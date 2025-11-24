"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

En büyük muallim, en doğru rehber

Risale-i Nur'dan
24 Kasım 2025, Pazartesi
Hem madem Hâlık’ımız, bize en büyük muallim ve en mükemmel üstad ve şaşırmaz ve şaşırtmaz en doğru rehber olarak Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâmı tayin etmiş ve en son elçi olarak göndermiş; biz dahi, ilme’l-yakîn mertebesinden, ayne’l-yakîn ve hakka’l-yakîn mertebelerine terakkî ve tekemmül etmek üzere her şeyden evvel bu üstadımızdan, Hâlık’ımızdan sorduğumuz suali sormaklığımız lâzım geliyor.

Çünkü o zat, Hâlık’ımız tarafından her biri birer nişane-i tasdik olan bin mu’cizatıyla, Kur’ân’ın bir mu’cizesi olarak, Kur’ân’ın hak ve kelâmullah olduğunu ispat ettiği gibi; Kur’ân dahi, kırk nevi i’caz ile, o zatın bir mu’cizesi olup, onun doğru ve Resulullah olduğunu ispat ederek, ikisi beraber, biri âlem-i şehadet lisanı –bütün hayatında bütün enbiya ve evliyanın tasdikleri altında– diğeri âlem-i gayb lisanı –bütün semavî fermanların ve kâinat hakikatlerinin tasdikleri içinde– binler âyâtıyla iddia ve ispat ettikleri hakikat-i haşriye, elbette güneş ve gündüz gibi bir kat’iyettedir.

Evet, haşir gibi en acib ve en dehşetli ve tavr-ı aklın haricinde bir mesele, ancak ve ancak böyle harika iki üstadın dersleriyle halledilir, anlaşılır.

Eski zaman peygamberleri, ümmetlerine Kur’ân gibi izahat vermediklerinin sebebi, o devirler, beşerin bedeviyet ve tufuliyet devri olmasıdır. İbtidaî derslerde izah az olur.

Elhâsıl: Madem Cenab-ı Hakkın ekser isimleri ahireti iktiza edip isterler; elbette o isimlere delâlet eden bütün hüccetler, bir cihette ahiretin tahakkukuna dahi delâlet ederler.

Ve madem melâikeler ahiretin ve âlem-i bekanın dairelerini gördüklerini haber veriyorlar; elbette melâike ve ruhların ve ruhaniyatın vücut ve ubudiyetlerine şehadet eden deliller, dolayısıyla ahiretin vücuduna dahi delâlet ederler.

Ve madem Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın bütün hayatında vahdaniyetten sonra en daimî davası ve müddeası ve esası ahirettir; elbette o zatın nübüvvetine ve sıdkına delâlet eden bütün mu’cizeleri ve hüccetleri, bir cihette, dolayısıyla ahiretin tahakkukuna ve geleceğine şehadet ederler. Şuâlar, 11. Şua, 

7. Mesele, s. 244

LUGATÇE:

âlem-i gayb: gayb âlemi, görünmeyen, fakat varlığı kesin olan ve mahiyeti Allah tarafından bilinen başka âlemler.

âlem-i şehadet: gözle gördüğümüz, şahid olduğumuz âlem, kâinat.

ayne’l-yakîn: gözle görür derecede inanma; bir şeyi görerek ve seyrederek bilme.

hakikat-i haşriye: diriliş gerçeği, haşir hakikati.

hakka’l-yakîn: marifet mertebesinin en yükseği; bir şeyi yaşayarak, içine girerek, doğruluğundan şüpheye asla yer bırakmayacak biçimde kesin olarak bilme.

Hâlık: her şeyi yoktan var eden, yaratıcı; Allah.

i’caz: mu’cizelik.

ilme’l-yakin: ilim yoluyla kesin olarak bilme.

muallim: ders veren, öğretmen.

nişane-i tasdik: doğruluğunu, kabul edilirliğini gösteren alâmet, belirti.

tekemmül: olgunlaşma, kemâle erme, mükemmelleşme.

terakkî: yükselme, ilerleme.

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Öğretmenler, gençlerin problemlerini anlattı: “Her şey ailede başlıyor”

    ABD'nin Ukrayna planı "Rusların dilek listesi" tartışması

    Erdoğan neden susuyor?

    İstanbul'daki barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor

    Avustralya'da binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

    Tayin az, dert çok

    Söz değil, icraat zamanı

    Öğretmen maaşları eridi

    Parasosyal etkileşim nedir?

    Irak bize ırak değil

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı yendi

    Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı

    Soykırımın kaybedeni çocuklar

    Emekli bütçesinde dünya ortalamasının altındayız

    Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye İmralı ve yolsuzluk eleştirisi

    Öcalan’la aynı kareye girenler kaybeder

    Oyuncakta yeni standart

    ABD’li doktora Gazze yasağı

    Vietnam'da sellerde ölü sayısı 90'a yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Erdoğan neden susuyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Öğretmenler, gençlerin problemlerini anlattı: “Her şey ailede başlıyor”
    Genel

    Avustralya'da binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı
    Genel

    ABD'nin Ukrayna planı "Rusların dilek listesi" tartışması
    Genel

    İstanbul'daki barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor
    Genel

    Söz değil, icraat zamanı
    Genel

    Tayin az, dert çok
    Genel

    Öğretmen maaşları eridi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.