"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Ramazanın kıymettar vaktini zayi etmemeli

Risale-i Nur'dan
26 Nisan 2022, Salı
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Meyve’nin Dördüncü Meselesindeki bir hakikatin izahını Eski Said’in âfâka bakmak damarıyla ve bana hizmet eden kâtibin Ramazan başlarında bayram alâmetini Şarkta bir hadisenin tesiriyle heyecanla demesi ve bu Ramazan-ı Şerifteki kıymettar vakitleri radyonun mâlâyaniyâtıyla zayi etmemesi için manen kalbime kaç defa ihtar edildi ki, o geniş ve karışık fırtınalı hakikatin kısaca zararlarını beyan eyle. Ben de gayet muhtasar bazı işaretler nev’inde, Risale-i Nur Şakirdlerinin meraklarını ta’dil etmek niyetiyle beyan ediyorum. Fakat hem mesele çok geniş, vaktim de dar, halim de perişan olmasından, anlamasında zahmet çekeceksiniz, zekâvetinize güveniyorum.

Meyve’nin o Dördüncü Meselesinde denilmiş ki:

“Dünya siyasetine karışmadığımın sebebi: O geniş ve büyük dairede vazife az ve küçük olmakla beraber, cazibedarlık cihetiyle meraklıları kendiyle meşgul eder, hakiki ve büyük vazifelerini onlara unutturur veya noksan bıraktırır. Hem herhalde bir tarafgirlik meylini verir, zalimlerin zulümlerini hoş görür, şerik olur” mealinde orada denilmiştir.

Şimdi ben de derim ki: Merak yüzünden ve âfâkî hadisatın verdiği sarhoşâne gafletten zevk alan bîçareler! Eğer “İnsanın fıtratındaki merak, insaniyet damarıyla sizin, farz ve lâzım vazifeniz zararına o hadise, o geniş boğuşmalara sevk ediyor. Bu da bir ihtiyac-ı mânevîdir, fıtrîdir” derseniz, ben de derim:

Kat’iyen biliniz ki, insanın, çok mu’cizatlı hilkatine merak etmeyip, dikkat etmeyerek iki başlı veya üç ayaklı bir insan görse kemal-i merakla temaşasına daldığı gibi; aynen bu asırda, nev-i beşerin muvakkat ve fânî, tahripçi geniş hadiseleri ve zemin yüzünde yüz bin millet ve insan nev’i gibi çok hadisat-ı acîbeye mazhar o milletlerden, her baharda yalnız bir tek arı milletine ve üzüm taifesine baksan, bu nev-i beşerdeki hadisâtın yüz defa daha mûcib-i merak ve ruhânî, mânevî zevklere medar hâdiseler var. Bu hakiki zevklere ehemmiyet vermeyip beşerin zararlı, şerli, ârızî hâdiselerine bu kadar merak ve zevkle bağlanmak; dünyada ebedî kalmak ve o hadiseler daimî olmak ve herkese o hadiseden bir menfaat veya zarar gelmek ve o hâdiseye sebebiyet verenlerin hakiki fail ve mucid olmak şartıyla olabilir. Halbuki havanın fırtınaları gibi geçici hallerdir. Sebebiyet verenlerin tesirleri pek cüz’î… Ondaki zarar ve menfaati, o vaziyet şarktan, bahr-i muhitten sana göndermez. Senden sana daha yakın ve senin kalbin Onun tasarrufunda ve senin cismin Onun tedbir ve icadında olan bir Zat-ı Akdes’in rububiyetini ve hikmetini nazara almayıp, ta dünyanın nihayetinden zarar ve menfaati beklemek ne derece divanelik olduğu tarif edilmez.

(Mektubun tamam için bknz: Emirdağ Lahikası, 30. mektup, s. 85)

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cumhurbaşkanı adayı için 6 liderden 6 kriter

    Mescid-i Aksa’ya sahip çıkın

    Yabancılara konut satışı ihracat sayılacak

    Askeri harcamalarda rekor artış

    Macron kutuplaşmayla kazandı

    Baskın seçime hazır olmalıyız

    Zeytinlik talanına Danıştay freni

    Tarım Bakanı: Dışa bağımlılık, maliyetleri yükseltiyor

    Sonraki buluşma 29 Mayıs’ta

    Bursa'da bir uçak evlerin arasına düştü: 2 pilot vefat etti

    ABD Savunma Bakanından Ukrayna'ya destek mesajı

    Küresel askeri harcamalar geçen yıl 2 trilyon doları geçti

    "Rusya, Ukrayna'nın demir yolu altyapısına saldırılar düzenledi" iddiası

    Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında 215 çocuğun öldüğünü açıkladı

    ABD Dışişleri Bakanı: Rusya, başarısız oluyor

    Borrell'den 'Rusya'ya enerji ambargosu' hakkında açıklama

    İsrail'den Lübnan'a bombalı saldırı

    Hukuk ve istişareden asla vazgeçemeyiz

    İsrail zulmü protesto edildi

    508 ilaca yüzde 200 zam

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    İktidar uğruna dini suiistimal siyaseti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın mesajları Haliç’te yankılandı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    CHP’den ders al Mösyö Lö Pen!
    Faruk ÇAKIR

    İşte tablo, işte gerçek
    Süleyman KÖSMENE

    Kirâmen Kâtibîn’in yazdıkları
    Genel

    Cumhurbaşkanı adayı için 6 liderden 6 kriter
    Ali FERŞADOĞLU

    Oruçlu denize girmek, mübalağa, kadın ve taassup
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokratların Ahrar’a ve Osmanlı’ya bakışı
    Orhan GÜLER

    “‘Âyetü’l-Kübrâ,’ çok yönlü incelenmeyi bekliyor”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.