistan’da Risale-i Nur neşrolurken Hristiyan âlemi de bu kudsî ışıktan nurlanmak ve ebedî saadeti kazanmak istiyor. Bir zaman ehl-i salib ordularını Kudüs-ü Şerif Müslümanlarına saldırtan Hristiyanlığın en mümtaz ve salahiyetli ruhanî reisi Papa, İslâmların medar-ı iftiharlarından kahraman mücahid kumandan Salahaddin-i Eyyûbî’nin kılıncıyla mağlub edilmişti. Şimdi o makamın bugünkü halefi Papa, seleflerinin hatasını idrak ederek Risale-i Nur mizanlarından, iman âhiret bürhanlarından, Müslümanların nurlu ve elmas kılıncı olan Zülfikar’ın hak ve hakikatını, kuvvet ve kudretini kabul ve teslimiyetini hâvî İsevî dininin mümessilinin zât-ı fazılanelerine ait tercüme edilmiş bir mektubunu takdim etmekle Cenab-ı Hakka hamd ve şükür ile bin günahlarıma keffaret olmasını temenni ederim. Hâzâ min fazlı Rabbî.

İnşâallahürrahman Zülfikar’ın nurlu fütuhatıyla din-i İsevîye tebşir buyurduğunuz gibi, hurafattan tasfiye edilerek hakikî İsevîlik İslâmiyetle ittihad ve inkılab ederek dinsizliği tazammun eden komünizmi zîr ü zeber etmesini Cenab-ı Hak’tan diliyoruz. Bütün Nurcular birlikte mübarek ellerinizden öper, sıhhat ve âfiyetinizi Hak Teâlâ’dan niyaz ederiz.

Talebeniz Salahaddin Çelebi

(Gayr-i Münteşir Emirdağ-2 Mektuplarından)

***

Evet, Bediüzzaman Said Nursî’ye yalnız âlem-i İslâm değil, Hıristiyan dünyası da medyun ve minnettardır ki, dinsizliğe karşı umumî cihadında mazhar olduğu muvaffakıyet ve galibiyetten dolayı Roma’daki Papa dahi, kendisine resmen tebrik ve teşekkürname yazmıştır.

(Zübeyir Gündüzalp, Sözler - Konferans, s. 860)

LÛGATÇE:

bürhan: delil.

ehl-i salib: Haçlılar, Hristiyanlar.

hâvî: ihtiva eden, içeren.

hurafat: hurafeler, bâtıl inanışlar.

kalem-i mahsus: özel kalem.

melfuf: ekli, ilişik.

müsaraat: acele etme, sür’atli davranma.

mütehassis: hislenen, duygulanan.

tebşir: müjde.

zât-ı fazılaneleri: yüksek zâtınız.

zîr ü zeber etmek: altüst etmek.

Zülfikar: Risale-i Nur Külliyatından, içerisinde Haşir (10. Söz), Mu’cizât-ı Kur’âniye (25. Söz), Mu’cizât-ı Ahmediye (19. Mektub) risaleleri ile Hizb-i Nuriye’nin bulunduğu bir mecmua.

***

Zulmetleri dağıtacak eser: Zülfikar Risalesi

Zülfikar mecmuasını, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, sağlığında bizzat kendisi Risale-i Nur eserlerinden tertip ve tanzim etmiştir.

Zülfikar, lügatte "iki parçalı" anlamına gelir. Istılâhî manada ise, "Hz. Ali’nin (ra) ucu çatallı, ortası yivli olan çok meşhur kılıcı"dır.

"Benim hakaik-i imaniyede hususî üstadım İmam-ı Ali'dir" diyen Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin, risaleye bu ismi vermiş olmasının sebebi, eserini, bilhassa "Mu'cizat-ı Ahmediye" (19. Mektub) ve "Mu'cizat-ı Kur'âniye" (25. Söz) kısımlarıyla manevî anlamda "Kur'ân tezgâhında yapılmış iki parçalı manevî bir kılınç" olarak tasavvur ettiğinden kinaye olsa gerektir.

Zülfikar Risalesi, şu dört ana bölümden meydana gelmektedir:

1- Zülfikar’ın Birinci Makamı: Onuncu Söz (Haşir Bahsi ve Zeyilleri)

2- Zülfikar’ın İkinci Makamı: On Dokuzuncu Mektub (Mu’cizât-ı Ahmediye [asm] Risalesi ve Zeyilleri)

3- Zülfikar’ın Üçüncü Makamı: Yirmi Beşinci Söz (Mu’cizât-ı Kur’âniye Risalesi ve Zeyilleri)

4- Zülfikar'ın Hâtimesi: Risale-i Nur’dan Hizbü’l-Virdi’l-Ekber

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin "dâhilen ve hâricen büyük fütuhata vesile olacak, zulmetleri dağıtacak" dediği, 1951'de İslâmı tebliğ adına Vatikan Papalık makamına da gönderdiği Zülfikar Risalesi, muhteviyatıyla, imanın üç esasını harika bir tarzda ispat etmektedir.

Bediüzzaman Hazretleri, bir lâhika mektubunda "Zülfikar-ı Mu'cizat mecmuasına hizmet edenler, tam bahtiyardırlar" diyerek, eserin neşir ve okutulmasında gayret edenleri tebrikle müjdelemiştir.

İSMAİL TEZER

[email protected]