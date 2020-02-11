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11 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

Ölüm yokluk değil, vazifeden terhistir

Risale-i Nur'dan
11 Şubat 2020, Salı
Mevt idam değil, hiçlik değil... Bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır, saadet-i ebediye tarafına, vatan-ı aslîlerine bir sevkiyattır.

ALTINCI KELİME

“Yuhyî.” Yani hayatı veren O’dur. Ve hayatı rızık ile idame eden de O’dur. Ve levazımat-ı hayatı da ihzar eden yine O’dur.

Ve hayatın âlî gayeleri O’na aittir ve mühim neticeleri O’na bakar; yüzde doksan dokuz meyvesi O’nundur.

İşte şu kelime, şöyle fânî ve âciz beşere nida eder, müjde verir ve der:

Ey insan! Hayatın ağır tekâlifini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenâsını düşünüp hüzne düşme. Yalnız dünyevî, ehemmiyetsiz meyvelerini görüp, dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sefine-i vücudundaki hayat makinesi, Hayy-ı Kayyum’a aittir. Masarif ve levazımatını O tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve O’na aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin; vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. O hayat sefinesi ne kadar kıymettar olduğunu ve ne kadar güzel fâideler verdiğini ve o sefine sahibi Zatın ne kadar Kerîm ve Rahîm olduğunu düşün, mesrur ol ve şükret. Ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit, o sefinenin verdiği bütün netâic, bir cihetle senin defter-i a’mâline geçer, sana bir hayat-ı bâkiyeyi temin eder, seni ebedî ihya eder.

YEDİNCİ KELİME

“Ve yumît.” Yani mevti veren Odur. Yani hayat vazifesinden terhis eder, fânî dünyadan yerini tebdil eder, külfet-i hizmetten âzâd eder. Yani hayat-ı fâniyeden, seni hayat-ı bâkiyeye alır.

İşte şu kelime, şöylece fânî cin ve inse bağırır, der ki:

Sizlere müjde! Mevt idam değil, hiçlik değil, fenâ değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in’idam değil; belki bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır, saadet-i ebediye tarafına, vatan-ı aslîlerine bir sevkiyattır, yüzde doksan dokuz ahbabın mecmaı olan âlem-i berzaha bir visal kapısıdır.

Mektubat, Yirminci Mektub, s. 267-268

LÛ­GAT­ÇE:

adem: Yokluk.

âlem-i berzah: Kabir âlemi.

Fâil-i Hakîm-i Rahîm: Her şeyi rahmet ve hikmetle yapan; Allah.

fenâ: Son bulma, yok olma.

firak-ı ebedî: Sonsuz ayrılık.

Hayy-ı Kayyum: Her canlıya hayat veren ve onları ayakta tutan, Allah.

idame etmek: Devam ettirmek, sürdürmek.

ihya: Hayat verme, diriltme.

ihzar etmek: Hazırlamak, hazır etmek.

in’idam: Yok olma.

inkıraz: Son bulma, yıkılma.

külfet-i hizmet: Hizmetin zahmeti, zorluğu.

levazımat-ı hayat: Hayat için gerekli olan ihtiyaç maddeleri.

masârif: Masraflar.

mevt: Ölüm, vefat.

netâic: Neticeler, sonuçlar.

sefine-i vücut: Vücut gemisi, insan bedeni.

tebdil-i mekân: Yer değiştirme.

vatan-ı aslî: Asıl vatan.

visal: Ulaşma, kavuşma.

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