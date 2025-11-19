"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Milliyetimiz bir vücuttur; ruhu İslâmiyet, aklı Kur’ân ve imandır

Risale-i Nur'dan
19 Kasım 2025, Çarşamba
Eğer derseniz, "Sana Said-i Kürdî derler. Belki sende unsuriyetperverlik fikri var, o işimize gelmiyor"; ben de derim:

Hey efendiler! Eski Said ve Yeni Said'in yazdıkları meydanda. Şahit gösteriyorum ki, ben “İslâm Cahiliyetten kalma ırkçılığı ve kabileciliği ortadan kaldırmıştır” ferman-ı katîsiyle, eski zamandan beri menfî milliyet ve unsuriyetperverliğe, Avrupa'nın bir nevi firenk illeti olduğundan, bir zehr-i katil nazarıyla bakmışım. Ve Avrupa, o firenk illetini İslâm içine atmış, tâ tefrika versin, parçalasın, yutmasına hazır olsun diye düşünür. O firenk illetine karşı eskiden beri tedaviye çalıştığımı, talebelerim ve bana temas edenler biliyorlar.

Mektubat, s. 66

«

Hürriyet-i şer'iye ile meşveret-i meşrûa, hakikî milliyetimizin hâkimiyetini gösterdi. Hakikî milliyetimizin esası, ruhu ise İslâmiyettir. Ve Hilâfet-i Osmaniye ve Türk Ordusunun o milliyete bayraktarlığı itibarıyla, o İslâmiyet milliyetinin sadefi ve kalesi hükmünde Arap ve Türk hakikî iki kardeş, o kale-i kudsiyenin nöbettarlarıdırlar.

İşte, bu kudsî milliyetin rabıtasıyla, umum ehl-i İslâm bir tek aşiret hükmüne geçiyor. Aşiretin efradı gibi, İslâm taifeleri de birbirine uhuvvet-i İslâmiye ile mürtebit ve alâkadar olur. Birbirine mânen—lüzum olsa maddeten—yardım eder. Güya bütün İslâm taifeleri bir silsile-i nuraniye ile birbirine bağlıdır.

Nasıl ki bir aşiretin bir ferdi bir cinayet işlese, o aşiretin bütün efradı, o aşiretin düşmanı olan başka aşiretin nazarında müttehem olur. Güya her bir fert o cinayeti işlemiş gibi, o düşman aşiret onlara düşman olur. O tek cinayet, binler cinayet hükmüne geçer. Eğer o aşiretin bir ferdi, o aşiretin mahiyetine temas eden medar-ı iftihar bir iyilik yapsa, o aşiretin bütün efradı onunla iftihar eder. Güya her bir adam, aşirette o iyiliği yapmış gibi iftihar eder.

Hutbe-i Şâmiye, s. 59

«

Saniyen: Madem ki Meşrûtiyette hâkimiyet millettedir. Mevcudiyet-i milleti göstermek lâzımdır. Milletimiz de yalnız İslâmiyettir. Zira Arap, Türk, Kürt, Arnavut, Çerkez ve Lâzların en kuvvetli ve hakikatli revâbıt ve milliyetleri İslâmiyetten başka bir şey değildir. Nasıl ki az ihmal ile tavâif-i mülûk temelleri atılmakta ve on üç asır evvel ölmüş olan asabiyet-i cahiliyeyi ihyâ ile fitne ikaz olunmaktadır. Ve oldu gördük...

Hutbe-i Şâmiye, s. 59

«

Milliyetimiz bir vücuttur; ruhu İslâmiyet, aklı Kur'ân ve imandır.

Münazarat, s. 99

«

Ben milliyetimizi, yalnız İslâmiyet biliyorum. Onun için her şeyi de İslâmiyet nokta-i nazarından muhakeme ediyorum.

Devamı için bkz: 

Divan-ı Harb-i Örfî, s. 17

LÛGATÇE:

unsuriyetperverlik: ırkçılık, ırkçılığı sevmek.

zehr-i katil: öldürücü zehir.

uhuvvet-i İslâmiye: İslâm kardeşliği.

revâbıt: rabıtalar, bağlar.

tavâif-i mülûk: 1- memleketin parçalanması.

 2- tar. Moğol istilâsından sonra Abbasi devletinin otoritesi sarsılınca ortaya çıkan kabile yönetimleri. 

3- tar. Selçuklu devletinin zayıflamasıyla birlikte Anadolu’da hüküm sürmeye başlayan beylikler.

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hak ihlallerinin faturası vatandaşa çıkmasın

    Türkiye ile İspanya 2-2 berabere kaldı

    Gazze tasarısı İsrail’i koruyor

    Üniversiteler 3 yılda bitirilebilecek

    Meclis’in gündeminde yeni vergi düzenlemesi var

    Merkez’i eleştirdi merkeze çağrıldı

    Suya zam devam edecek

    Örtülü harcamada rekor artış

    Asgarî ücret, azamî tartışma

    Yargıya güven azaldı

    Bahçeli: İmralı’ya ben giderim

    Japonya, Çin'deki vatandaşlarını uyardı

    Ukrayna'da isabet alan Türk bayraklı LPG gemisinde çıkan yangın söndürüldü

    İsrail mahkemesinde "kışkırtma" suçlamasıyla yargılanacak

    Emekliler seyyanen zam istiyor

    Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 11 kişi yaralandı

    Guardiola: Filistin'i yalnız bıraktık - Gazze'deki katliamları savunabilecek bir 'insan' hayal edemiyorum!

    ABD'nin Gazze'de "Uluslararası İstikrar Gücü"nün görev yapması tasarısı BMGK'de kabul edildi

    Türkiye nüfusunun yarısı bankalara borçlu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye ile İspanya 2-2 berabere kaldı
    Genel

    Hak ihlallerinin faturası vatandaşa çıkmasın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gazze tasarısı İsrail’i koruyor
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.