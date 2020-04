Ruh u canımla Ramazanınızı tebrik ederim

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Hem mübarek Ramazanınızı hem inşaallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi hem saadetli bayramınızı hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruhumla tebrik ve tes’id ederim.

Kastamonu Lâhikası, s. 59

***

Ramazanınızı tebrik eder ve bu gelecek Leyle-i Kadri hakkınızda ve hakkımızda bin aydan daha hayırlı olmasını ve defter-i a’mâlimize böyle geçmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz ve böylece bayrama kadar “Allah’ım bu Ramazanda Kadir Gecesi’ni biz ve sadık Nur Talebeleri için bin aydan hayırlı kıl.” duâsını etmeye niyet ettik.

Hem sizin iki mu’cizeli Kur’ân’ı bu mübarek aylarda göndermeniz inşaallah o derece medâr-ı bereket ve sevap ve hasenât ve fütuhat olacak ki hakkımızda bu Ramazanın her bir günü bir Leyle-i Kadir hükmüne geçeceğini rahmet-i İlâhiyeden ümit ederiz.

Şimdiden biz tedbir ettik ki, iki Kur’ân’ı, Risale-i Nur’un buradaki has talebeleri Ramazan-ı Şerifte her biri her günde bir cüz’ünü sizinle beraber okumakla, Ramazanın her gününde bir hatme-i Kur’âniye olarak, manevî ve çok geniş bir mecliste, Isparta ve Kastamonu’yu ihata eden bir dairede halka tutan Risale-i Nur Talebelerinin ve o dairenin merkezinde sizler bulunmak cihetiyle Risale-i Nur Şakirdlerinin etrafınızda olarak, Nakşîde hatme-i hâcegân tarzında fakat çok büyük bir mikyasta Risale-i Nur’un bütün şakirdleri manen hâzır ve o dairede bulunuyor niyetiyle tasavvur ile okunmak, o kudsî hatmeyi yapmak, Cenab-ı Hakk’ın rahmetinden tevfik niyaz ederiz.

Kastamonu Lâhikası, s. 95

***

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Evvelâ: Bütün ruh u canımla mübarek Ramazanınızı tebrik ederim. Ve o mübarek şehirde ettiğiniz duâların, Cenab-ı Hak yanında makbul olmasını Erhamü’r-Râhimîn’den niyaz ederim.

Sâniyen: Bu seneki Ramazan-ı Şerif hem âlem-i İslâm için hem Risale-i Nur Şakirdleri için gayet ehemmiyetli, pek çok kıymetlidir.

Risale-i Nur Şakirdlerinin iştirak-i a’mâl-i uhreviye düstur-u esasiyeleri sırrınca, her birisinin kazandığı miktar, her bir kardeşlerine aynı miktar defter-i a’mâline geçmesi o düsturun ve rahmet-i İlâhiyenin muktezası olmak haysiyetiyle, Risale-i Nur dairesine sıdk ve ihlâs ile girenlerin kazançları pek azîm ve küllîdir. Her biri, binler hisse alır, inşaallah, emval-i dünyevîyenin iştiraki gibi inkısam ve tecezzi etmeden her birisine, aynı amel defterine geçmesi, bir adamın getirdiği bir lâmba, binler âyinelerin her birisine aynı lâmba inkısam etmeden girmesi gibidir.

Demek Risale-i Nur’un sadık şakirdlerinden birisi, Leyle-i Kadrin hakikatini ve Ramazanın yüksek mertebesini kazansa, umum hakikî sadık şakirdler sahip ve hissedar olmak vüs’at-i rahmet-i İlâhiyeden çok kuvvetli ümitvarız.

Kastamonu Lâhikası, s. 98



LÛ­GAT­ÇE:

defter-i a’mâl: Amel defteri.

emval-i dünyeviye: Dünya malları.

inkısam: Bölünme.

iştirak-i a’mâl-i uhreviye: Ahiret amellerinde ortaklık; birbirinin sevabından hissedar olmak.

Leyle-i Kadr: Kadir Gecesi.

medâr-ı bereket ve sevap ve hasenât ve fütuhat: Bereket, sevap, hayır ve manevî fetih sebebi.

sıdk: Sadâkat, doğruluk, tereddütsüz bağlılık.

tecezzi: Parçalanma.

tes’id: Tebrik etme, kutlama.

vüs’at-i rahmet-i İlâhiye: Allah’ın rahmetinin genişliği.